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Pemex arrastra adeudos con proveedores y contratistas desde 2024 y promete pagar hasta 2027

El director de Pemex asegura que 99% de los adeudos de 2025 están cubiertos, pero reconoce que los compromisos de 2024 siguen pendientes y que algunos contratistas tampoco pagan a sus subcontratistas.
lun 09 noviembre 2026 04:59 PM
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Comparecencia Juan Carpio, director general de Pemex, en la que habla de adeudos con proveedores y contratistas
El reconocimiento de los adeudos ocurre mientras empresas proveedoras y contratistas siguen reportando problemas para cobrar trabajos realizados para la petrolera. (Expansión/ChatGPT)

Pemex todavía tiene cuentas pendientes con sus proveedores y contratistas , por trabajos realizados en 2024. Aunque la petrolera asegura que prácticamente liquidó los compromisos de 2025 y mantiene al corriente los pagos de este año, los adeudos más antiguos seguirán sin resolverse hasta 2027.

El director general de Pemex, Juan Carlos Carpio, reconoció que la empresa mantiene facturas pendientes de conciliación correspondientes a 2024 y que su liquidación se realizará durante el próximo año, conforme se revisen los trabajos y los montos reclamados por las compañías.

Sí hay adeudos de 2024 , es correcto, se siguen conciliando, se van a pagar. Esperamos pagarlos en 2027 durante el año y conforme vayamos haciendo las conciliaciones”, aseguró el funcionario durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, realizada este lunes.

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El reconocimiento ocurre mientras empresas proveedoras y contratistas siguen reportando problemas para cobrar trabajos realizados para la petrolera. La situación preocupa particularmente en Ciudad del Carmen, Campeche, donde una parte importante de la actividad económica depende de los servicios y contratos vinculados con la industria petrolera.

Durante la comparecencia, la diputada Ariana del Rocío Rejón Lara, del PRI, cuestionó al director de Pemex por los adeudos que mantienen con empresas de esa región y señaló que las reclamaciones correspondientes a 2024 superan los 27,000 millones de pesos.

“Hablemos de 2024, una asociación de proveedores reclama más de 27,000 millones de pesos por trabajos realizados ese año, y hoy lo más grave es que, según los empresarios, todavía hay trabajos que siquiera han sido reconocidos ni facturados, empresas que cumplieron con Pemex, pero que Pemex no ha cumplido con ellas”, cuestionó la legisladora.

El problema no se limita a los ejercicios anteriores. La diputada también advirtió que empresas de Ciudad del Carmen reportan pagos pendientes de 2026 desde julio, pese a que ya transcurrieron varios meses sin recibir recursos.

“Hace unas horas hablé con proveedores de Pemex y me denunciaron que los pagos correspondientes a 2026 solamente se realizaron hasta julio, desde entonces aseguran que no les han vuelto a pagar, estamos en noviembre. Los adeudos de 2026, solo en Ciudad del Carmen, superan los 5,000 millones de pesos y se les ha dicho que se cubrirán mediante el programa Banobras”, puntualizó.

La legisladora pidió al directivo explicar cómo se regularizarán estos compromisos y qué mecanismos se utilizarán para garantizar que los recursos lleguen a las empresas que prestan servicios a la petrolera.

Pemex ya pagó 952,000 millones de pesos

Frente a los cuestionamientos, Carpio defendió el avance del programa de pagos a proveedores y contratistas. El funcionario aseguró que entre 2025 y 2026 Pemex ha desembolsado 952,000 millones de pesos para cubrir sus compromisos con las empresas que trabajan para la petrolera.

De ese monto, 74% provino de recursos propios de Pemex y el 26% restante del programa de financiamiento desarrollado en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

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El desglose muestra que durante 2025 la petrolera pagó 582,000 millones de pesos , mientras que entre enero y septiembre de 2026 desembolsó otros 370,000 millones.

Con estas cifras, el directivo sostuvo que los compromisos del año pasado están prácticamente cubiertos y que los pagos correspondientes a 2026 se realizan de manera regular.

“2025 está cubierto al 99% de los adeudos, 2026 se viene pagando de manera regular, se mencionó que había empresas que tenían el tema de que no se les había pagado desde junio-julio, será importante que nos digan quienes, para tomar nota y dar un seguimiento puntual de esa situación que se ha presentado porque que estamos pagando de manera puntual en 2026”, afirmó.

El funcionario añadió que Pemex trabaja con Hacienda en una segunda etapa del programa de pago a proveedores, que comenzó a diseñarse desde el año pasado y que busca dar continuidad a la liquidación de compromisos con las empresas.

La diferencia entre las cifras presentadas por la dirección de Pemex y los reclamos de los proveedores evidencia que el avance en los pagos globales no necesariamente se traduce en la regularización de todas las empresas. Mientras la petrolera reporta desembolsos por cientos de miles de millones de pesos, algunas compañías siguen denunciando facturas sin cobrar e incluso trabajos que no han sido reconocidos.

Pemex pide a contratistas pagar a sus subcontratistas

Otro de los problemas que reconoció Carpio tiene que ver con la distribución de los recursos dentro de la cadena de proveeduría petrolera. El directivo señaló que existen empresas contratistas que, pese a haber recibido pagos de Pemex, no necesariamente han transferido esos recursos a sus propios proveedores y subcontratistas.

Esta situación extiende los efectos de los retrasos más allá de las compañías que tienen contratos directos con la petrolera y alcanza a otras empresas que suministran materiales, equipos o servicios para realizar los trabajos.

“Hay que comunicar a todo el ecosistema petrolero el pago, las fechas en que se hicieron de estos 952,000 millones de pesos (…) porque lo que hemos visto es que –no me consta y no es parte de la empresa, pero no podemos ser omisos al respeto–, los subcontratistas de los contratados no necesariamente están recibiendo los recursos que hemos destinado”, señaló.

El directivo planteó que los recursos deben recorrer toda la cadena de proveeduría para sostener la actividad económica de las regiones petroleras, donde la operación de Pemex genera demanda para empresas de distintos tamaños y especialidades.

“Estos recursos deben llegar a todos lados para la dinámica de la actividad económica de todas estas regiones, sin duda, y también hemos discutido que, contractualmente, podamos dejar como obligación el pago de los contratados a los subcontratistas”, añadió.

Como parte de las medidas para dar mayor seguimiento a los recursos, Pemex analiza establecer un calendario o una plataforma de información que permita consultar los pagos realizados a las empresas.

La herramienta buscaría dar visibilidad a las fechas en que se liberan los recursos y facilitar el seguimiento de los compromisos de la petrolera con sus proveedores y contratistas.

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