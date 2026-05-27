Bajaj, la empresa de motos de la India que quiere 'pelear' contra Italika por el mercado en México

Ese cambio hoy se traduce en nuevas inversiones. En marzo, la empresa anunció una inversión de 145 millones de dólares para trasladar sus operaciones manufactureras desde el parque industrial Toluca 2000 hacia un nuevo complejo en el Valle de Toluca, movimiento con el que busca duplicar su capacidad productiva.

“Si tú ves el parque Toluca 2000 ya prácticamente está saturado, ya no quedan terrenos y nosotros necesitábamos más de 100,000 m cuadrados, 10 hectáreas, entonces ahí lo encontramos y encontramos un nuevo parque en desarrollo y encontramos también muy buena conectividad”, argumenta en entrevista con Expansión Olaf Sarabia, CEO de Motodrive.

La nueva instalación responde a una realidad de mercado: el crecimiento acelerado de la demanda. La industria mexicana de motocicletas se perfila para alcanzar este año ventas histórica s por 2.2 millones de unidades, de acuerdo con datos de la AMFIM.

Con ese impulso, Bajaj proyecta operar cerca del límite de su capacidad actual. Hoy su planta puede ensamblar 200,000 motocicletas al año y, de alcanzar la meta comercial prevista, prácticamente agotaría ese margen.

“Hemos venido creciendo a paso firme casi un 40% año con año, entonces, todo esto nos invita a seguir haciendo inversiones porque la marca ya está muy bien posicionada en México. Es una de las preferidas de los clientes mexicanos. Hoy nuestra capacidad instalada está para 200,000 unidades, entonces, si llegamos nosotros a vender las 180,000, prácticamente estaríamos trabajando en la planta muy cerca de su plena y total capacidad”, añade.

La carrera por acercarse a Italika

Actualmente Bajaj ocupa el tercer lugar entre las marcas de motocicletas más vendidas del país, pero la compañía ya puso fecha a su siguiente objetivo: convertirse en el segundo jugador más importante del mercado mexicano antes del final de la década.

La estrategia contempla aprovechar la nueva planta para alcanzar una producción anual de hasta 400,000 unidades hacia finales del próximo año, cuando concluya la mudanza operativa. Todo ese volumen estaría destinado al mercado nacional.