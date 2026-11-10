La empresa que solo en Buen Fin y Navidad vende más que Liverpool, Sanborns, Costco y Mercado Libre en todo un año

¿Cuánto vende Walmart en Buen Fin y Navidad?

Walmart de México y Centroamérica (Walmex) no desglosa cuánto vende específicamente durante el Buen Fin o la Navidad. Sin embargo, sus reportes financieros permiten conocer los ingresos que obtiene durante el cuarto trimestre , de octubre a diciembre.

Tres de cada 10 pesos que ingresó durante todo el año se concentraron en los últimos tres meses. (Cortesía Walmart)



En 2025, la compañía facturó 282,849 millones de pesos en ese periodo, equivalentes al 28% de sus ingresos anuales. Es decir, casi tres de cada 10 pesos que ingresó durante todo el año se concentraron en los últimos tres meses.

En contraste, durante el primer trimestre reportó ingresos por 240,975 millones de pesos; en el segundo , por 246,254 millones, y en el tercero , por 241,520 millones. Estas cifras muestran que, aunque Walmex mantiene una facturación relativamente estable durante el año, el último trimestre registra un repunte importante respecto a los periodos anteriores.



Esta facturación corresponde a toda la operación de Walmex, no solamente a las tiendas Walmart. La compañía cuenta con cuatro formatos comerciales, cada uno con una participación distinta en sus ventas netas:

Bodega Aurrera: 3,509 establecimientos en México y Centroamérica. Es el formato con mayor participación, al generar el 48% de las ventas netas.

Walmart Supercenter: 377 tiendas con alimentos, ropa y artículos para el hogar. Aporta el 25% de las ventas.

Sam's Club: 176 clubes con membresía, enfocados en compras por volumen. Representa el 22% de las ventas.

Supermercados: 203 establecimientos, entre Walmart Express y marcas centroamericanas como Paiz y MásxMenos. Concentra el 5% de las ventas.