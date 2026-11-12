Ternium invierte 7,510 millones de dólares en México, pero la inundación del acero chino amenaza su expansión

Monterrey, Nuevo León.- Ternium está por concluir una de sus mayores apuestas industriales en México. La siderúrgica ha destinado 7,510 millones de dólares desde 2010 a la expansión de su complejo en Nuevo León, una inversión que, en su última etapa, añadirá 2.6 millones de toneladas de capacidad de acería a partir de 2027. Sin embargo, el crecimiento de su capacidad productiva coincide con un mercado internacional presionado por el exceso de oferta y la competencia del acero chino.
La compañía busca que las nuevas instalaciones atiendan principalmente la demanda de industrias como la automotriz, la construcción y la energética, sectores que requieren acero para sus procesos de fabricación y proyectos de infraestructura. El desafío está en colocar esa producción en un mercado donde los fabricantes chinos mantienen una ventaja de precios que presiona a los productores de otras regiones.
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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima que para 2028 el exceso de capacidad siderúrgica mundial alcanzará los 745 millones de toneladas. Esta sobreoferta anticipa una mayor presión competitiva para empresas como Ternium, que deben ampliar sus mercados y mejorar sus costos para aprovechar las inversiones realizadas.
La dimensión del reto ya se refleja en las decisiones operativas de la compañía. En su complejo de Nuevo León, donde cientos de trabajadores participan en distintas etapas de fabricación, la competencia china ha llevado a revisar los indicadores de productividad, reducir los desperdicios y encontrar eficiencias en cada proceso.
“Nuestro foco siempre está en el performance cualitativo y de indicadores, de productividad y de generar el menor descarte posible, ese es el aporte que nosotros podemos a hacer”, explica Javier Riviero, responsable del proceso de laminación en caliente, durante un recorrido por la planta.
Entre tratar de evitar la mayor cantidad de errores posibles que impacten en el lanzamiento de nuevos materiales y buscar las mayores eficiencias que les permitan ser competitivos , Ternium analiza prácticamente milímetro por milímetro sus operaciones, buscando encontrar márgenes de maniobra que les permita ser más atractivos que los productos hechos en el gigante asiático.
Una de estas estrategias radica en hacer programas de laminación más amplios, en miras de que los rodillos puedan laminar más piezas y por eso, el rendimiento de milímetros por tonelada procesada en esta área sea mejor. Pero la búsqueda de mayores eficiencias no solo queda en los procesos internos. También está en cuestiones logísticas o de transportación.
“Nuestro trabajo va enfocado a la mejora continua en el proceso, en el costo de cada producto, porque hay cosas por ahí más volátiles que nosotros no podemos controlar de factores externos. En el budget o presupuesto anual nos establecemos metas. Normalmente siempre estamos buscando la mejora”, asevera.
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Una expansión que depende del mercado
La apuesta de Ternium en Nuevo León se desarrolla en un momento de crecimiento para sus operaciones mexicanas. Durante los primeros nueve meses del año, sus envíos y ventas desde México aumentaron 13%, impulsados principalmente por la sustitución de importaciones, que explicó entre 70 y 80% de ese avance.
La estrategia del Gobierno mexicano para fortalecer la producción nacional y reducir la dependencia de productos importados ha abierto oportunidades para los fabricantes locales. Sin embargo, la protección comercial todavía enfrenta limitaciones para contener la entrada de acero chino.
Máximo Vedoya, director ejecutivo de Ternium, explicó en una entrevista con Bloomberg que el crecimiento de sus ventas está relacionado con los aranceles al acero chino, aunque la débil fiscalización de esos gravámenes limita el potencial de avance de la compañía.
El problema no se reduce a los precios. La industria siderúrgica mexicana sostiene que los productores chinos compiten con condiciones distintas debido a los subsidios y apoyos que reciben de su gobierno, una situación que les permite colocar sus productos a precios más bajos en los mercados internacionales.
Carlos Carballido, director de investigación y desarrollo de Ternium, considera que esa diferencia condiciona la competencia para los fabricantes mexicanos.
“Ellos están favorecidos por su gobierno para poder llegar con esos precios. Si tuviesemos igualdad de circunstancias, nuestros precios serían más bajos, pero entendemos y vemos que el Gobierno de México está ayudando en esa parte”, expone.
El tablero del juego con china se mueve a tiempo real y mientras tanto, empresas como Ternium, que cuenta con 34 instalaciones en todo el país de entre centros de minería, producción de acero, servicios y distribución, que al mismo tiempo dan pie a 10,154 empleos directos, tratan de diseñar estrategias que las mantengan a flote.