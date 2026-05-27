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Bajaj desafía el liderazgo de Italika con una estrategia de manufactura local

La firma india proyecta vender 180,000 motocicletas este año, duplicar capacidad manufacturera y ampliar integración local para acercarse al liderazgo de un mercado que apunta a máximos históricos.
mié 27 mayo 2026 02:27 PM
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Bajaj, la empresa de motos de la India que quiere 'pelear' contra Italika por el mercado en México
Actualmente Bajaj es la tercera marca de motocicletas más vendida en el país. (Bajaj)

La motocicleta dejó de ser un nicho para convertirse en uno de los mercados de movilidad de mayor crecimiento en México. En ese escenario, la india Bajaj, el cuarto mayor fabricante de motocicletas del mundo, acelera su apuesta local con una meta ambiciosa: vender 180,000 unidades este año y utilizar al país como una plataforma de expansión manufacturera enfocada totalmente al consumo interno.

La compañía, que opera en México desde 1998, encontró un punto de inflexión dos décadas después. En 2018, tras asociarse con Grupo Surman y crear Bajaj/Motodrive México, la estrategia dejó de depender exclusivamente de las importaciones para enfocarse en la manufactura local.

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Ese cambio hoy se traduce en nuevas inversiones. En marzo, la empresa anunció una inversión de 145 millones de dólares para trasladar sus operaciones manufactureras desde el parque industrial Toluca 2000 hacia un nuevo complejo en el Valle de Toluca, movimiento con el que busca duplicar su capacidad productiva.

“Si tú ves el parque Toluca 2000 ya prácticamente está saturado, ya no quedan terrenos y nosotros necesitábamos más de 100,000 m cuadrados, 10 hectáreas, entonces ahí lo encontramos y encontramos un nuevo parque en desarrollo y encontramos también muy buena conectividad”, argumenta en entrevista con Expansión Olaf Sarabia, CEO de Motodrive.

La nueva instalación responde a una realidad de mercado: el crecimiento acelerado de la demanda. La industria mexicana de motocicletas se perfila para alcanzar este año ventas histórica s por 2.2 millones de unidades, de acuerdo con datos de la AMFIM.

Con ese impulso, Bajaj proyecta operar cerca del límite de su capacidad actual. Hoy su planta puede ensamblar 200,000 motocicletas al año y, de alcanzar la meta comercial prevista, prácticamente agotaría ese margen.

“Hemos venido creciendo a paso firme casi un 40% año con año, entonces, todo esto nos invita a seguir haciendo inversiones porque la marca ya está muy bien posicionada en México. Es una de las preferidas de los clientes mexicanos. Hoy nuestra capacidad instalada está para 200,000 unidades, entonces, si llegamos nosotros a vender las 180,000, prácticamente estaríamos trabajando en la planta muy cerca de su plena y total capacidad”, añade.

La carrera por acercarse a Italika

Actualmente Bajaj ocupa el tercer lugar entre las marcas de motocicletas más vendidas del país, pero la compañía ya puso fecha a su siguiente objetivo: convertirse en el segundo jugador más importante del mercado mexicano antes del final de la década.

La estrategia contempla aprovechar la nueva planta para alcanzar una producción anual de hasta 400,000 unidades hacia finales del próximo año, cuando concluya la mudanza operativa. Todo ese volumen estaría destinado al mercado nacional.

“Para 2030, siguiendo este tagline de que somos la marca favorita en 100 países, nosotros pudiéramos ser el número dos en el mercado mexicano y eventualmente ir por el primer lugar, que como todos saben lo tiene Italika , pero ya hablar del segundo lugar hoy por hoy en el mercado actual, estás hablando de cerca de 400,000 unidades. Entonces, por ahí entre 400 a 500,000 unidades, si nos acompaña todo lo que estamos haciendo, podría ser un buen número”, subraya Sarabia.

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Manufactura local para reducir vulnerabilidades

El crecimiento comercial también está obligando a profundizar la integración industrial. La planta mexicana opera bajo el esquema Semi Knocked Down (SKD), modelo en el que los productos llegan parcialmente ensamblados desde origen para terminarse en el país destino.

Ese esquema también ha permitido reducir la exposición al endurecimiento comercial. Desde el 1 de enero, productos provenientes de países sin tratados comerciales con México —como India o China— enfrentan aranceles de hasta 50% en categorías como motocicletas, vehículos y refacciones.

Sin embargo, la compañía sostiene que su operación local amortigua el impacto.

“Para nosotros la afectación es mínima porque nosotros trabajamos bajo un programa auspiciado por la Secretaría de Economía, que se llama Procec, entonces, como generamos empleo, mano de obra, etcétera, tenemos un beneficio de reducir la tasa arancelaria”, comenta.

A la par, Bajaj busca elevar el contenido nacional. Actualmente alrededor del 10% de su proveeduría proviene de fabricantes locales, porcentaje que la empresa espera incrementar aprovechando la base industrial del Estado de México.

La entidad se ubicó al primer bimestre como la octava mayor productora de autopartes del país, al registrar un valor de 1,237 millones de dólares, equivalente a un crecimiento anual de 14.35%, además de concentrar 6.1% de la producción nacional del sector.

“Donde veamos nosotros una oportunidad de que podamos tener un costo competitivo con alguno de los proveedores locales, si podemos hacer la validación, podríamos ir integrando componentes… Al día de hoy lo que integramos son materiales impresos, son también los paradores laterales en todas las motocicletas, integramos también todo lo que es la tornillería”, subraya.

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Industria de motocicletas Motocicleta

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