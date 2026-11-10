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Vitro ya no encuentra razones para seguir en la Bolsa tras 50 años en el mercado

El anuncio de su salida ocurre después de una reorganización de activos, un deterioro en la rentabilidad y una caída de casi 80% en el valor de sus acciones durante cinco años.
mar 10 noviembre 2026 05:55 AM
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Fachada corporativa de Vitro en primer plano y edificio de la Bolsa Mexicana de Valores al fondo. La composición representa el vínculo histórico de la fabricante de vidrio con el mercado bursátil mexicano y su próxima salida.
La fabricante de vidrio llegó al mercado bursátil en 1976. (Foto: ChatGPT / Expansión.)

Vitro prepara su salida de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) después de cotizar durante medio siglo. La salida marca el cierre de una etapa para una de las emisoras más longevas del mercado bursátil mexicano y ocurre mientras la compañía ajusta su estructura corporativa y enfrenta presiones sobre su rentabilidad y liquidez.

La fabricante de vidrio llegó al mercado bursátil en 1976. Sin embargo, el modelo de negocio que hoy reporta en sus estados financieros es distinto al que tenía cuando comenzó a cotizar. En los últimos años, la compañía trasladó la propiedad de varias de sus principales divisiones a una sociedad privada constituida en Luxemburgo, una operación que modificó tanto su estructura accionaria como el alcance de sus resultados consolidados en México.

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El desliste no significa que la empresa atraviese una crisis financiera, sino que el mercado público dejó de ser necesariamente el vehículo más conveniente para la compañía.

Con una parte importante de sus negocios reorganizada fuera de la controladora que cotiza en México y casi la totalidad de sus acciones concentrada en un grupo de inversionistas, Vitro busca simplificar su estructura y ganar margen de maniobra para administrar sus activos, negociar financiamiento y evaluar nuevas alianzas.

La empresa convocó a una asamblea extraordinaria para el 13 de noviembre de 2026, en la que propondrá realizar una oferta pública de adquisición de sus acciones y solicitar la cancelación de su inscripción en el Registro Nacional de Valores. La iniciativa cuenta con el respaldo de accionistas que concentran aproximadamente 95.79% de los títulos en circulación, quienes acordaron votar a favor del desliste bursátil y no participar en la oferta.

Una reorganización que comenzó en 2023

La salida de la BMV es el siguiente paso de una transformación corporativa que comenzó a finales de 2023, cuando los accionistas aprobaron transferir a Vitro International Investments la totalidad del negocio automotriz europeo, 51% de Vitro Empaques y 79.8% de de Vitro Arquitectónico España.

La sociedad, constituida en Luxemburgo, se convirtió en el vehículo para concentrar participaciones de negocios que antes formaban parte de la estructura de Vitro en México. La operación no implicó trasladar las plantas productivas fuera del país, sino modificar la propiedad corporativa de las divisiones.

Para concretar la transferencia, Vitro decretó un dividendo de 1.1276 dólares por acción, que pagó mediante pagarés no negociables. Alrededor de 95% de los accionistas aportó esos instrumentos a la nueva sociedad a cambio de participaciones en su capital.

La reorganización continuó con nuevas inversiones. Vitro International inyectó 200 millones de dólares al negocio arquitectónico y elevó su participación a 84.44%. En enero de 2024 adquirió el 15.56% restante de Vitro Arquitectónico.

En marzo de 2026, el proceso se extendió al negocio de productos químicos y al 49% restante de Vitro Empaques, con lo que la estructura de la compañía volvió a modificarse.

Para Carlos Hernández, director de Análisis en Vardez Capital, esta reorganización puede facilitar la administración de las distintas unidades de negocio y dar a Vitro mayor flexibilidad para atraer capital privado, negociar financiamiento y evaluar alianzas estratégicas.

Sin embargo, el cambio de jurisdicción de la sociedad que concentra los negocios no garantiza por sí mismo mejores condiciones de crédito.

La capacidad de obtener recursos dependerá de la generación de flujo de efectivo, los niveles de endeudamiento, las garantías disponibles y la confianza de los acreedores.
Carlos Hernández


La ventaja, explica el analista, es contar con una estructura corporativa más flexible para reorganizar y administrar los activos.

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Los resultados ya no reflejan el tamaño industrial de Vitro

La transformación también modificó la manera en que Vitro presenta sus resultados financieros. Antes de la reorganización , sus estados consolidados incluían las principales operaciones de vidrio, envases y productos químicos. Ahora incorporan principalmente servicios especializados y estratégicos prestados a filiales y subsidiarias, además de negocios de empresas bajo control común.

Por esa razón, las cifras actuales no son directamente comparables con las de los años en que la compañía reportaba el conjunto de sus operaciones industriales.

Entre enero y septiembre de 2026, las ventas consolidadas de Vitro sumaron 58 millones de dólares, un incremento de 12.5% frente al mismo periodo del año anterior. La utilidad neta alcanzó 84 millones de dólares, una disminución de 15.3%. Sin embargo, en el tercer trimestre registró una pérdida neta de 13 millones de dólares.

La posición de efectivo también se redujo. Al cierre de septiembre, la compañía tenía 11 millones de dólares disponibles, frente a los 24 millones registrados al cierre de 2025. Vitro atribuyó la disminución principalmente a la reestructura societaria.

