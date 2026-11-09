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Tiendas 3B acelera su expansión y pone a FEMSA a defender el negocio de las tiendas de barrio

El crecimiento de la cadena de Anthony Hatoum presiona a Oxxo, que revisa la rentabilidad de sus establecimientos y encuentra en Bara una nueva vía para competir.
lun 09 noviembre 2026 05:55 AM
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Collage editorial que reúne las fachadas de OXXO, Tiendas 3B y Bara, con un mapa de México, rutas de expansión y puntos de ubicación para representar la competencia de las cadenas por ampliar su presencia territorial.
OXXO, Bara y Tiendas 3B avanzan con distintos modelos de crecimiento en el mercado mexicano de tiendas de proximidad. (Foto: ChatGPT.)

Anthony Hatoum quiere más esquinas para Tiendas 3B. José Antonio Fernández Garza-Lagüera tiene miles de ellas bajo el control de FEMSA, pero ahora enfrenta el reto de hacerlas más rentables y, al mismo tiempo, abrir espacio para otra cadena. Los dos empresarios tienen un objetivo en común: quedarse con una mayor parte del dinero que los mexicanos gastan todos los días en las tiendas de su barrio.

La disputa enfrenta dos estrategias. Hatoum acelera la expansión de Tiendas 3B para acercarse a la cobertura de OXXO, mientras Fernández Garza-Lagüera revisa el desempeño de la cadena de conveniencia y desarrolla Bara, el formato de descuento con el que FEMSA también busca competir por los consumidores que compran abarrotes y productos básicos cerca de casa.

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El avance de Tiendas 3B ya se refleja en el ritmo de aperturas. Entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, la cadena incorporó 603 establecimientos netos en México, apenas 99 menos que los 702 que sumó OXXO. Sin embargo, la escala entre uno y otro sigue siendo considerable: la empresa de Hatoum terminó septiembre con 3,765 tiendas, frente a las 24,759 de la cadena de FEMSA.

Pese a ello, la distancia se está acortando en el desempeño comercial. Entre enero y septiembre de 2026, los ingresos de Tiendas 3B crecieron 37.7%, hasta 77,343 millones de pesos, mientras que los de OXXO México aumentaron 10.2%. En el tercer trimestre, las ventas mismas tiendas de 3B avanzaron 20.5%, más del doble que el 9.2% registrado por OXXO.

Para Hatoum, el desafío es aprovechar el espacio que todavía tiene para crecer. Para Fernández Garza-Lagüera, la tarea es defender una red mucho más grande, pero sin mantener establecimientos que ya no justifican su operación. Y en esa competencia, FEMSA tiene el formato Bara como una tercera pieza sobre el tablero.

Hatoum quiere acercarse al territorio de OXXO

La estrategia de Tiendas 3B consiste en multiplicar sus puntos de venta y ganar densidad en los mercados donde ya opera. La compañía abrió 419 establecimientos netos entre enero y septiembre de 2026, de los cuales 141 correspondieron al tercer trimestre.

El crecimiento también exige ampliar la infraestructura que abastece a las tiendas. Durante el tercer trimestre inauguró cuatro centros de distribución y llegó a 25 instalaciones logísticas.

Hatoum sostiene que la expansión no está sacrificando el desempeño comercial de las nuevas unidades. Por el contrario, durante la conferencia con analistas para presentar los resultados trimestrales, destacó que las generaciones más recientes de establecimientos comienzan con mayores ventas y consiguen incrementarlas más rápido.

Las nuevas generaciones de tiendas tienen un mejor desempeño que las anteriores. Comienzan con ventas iniciales más altas y sus ventas crecen más rápido
Anthony Hatoum


Los resultados financieros respaldan el ritmo de crecimiento. Entre enero y septiembre, Tiendas 3B obtuvo ingresos por 77,343 millones de pesos y generó un flujo de efectivo de operación de 7,051 millones, 127.8% más que en el mismo periodo de 2025.

El directivo tampoco considera que el avance de otros competidores obligue a modificar sus planes. “Desde nuestra perspectiva, nada ha cambiado. Seguimos ganando nuevos clientes y observamos una tendencia saludable en el tamaño del ticket”, dijo en la última llamada con analistas para revisar los resultados del tercer trimestre.

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La expansión tiene todavía recorrido, considera Jacobo Rodríguez, consultor financiero y corporativo en Roga Capital. La diferencia de cobertura entre Tiendas 3B y OXXO deja mercados donde la cadena de descuento puede crecer antes de alcanzar los niveles de penetración de su competidor.

