El avance de Tiendas 3B ya se refleja en el ritmo de aperturas. Entre octubre de 2025 y septiembre de 2026, la cadena incorporó 603 establecimientos netos en México, apenas 99 menos que los 702 que sumó OXXO. Sin embargo, la escala entre uno y otro sigue siendo considerable: la empresa de Hatoum terminó septiembre con 3,765 tiendas, frente a las 24,759 de la cadena de FEMSA.

Pese a ello, la distancia se está acortando en el desempeño comercial. Entre enero y septiembre de 2026, los ingresos de Tiendas 3B crecieron 37.7%, hasta 77,343 millones de pesos, mientras que los de OXXO México aumentaron 10.2%. En el tercer trimestre, las ventas mismas tiendas de 3B avanzaron 20.5%, más del doble que el 9.2% registrado por OXXO.

Para Hatoum, el desafío es aprovechar el espacio que todavía tiene para crecer. Para Fernández Garza-Lagüera, la tarea es defender una red mucho más grande, pero sin mantener establecimientos que ya no justifican su operación. Y en esa competencia, FEMSA tiene el formato Bara como una tercera pieza sobre el tablero.

Hatoum quiere acercarse al territorio de OXXO

La estrategia de Tiendas 3B consiste en multiplicar sus puntos de venta y ganar densidad en los mercados donde ya opera. La compañía abrió 419 establecimientos netos entre enero y septiembre de 2026, de los cuales 141 correspondieron al tercer trimestre.

El crecimiento también exige ampliar la infraestructura que abastece a las tiendas. Durante el tercer trimestre inauguró cuatro centros de distribución y llegó a 25 instalaciones logísticas.

Hatoum sostiene que la expansión no está sacrificando el desempeño comercial de las nuevas unidades. Por el contrario, durante la conferencia con analistas para presentar los resultados trimestrales, destacó que las generaciones más recientes de establecimientos comienzan con mayores ventas y consiguen incrementarlas más rápido.

Las nuevas generaciones de tiendas tienen un mejor desempeño que las anteriores. Comienzan con ventas iniciales más altas y sus ventas crecen más rápido Anthony Hatoum



Los resultados financieros respaldan el ritmo de crecimiento. Entre enero y septiembre, Tiendas 3B obtuvo ingresos por 77,343 millones de pesos y generó un flujo de efectivo de operación de 7,051 millones, 127.8% más que en el mismo periodo de 2025.

El directivo tampoco considera que el avance de otros competidores obligue a modificar sus planes. “Desde nuestra perspectiva, nada ha cambiado. Seguimos ganando nuevos clientes y observamos una tendencia saludable en el tamaño del ticket”, dijo en la última llamada con analistas para revisar los resultados del tercer trimestre.