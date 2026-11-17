Más energía para México
Pero no solo el sureste requiere energía eléctrica. En general, el país necesita aumentar su capacidad instalada disponible, para ayudar a cubrir las necesidades de los centros industriales, los polos de desarrollo, los pujantes centros de datos y aquellas regiones que no cuentan con la energía suficiente.
La CFE contempla un ambicioso plan para incorporar centrales que se desarrollen de manera propia y otras más en vinculación con privados, aprovechando el marco legal que permite la asociación con otras empresas interesadas en generar energía para el país.
En los proyectos prioritarios, que son los que desarrolla la comisión, hay cuatro centrales de ciclo combinado: Francisco Pérez Ríos, Tula; Salamanca II, Guanajuato; Altamira, Tamaulipas, y Mazatlán, Sinaloa. También se contempla una central de combustión interna en La Paz, Baja California Sur. Y el proyecto Oasis, también en Baja California Sur, que contempla energía fotovoltaica y la producción de hidrógeno verde, además de estar en análisis un proyecto termosolar.
La inversión estimada para esos proyectos es de 30,000 millones de dólares y la meta es que todos entren en operación en 2029. “Buscamos incrementar la capacidad, pero, sobre todo, fortalecer algunas zonas donde todavía necesitamos, por el desarrollo a largo plazo, tener un poco más de generación según la planeación de largo plazo”, asegura Calleja.
Qué mejor socio que la CFE
El otro esquema que permitirá la participación de privado s son los proyectos de desarrollo mixto, que tienen el objetivo de incrementar la incorporación de energías renovables.
Sabemos a dónde teníamos que llegar y qué es lo que le duele a la CFE. También detectamos una necesidad muy grande de ampliar los proyectos de generación, transmisión y distribución y atender el rezago, pero no hay dinero que el Estado nos pueda dar y atender toda esa necesidad
Emilia Calleja
Por eso, la CFE aprovecha el cambio a empresa pública, desde el anterior esquema de empresa productiva del Estado, que permite la contribución de los privados en la generación. “Y qué mejor socio que la CFE”, asegura.
La comisión ya realizó una primera convocatoria de proyectos mixtos, en la que logró la adjudicación de 38 en diversas regiones del país, según las necesidades más urgentes de atender, y con los que se sumarán 8,025 megawatts, así como una inversión de más de 10,500 millones de dólares. Las principales zonas de atención son la península de Yucatán y la de Baja California.
Ahora, hay una segunda convocatoria de mixtos, con la que se cubren aquellos proyectos que no lograron adjudicarse en la primera etapa. Los proyectos de ambas convocatorias, las únicas hasta el momento, se prevé que estén en operación en 2029.
Calleja también se pronuncia sobre los comentarios de empresas o analistas que cuestionan lo atractivo que pueda ser el esquema mixto. En su opinión, lo que las empresas deben considerar como más importante es que la venta de energía está garantizada con la CFE, con contratos que tendrán una vigencia de 25 años.
“Estamos garantizando que mediante la venta de esa energía se recupere la inversión y, al término del contrato, el activo pase a ser de la CFE. Yo creo que eso es lo que debe dar la certeza”, sostiene.