Calleja señala que suele darse una vuelta por los centros de atención para ver qué les falta, desde la parte más enfocada en la atención al cliente hasta los medios técnicos. “Llego y tomo mi turno”, explica sobre sus visitas. También, sonríe, hay otra ventaja: es más difícil que “le echen choro”. Ha estado ahí, conoce la CFE y la industria.

La apuesta de la empresa pública en materia de generación de energía y de reforzamiento de redes eléctricas es clave para esta administración, pero uno de los mayores logros que pretende su actual directora es volver la península de Yucatán una región superavitaria de energía. Reconoce que, por años, el sureste del país ha sido una zona vulnerable, por la falta de generación, por tener pocos enlaces eléctricos, la poca disponibilidad de gas natural y, en general, por estar desatendida.

Por ejemplo, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) muestra que la demanda neta de la región peninsular a las tres de la tarde del 14 de octubre fue de 2,308 megawatts y su generación local apenas llega a los 1,996 megawatts, por lo que es necesario llevarla de otras regiones para satisfacer su demanda. Sin embargo, lo que espera Calleja es que la región pueda mandar sus electrones a otras zonas del país donde se tenga déficit de generación.

Al momento de la incorporación de todas estas energías renovables, la península, que ahorita es un gran consumidor de energía o importador, se va a convertir en un exportador de energía Emilia Calleja



La estrategia contempla la integración de proyectos de energía renovable, derivados de los contratos de desarrollo mixto y los proyectos prioritarios de ciclo combinado que provienen de la administración anterior. “Estamos hablando de un ciclo combinado de 1,000 megawatts que es Riviera Maya/Valladolid y los 500 megawatts que ya tenemos de Elvia Carrillo Puerto, más todo lo renovable. Todo eso es lo que buscamos ahorita reforzar para que luzca el esfuerzo que se está haciendo”, señala.

La península de Yucatán está integrada al Sistema Interconectado Nacional (SIN) por el enlace de Escárcega, que es un conjunto de líneas de transmisión que permiten llevar energía del resto del país al sureste. Así que, si se presenta alguna falla en este enlace o en alguna de las líneas, resulta casi inevitable tener alguna contingencia en los estados que componen la región, Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán.

Calleja asegura que está en marcha un plan de reforzamiento de las redes eléctricas para que, una vez que se tenga mayor generación, se pueda enviar la energía al resto del país mediante el SIN.

No es el único tema por resolver en la región. La directora general de la CFE agrega que se trabaja en el suministro de gas natural para alimentar las nuevas centrales eléctricas y la demanda local del energético para diversos usos. Las dos centrales de ciclo combinado de la península no tenían garantizado un suministro firme, por lo que mientras se terminan las obras para llevar la molécula, se ha redistribuido el gas en la región para poder hacer pruebas operativas a las plantas. De hecho, Calleja afirma que la central de Riviera Maya/Valladolid ya ha inyectado sus primeros megawatts-hora al sistema, justo en la temporada de verano.

Llevar gas a esa zona ha requerido algunos ajustes en los gasoductos Mayakan y Cuxtal I, pero será la entrada del ramal Cuxtal II, prevista entre abril y mayo del próximo año, justo antes de que dé inicio la ventana del verano, cuando aumentan las temperaturas y la demanda de energía, lo que cambiará las cosas.

“Estamos trabajando en un proyecto que es un ramal que va a conectar el submarino que ya está empacado con Cuxtal I y Cuxtal II. Eso nos va a dar la suficiente cantidad de energía para Riviera Maya y Mérida IV, que ahora es Elvia Carrillo Puerto”, puntualiza.