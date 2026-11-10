El desliste no significa que la empresa atraviese una crisis financiera, sino que el mercado público dejó de ser necesariamente el vehículo más conveniente para la compañía.

Con una parte importante de sus negocios reorganizada fuera de la controladora que cotiza en México y casi la totalidad de sus acciones concentrada en un grupo de inversionistas, Vitro busca simplificar su estructura y ganar margen de maniobra para administrar sus activos, negociar financiamiento y evaluar nuevas alianzas.

La empresa convocó a una asamblea extraordinaria para el 13 de noviembre de 2026, en la que propondrá realizar una oferta pública de adquisición de sus acciones y solicitar la cancelación de su inscripción en el Registro Nacional de Valores. La iniciativa cuenta con el respaldo de accionistas que concentran aproximadamente 95.79% de los títulos en circulación, quienes acordaron votar a favor del desliste bursátil y no participar en la oferta.

Una reorganización que comenzó en 2023

La salida de la BMV es el siguiente paso de una transformación corporativa que comenzó a finales de 2023, cuando los accionistas aprobaron transferir a Vitro International Investments la totalidad del negocio automotriz europeo, 51% de Vitro Empaques y 79.8% de de Vitro Arquitectónico España.

La sociedad, constituida en Luxemburgo, se convirtió en el vehículo para concentrar participaciones de negocios que antes formaban parte de la estructura de Vitro en México. La operación no implicó trasladar las plantas productivas fuera del país, sino modificar la propiedad corporativa de las divisiones.

Para concretar la transferencia, Vitro decretó un dividendo de 1.1276 dólares por acción, que pagó mediante pagarés no negociables. Alrededor de 95% de los accionistas aportó esos instrumentos a la nueva sociedad a cambio de participaciones en su capital.

La reorganización continuó con nuevas inversiones. Vitro International inyectó 200 millones de dólares al negocio arquitectónico y elevó su participación a 84.44%. En enero de 2024 adquirió el 15.56% restante de Vitro Arquitectónico.

En marzo de 2026, el proceso se extendió al negocio de productos químicos y al 49% restante de Vitro Empaques, con lo que la estructura de la compañía volvió a modificarse.

Para Carlos Hernández, director de Análisis en Vardez Capital, esta reorganización puede facilitar la administración de las distintas unidades de negocio y dar a Vitro mayor flexibilidad para atraer capital privado, negociar financiamiento y evaluar alianzas estratégicas.

Sin embargo, el cambio de jurisdicción de la sociedad que concentra los negocios no garantiza por sí mismo mejores condiciones de crédito.

La capacidad de obtener recursos dependerá de la generación de flujo de efectivo, los niveles de endeudamiento, las garantías disponibles y la confianza de los acreedores. Carlos Hernández





La ventaja, explica el analista, es contar con una estructura corporativa más flexible para reorganizar y administrar los activos.