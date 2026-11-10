Pemex deja de reportar producción exclusiva de petróleo crudo para elevar cifras con condensados

En el mes de agosto – el último en que todavía se presentaron los datos de manera desagregada – se expuso que la petrolera produjo solo 1.33 millones de barriles diarios de petróleo crudo, la cifra más baja en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y de las más bajas de las que se tenía registro en la base de datos que inicia en 1990.

En cuanto a los condensados, que son los que ayudan a subir la cifra al 1.6 millones, la producción registrada en agosto fue de 300,838 barriles diarios.

Para el mes de septiembre, Pemex cambió su base de datos y dejó de exponer la cifra de hidrocarburos líquidos general y desagregada, lo que imposibilita saber cuánto es el petróleo crudo que produce la empresa estatal y que es el principal elemento que se ingresa a las refinerías para transformarlo en combustibles o lo que se vende al extranejero como la Mezcla Mexicana de Exportación.

¿Qué dice Pemex del cambio en el reporte?

En su comparecencia por el segundo informe de gobierno que presentó ayer ante la Cámara de Diputados, Juan Carlos Carpio, director general de Pemex, fue cuestionado por la legisladora Lorena Piñón Rivera, del grupo parlamentario del PRI, quien le dijo que se presume una cifra más alta cuando el volumen del petróleo apenas supera los 1.3 millones de barriles.

“México necesita petróleo, no maquillaje”, acusó la diputada al director de Pemex durante su intervención.



Por su parte, Carpio dijo que lo que suele hacerse es hablar del nivel más bajo de crudo, pero sin que se consideren a los condensados, los cuales se empezaron a reportar a partir del 2018 de manera separada.

“Recordemos que los condensados tienen en el mercado un valor mayor, que en nuestras refinerías se hace una dieta utilizando también condensados y que nuestra mezcla de exportación también es producto del uso también de condensados. Entonces hay que poner a los condensados, y se hacen cada vez más importantes porque forman parte de los campos gaseros”, fue la respuesta del directivo durante su comparecencia.

No brindó una mayor explicación sobre si los datos se volverían a presentar de manera separada, justo con la finalidad de conocer cuánto representan los condensados, ni la motivación por la que se hizo el ajuste.