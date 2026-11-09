Pemex arrastra adeudos con proveedores y contratistas desde 2024 y promete pagar hasta 2027

El desglose muestra que durante 2025 la petrolera pagó 582,000 millones de pesos , mientras que entre enero y septiembre de 2026 desembolsó otros 370,000 millones.
Con estas cifras, el directivo sostuvo que los compromisos del año pasado están prácticamente cubiertos y que los pagos correspondientes a 2026 se realizan de manera regular.
“2025 está cubierto al 99% de los adeudos, 2026 se viene pagando de manera regular, se mencionó que había empresas que tenían el tema de que no se les había pagado desde junio-julio, será importante que nos digan quienes, para tomar nota y dar un seguimiento puntual de esa situación que se ha presentado porque que estamos pagando de manera puntual en 2026”, afirmó.
El funcionario añadió que Pemex trabaja con Hacienda en una segunda etapa del programa de pago a proveedores, que comenzó a diseñarse desde el año pasado y que busca dar continuidad a la liquidación de compromisos con las empresas.
La diferencia entre las cifras presentadas por la dirección de Pemex y los reclamos de los proveedores evidencia que el avance en los pagos globales no necesariamente se traduce en la regularización de todas las empresas. Mientras la petrolera reporta desembolsos por cientos de miles de millones de pesos, algunas compañías siguen denunciando facturas sin cobrar e incluso trabajos que no han sido reconocidos.
Pemex pide a contratistas pagar a sus subcontratistas
Otro de los problemas que reconoció Carpio tiene que ver con la distribución de los recursos dentro de la cadena de proveeduría petrolera. El directivo señaló que existen empresas contratistas que, pese a haber recibido pagos de Pemex, no necesariamente han transferido esos recursos a sus propios proveedores y subcontratistas.
Esta situación extiende los efectos de los retrasos más allá de las compañías que tienen contratos directos con la petrolera y alcanza a otras empresas que suministran materiales, equipos o servicios para realizar los trabajos.
“Hay que comunicar a todo el ecosistema petrolero el pago, las fechas en que se hicieron de estos 952,000 millones de pesos (…) porque lo que hemos visto es que –no me consta y no es parte de la empresa, pero no podemos ser omisos al respeto–, los subcontratistas de los contratados no necesariamente están recibiendo los recursos que hemos destinado”, señaló.
El directivo planteó que los recursos deben recorrer toda la cadena de proveeduría para sostener la actividad económica de las regiones petroleras, donde la operación de Pemex genera demanda para empresas de distintos tamaños y especialidades.
“Estos recursos deben llegar a todos lados para la dinámica de la actividad económica de todas estas regiones, sin duda, y también hemos discutido que, contractualmente, podamos dejar como obligación el pago de los contratados a los subcontratistas”, añadió.
Como parte de las medidas para dar mayor seguimiento a los recursos, Pemex analiza establecer un calendario o una plataforma de información que permita consultar los pagos realizados a las empresas.
La herramienta buscaría dar visibilidad a las fechas en que se liberan los recursos y facilitar el seguimiento de los compromisos de la petrolera con sus proveedores y contratistas.