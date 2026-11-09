Pemex arrastra adeudos con proveedores y contratistas desde 2024 y promete pagar hasta 2027

El reconocimiento ocurre mientras empresas proveedoras y contratistas siguen reportando problemas para cobrar trabajos realizados para la petrolera. La situación preocupa particularmente en Ciudad del Carmen, Campeche, donde una parte importante de la actividad económica depende de los servicios y contratos vinculados con la industria petrolera.

Durante la comparecencia, la diputada Ariana del Rocío Rejón Lara, del PRI, cuestionó al director de Pemex por los adeudos que mantienen con empresas de esa región y señaló que las reclamaciones correspondientes a 2024 superan los 27,000 millones de pesos.

“Hablemos de 2024, una asociación de proveedores reclama más de 27,000 millones de pesos por trabajos realizados ese año, y hoy lo más grave es que, según los empresarios, todavía hay trabajos que siquiera han sido reconocidos ni facturados, empresas que cumplieron con Pemex, pero que Pemex no ha cumplido con ellas”, cuestionó la legisladora.

El problema no se limita a los ejercicios anteriores. La diputada también advirtió que empresas de Ciudad del Carmen reportan pagos pendientes de 2026 desde julio, pese a que ya transcurrieron varios meses sin recibir recursos.

“Hace unas horas hablé con proveedores de Pemex y me denunciaron que los pagos correspondientes a 2026 solamente se realizaron hasta julio, desde entonces aseguran que no les han vuelto a pagar, estamos en noviembre. Los adeudos de 2026, solo en Ciudad del Carmen, superan los 5,000 millones de pesos y se les ha dicho que se cubrirán mediante el programa Banobras”, puntualizó.

La legisladora pidió al directivo explicar cómo se regularizarán estos compromisos y qué mecanismos se utilizarán para garantizar que los recursos lleguen a las empresas que prestan servicios a la petrolera.

Pemex ya pagó 952,000 millones de pesos

Frente a los cuestionamientos, Carpio defendió el avance del programa de pagos a proveedores y contratistas. El funcionario aseguró que entre 2025 y 2026 Pemex ha desembolsado 952,000 millones de pesos para cubrir sus compromisos con las empresas que trabajan para la petrolera.

De ese monto, 74% provino de recursos propios de Pemex y el 26% restante del programa de financiamiento desarrollado en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