“Desde que realizó su oferta pública de acciones en Estados Unidos, utilizó esos recursos en gran medida para llevar a cabo la estrategia de expansión. Todavía no tiene una penetración como la que pudiera tener OXXO en otros estados, y ahí es donde se está enfocando”, explicó.

Fernández Garza-Lagüera defiende el negocio de OXXO

Mientras Hatoum suma establecimientos, José Antonio Fernández Garza-Lagüera enfrenta una tarea que no depende exclusivamente de abrir más tiendas. Con casi 25,000 unidades en México, FEMSA necesita que su red de OXXO produzca mejores resultados y que cada ubicación justifique los costos de mantenerla.

Entre enero y septiembre de 2026, la compañía abrió 734 establecimientos de OXXO en México, pero cerró otros 272. El saldo fue de 462 tiendas adicionales. Durante el tercer trimestre, la revisión fue más evidente: abrió 191 unidades y cerró 140.

Los cierres se concentraron en establecimientos antiguos o con resultados por debajo de los objetivos comerciales. La decisión muestra que FEMSA está dispuesta a sacrificar parte del crecimiento de su red para concentrarse en las ubicaciones con mejores perspectivas de rentabilidad.

Creemos que es saludable revisar periódicamente nuestra base de tiendas y priorizar la rentabilidad del negocio a largo plazo
José Antonio Fernández Garza-Lagüera

La revisión no ocurre porque OXXO haya dejado de atraer consumidores. En el tercer trimestre, sus ventas mismas tiendas aumentaron 9.2%, con un crecimiento de 3.5% en el tráfico y de 5.5% en el ticket promedio.

FEMSA atribuyó el desempeño a iniciativas comerciales, ajustes en precios y empaques y una mayor atención a las categorías que generan visitas. Fernández Garza-Lagüera destacó que el tráfico alcanzó su mejor resultado en más de dos años.

Bara es la otra carta de FEMSA para competir con 3B

La ofensiva de Fernández Garza-Lagüera no termina con la defensa de OXXO. FEMSA también está desarrollando Bara, una cadena de descuento que le permite competir en un segmento donde Tiendas 3B ha encontrado uno de sus principales motores de crecimiento.

Bara llegó a 898 establecimientos al cierre de septiembre de 2026, después de incorporar 112 tiendas durante el tercer trimestre. En los últimos 12 meses sumó 325 unidades netas, un crecimiento de 56.7% en su base de establecimientos.

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La cadena también muestra avances en ventas. Entre julio y septiembre, sus ingresos aumentaron 44.1% anual y las ventas mismas tiendas -que tienen más de un año de operación- crecieron 10.3%. Las categorías de abarrotes, cuidado del hogar y conveniencia impulsaron sus resultados.

“Nos siguen alentando los avances en algunas de nuestras plataformas de crecimiento, con Bara tomando impulso a medida que acelera su expansión y fortalece el desempeño de su creciente base de tiendas”, afirmó Fernández Garza-Lagüera en la última llamada con analistas para revisar los resultados del tercer trimestre.

La cadena opera en Guanajuato, Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, San Luis Potosí, Hidalgo, Michoacán y Nuevo León. Su red todavía es mucho menor que la de OXXO y Tiendas 3B, pero su crecimiento revela que FEMSA no quiere limitar su participación en el comercio de proximidad a las tiendas de conveniencia.

Para el grupo, Bara abre otro frente de competencia. OXXO mantiene su negocio tradicional, con una oferta orientada a compras rápidas y conveniencia, mientras que Bara busca captar a consumidores que priorizan el precio en sus compras de abarrotes y productos para el hogar.

Dos empresarios y una misma batalla por el consumidor

Para Jacobo Rodríguez, la diferencia en las estrategias responde a las etapas en las que se encuentran las compañías y a sus prioridades actuales.

OXXO busca enfocarse en la rentabilidad de sus establecimientos, mientras que Tiendas 3B está en proceso de crecer mediante nuevas aperturas. Están persiguiendo objetivos diferentes en el corto plazo”, explicó.

La disputa no se resolverá únicamente con quién inaugure más tiendas. La ubicación, el tráfico, el tamaño de las compras y la rentabilidad de cada establecimiento determinarán qué empresa consigue quedarse con una mayor parte del consumo cotidiano.

Por ahora, Hatoum está acortando la distancia en aperturas y crecimiento de ventas. Fernández Garza-Lagüera conserva una ventaja considerable en cobertura y tiene dos cadenas para defenderla y ampliarla. La esquina del barrio, que durante mucho tiempo fue territorio de las tiendas de conveniencia, ahora también es el campo de batalla de los formatos de descuento.

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FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V. Tiendas Oxxo Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales

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