En ese mismo periodo reportó una deuda total de 62 millones de dólares, de los cuales 61 millones correspondían a documentos por pagar a accionistas y el resto a arrendamientos.

La presión sobre la rentabilidad ya se había hecho visible antes de completar la reorganización. En 2023, Vitro reportó ventas por 310.6 millones de dólares y una utilidad operativa de 36 millones. Un año después, sus ingresos disminuyeron y su rentabilidad se deterioró.

A las dificultades del negocio se sumó el incendio en sus instalaciones de García, Nuevo León, que generó gastos extraordinarios por la compra de producto terminado, mantenimiento y transporte. La empresa también tuvo que ajustar sus procesos productivos y diversificar proveedores para contener los costos.

Una acción que perdió casi 80% de su valor en cinco años

Aunque abandonar la Bolsa no significa necesariamente que una empresa atraviese una crisis financiera, el desempeño de los títulos de Vitro muestra el deterioro de su valoración en el mercado.

Al cierre del 6 de noviembre, las acciones de Vitro cotizaron en 4.85 pesos, con una caída de 11.82% en los últimos 12 meses. Aunque registraron avances de 7.3% en un mes y de 3.19% en una semana, acumularon una pérdida de 79.79% en cinco años.

Durante las últimas 52 semanas, los títulos oscilaron entre 3.45 y 6.12 pesos, de acuerdo con datos de Investing.

La evolución bursátil refleja las dificultades para sostener el valor de la emisora, aunque no constituye por sí sola una explicación de su decisión de salir. En el caso de Vitro, la concentración accionaria y la transformación de sus negocios también redujeron la utilidad de mantener una estructura de empresa pública.

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Menos costos y mayor flexibilidad para negociar

Permanecer en el mercado bursátil implica obligaciones de información, cumplimiento regulatorio, auditoría y gobierno corporativo, además de costos administrativos asociados con la condición de emisora pública.

Para Francisco Delgado, analista independiente, eliminar parte de esas obligaciones puede representar ahorros para una compañía que atraviesa un proceso de reorganización. Sin embargo, considera que el efecto sobre el control de Vitro será limitado, porque el grupo mayoritario ya concentra prácticamente todas las decisiones.

Menos de 4% de las acciones estaba en manos del público inversionista, por lo que la capacidad de decisión del grupo de control ya era amplia, incluso antes de plantear la cancelación de la inscripción bursátil.

“El grupo de control ya tiene la sartén por el mango, listados o no”, señala Delgado.

A su juicio, la principal diferencia estará en la flexibilidad para reorganizar las finanzas y negociar con acreedores sin las mismas exigencias de información periódica que enfrenta una emisora pública.

Para cualquier empresa en reestructura el mercado bursátil se vuelve una opción compleja porque los inversionistas ahí se basan en expectativas sobre el desempeño futuro del negocio
Francisco Delgado

Hernández coincide en que el mercado público pudo haber dejado de ser el vehículo más conveniente para la nueva estructura de Vitro, particularmente ante la concentración de 95.79% de las acciones en un grupo de inversionistas que manifestó su intención de respaldar el desliste.

No obstante, salir de la Bolsa no elimina las obligaciones legales, corporativas y contractuales de la compañía, especialmente frente a sus acreedores.

“La flexibilidad corporativa puede facilitar ese proceso, pero no sustituye la necesidad de generar flujo de efectivo y fortalecer el balance financiero”, advierte Hernández.

Una historia marcada por una crisis de deuda

La salida de Vitro también ocurre sobre una historia financiera que incluye uno de los episodios más complicados de su trayectoria: el concurso mercantil al que recurrió después de enfrentar problemas de liquidez derivados de operaciones con instrumentos financieros derivados.

En enero de 2009, la compañía informó que varias contrapartes le reclamaban alrededor de 293 millones de dólares por incumplimientos relacionados con esos instrumentos. También anunció que dejaría de pagar intereses de dos emisiones de bonos si no alcanzaba un acuerdo con sus acreedores.

En diciembre de 2010 solicitó el concurso mercantil con un plan para renegociar sus pasivos. El procedimiento enfrentó controversias con acreedores y tribunales, particularmente por la inclusión de deuda entre la controladora y sus subsidiarias.

En abril de 2011, un tribunal declaró a la compañía en concurso mercantil. Un año después, en febrero de 2012, se aprobó su plan de reestructura y, en marzo de 2013, Vitro alcanzó acuerdos con sus acreedores y con su socio financiero Fintech para cerrar los litigios.

La deuda, que antes del concurso rondaba los 2,019 millones de dólares, quedó en aproximadamente 1,360 millones después de los acuerdos.

Ahora, después de 50 años de cotizar en la Bolsa mexicana, la compañía busca cerrar otra etapa de su historia corporativa. Su salida no supone necesariamente el fin de sus operaciones industriales ni una señal automática de insolvencia, pero sí confirma que la estructura de negocios que alguna vez justificó su presencia en el mercado bursátil mexicano ya no es la misma.

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VITRO, S.A.B. DE C.V. Bolsa Mexicana de Valores

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