Ternium invierte 7,510 millones de dólares en México, pero la inundación del acero chino amenaza su expansión

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) estima que para 2028 el exceso de capacidad siderúrgica mundial alcanzará los 745 millones de toneladas. Esta sobreoferta anticipa una mayor presión competitiva para empresas como Ternium, que deben ampliar sus mercados y mejorar sus costos para aprovechar las inversiones realizadas.

La dimensión del reto ya se refleja en las decisiones operativas de la compañía. En su complejo de Nuevo León, donde cientos de trabajadores participan en distintas etapas de fabricación, la competencia china ha llevado a revisar los indicadores de productividad, reducir los desperdicios y encontrar eficiencias en cada proceso.

“Nuestro foco siempre está en el performance cualitativo y de indicadores, de productividad y de generar el menor descarte posible, ese es el aporte que nosotros podemos a hacer”, explica Javier Riviero, responsable del proceso de laminación en caliente, durante un recorrido por la planta.

Ternium es la siderúrgica de mayor tamaño en México. (Tzuara De Luna)



Entre tratar de evitar la mayor cantidad de errores posibles que impacten en el lanzamiento de nuevos materiales y buscar las mayores eficiencias que les permitan ser competitivos , Ternium analiza prácticamente milímetro por milímetro sus operaciones, buscando encontrar márgenes de maniobra que les permita ser más atractivos que los productos hechos en el gigante asiático.

Una de estas estrategias radica en hacer programas de laminación más amplios, en miras de que los rodillos puedan laminar más piezas y por eso, el rendimiento de milímetros por tonelada procesada en esta área sea mejor. Pero la búsqueda de mayores eficiencias no solo queda en los procesos internos. También está en cuestiones logísticas o de transportación.

“Nuestro trabajo va enfocado a la mejora continua en el proceso, en el costo de cada producto, porque hay cosas por ahí más volátiles que nosotros no podemos controlar de factores externos. En el budget o presupuesto anual nos establecemos metas. Normalmente siempre estamos buscando la mejora”, asevera.