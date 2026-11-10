Menos costos y mayor flexibilidad para negociar
Permanecer en el mercado bursátil implica obligaciones de información, cumplimiento regulatorio, auditoría y gobierno corporativo, además de costos administrativos asociados con la condición de emisora pública.
Para Francisco Delgado, analista independiente, eliminar parte de esas obligaciones puede representar ahorros para una compañía que atraviesa un proceso de reorganización. Sin embargo, considera que el efecto sobre el control de Vitro será limitado, porque el grupo mayoritario ya concentra prácticamente todas las decisiones.
Menos de 4% de las acciones estaba en manos del público inversionista, por lo que la capacidad de decisión del grupo de control ya era amplia, incluso antes de plantear la cancelación de la inscripción bursátil.
“El grupo de control ya tiene la sartén por el mango, listados o no”, señala Delgado.
A su juicio, la principal diferencia estará en la flexibilidad para reorganizar las finanzas y negociar con acreedores sin las mismas exigencias de información periódica que enfrenta una emisora pública.
Para cualquier empresa en reestructura el mercado bursátil se vuelve una opción compleja porque los inversionistas ahí se basan en expectativas sobre el desempeño futuro del negocio
Francisco Delgado
Hernández coincide en que el mercado público pudo haber dejado de ser el vehículo más conveniente para la nueva estructura de Vitro, particularmente ante la concentración de 95.79% de las acciones en un grupo de inversionistas que manifestó su intención de respaldar el desliste.
No obstante, salir de la Bolsa no elimina las obligaciones legales, corporativas y contractuales de la compañía, especialmente frente a sus acreedores.
“La flexibilidad corporativa puede facilitar ese proceso, pero no sustituye la necesidad de generar flujo de efectivo y fortalecer el balance financiero”, advierte Hernández.
Una historia marcada por una crisis de deuda
La salida de Vitro también ocurre sobre una historia financiera que incluye uno de los episodios más complicados de su trayectoria: el concurso mercantil al que recurrió después de enfrentar problemas de liquidez derivados de operaciones con instrumentos financieros derivados.
En enero de 2009, la compañía informó que varias contrapartes le reclamaban alrededor de 293 millones de dólares por incumplimientos relacionados con esos instrumentos. También anunció que dejaría de pagar intereses de dos emisiones de bonos si no alcanzaba un acuerdo con sus acreedores.
En diciembre de 2010 solicitó el concurso mercantil con un plan para renegociar sus pasivos. El procedimiento enfrentó controversias con acreedores y tribunales, particularmente por la inclusión de deuda entre la controladora y sus subsidiarias.
En abril de 2011, un tribunal declaró a la compañía en concurso mercantil. Un año después, en febrero de 2012, se aprobó su plan de reestructura y, en marzo de 2013, Vitro alcanzó acuerdos con sus acreedores y con su socio financiero Fintech para cerrar los litigios.
La deuda, que antes del concurso rondaba los 2,019 millones de dólares, quedó en aproximadamente 1,360 millones después de los acuerdos.
Ahora, después de 50 años de cotizar en la Bolsa mexicana, la compañía busca cerrar otra etapa de su historia corporativa. Su salida no supone necesariamente el fin de sus operaciones industriales ni una señal automática de insolvencia, pero sí confirma que la estructura de negocios que alguna vez justificó su presencia en el mercado bursátil mexicano ya no es la misma.