En este escenario, el Buen Fin representa una oportunidad para que las empresas conviertan el interés por la movilidad en dos ruedas en ventas. Las promociones disponibles abarcan desde motonetas de menos de 15,000 pesos hasta motocicletas de mayor cilindrada que se acercan a los 100,000 pesos.

Italika concentra la oferta de Elektra

La escala de Italika, marca de Grupo Salinas, explica buena parte del peso que tienen las motocicletas en las estrategias comerciales de Elektra. Las cifras del sector apuntan a que alrededor de siete de cada 10 unidades comercializadas en México corresponden a esta firma, cuya penetración también está relacionada con su red de distribución y las alternativas de financiamiento disponibles a través de la cadena comercial.

Para el Buen Fin, desde la página de Elektra se cuenta con un apartado llamado Motos en Buen Fin, que despliega la oferta de 132 modelos diferentes. Por un orden ascendente de precios, el modelo más asequible es la Motoneta Italika D150 LT Negra, con un precio que arranca en los 14,849 pesos y la opción de pagos a 20 meses sin intereses.

En el listado continúa la Motoneta Italika D125 azul con negro con un precio que va desde los 16,499 pesos con 36% de descuento y la alternativa de llevarla a 20 meses sin intereses. Del lado contrario, en cuanto a las motocicletas con mayor rango de precios se coloca en primer lugar la Motoneta Drag 180 negra con amarillo con un precio de 82,999 pesos y hasta 20 meses sin intereses.

Italika, de Grupo Salinas y Elektra, es la mayor comercializadora de motocicletas en México. (Página Elektra)





Vento apuesta por descuentos y financiamiento

Vento es una marca de origen estadounidense que también ha ganado popularidad en el mercado mexicano por su oferta de motocicletas de baja y media cilindrada. Hoy la firma cuenta con más de 120 puntos de venta en el país, entre los que se encuentran agencias propias y distribuidores autorizados, como Coppel.

La marca diseñó un micrositio enfocado a su estrategia de El Buen Fin, en donde ofrece contactar directamente con un asesor desde el primer momento. En motocicletas como la Rocketman Carrera 250, ofrece opciones que van desde los tres hasta los 24 meses sin intereses, con opciones de envíos gratis en la Ciudad de México y área metropolitana. Ésta, según la página de internet, tendrá un descuento de hasta 16,000 pesos este buen fin.

Vento es una marca de motocicletas que ofrece desde unidades de baja cilindrada hasta media. (Vento)





Bajaj anticipa descuentos de hasta 4,000 pesos

Bajaj, de origen indú, ofrece diferentes opciones de motocicletas que van desde los 125 cc hasta los 373 cc. Aunque su página de internet no muestra como tal que tendrá ofertas por el Buen Fin, ésta ya cuenta con descuentos que van hasta los 4,000 pesos.

Uno de sus modelos de entrada, Pulsar N 125 FI + CBS, contaba con un precio de casi 39,000 pesos, el cuál hoy se muestra en los 37,499 pesos. Ente su oferta tope de gama se encuentra Dominar 400 UG, que tenía un precio de 98,499 pesos y que hoy es de 94,499 pesos.

Bajaj es una marca nacida en India que comercializa motocicletas en México. (Bajaj)





Sears también quiere vender motocicletas

En medio del boom de las motocicletas, algunas tiendas departamentales, como Sears, se han subido a esta tendencia. La empresa diseñó un micrositio enfocado a la comercialización de motos en el marco de El Buen Fin.

En modelos de entrada, como la motocicleta Veloci GPS Argent X3 de 125 cc, el descuento para este Buen Fin es de 43%, al pasar de 26,999 pesos a 15,299 pesos y envío gratis. Las ofertas llegan también a modelos de Vneto de 200 CC, como la M1, que tiene un descuento de 26%.