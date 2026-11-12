Sener eleva la apuesta eléctrica y promete 141 centrales en construcción para 2027

La expansión forma parte de la meta del gobierno federal de incorporar 32,000 megawatts de capacidad eléctrica hacia 2030, una apuesta que busca garantizar el suministro para los hogares y las empresas ante las necesidades crecientes de energía.

De acuerdo con González, los 141 proyectos representarán inversiones por 460,000 millones de pesos. Hasta ahora, el gobierno ha seleccionado 102 proyectos mixtos y 19 proyectos privados de generación fotovoltaica y eólica, que se ubicarán en las regiones donde se requiere mayor capacidad eléctrica, de acuerdo con la planeación vinculante.

Una meta que crece y también los desafíos

La composición de la nueva capacidad también refleja un cambio en la matriz energética que busca impulsar la administración federal. Del total de 32,000 megawatts previstos, 70% corresponderá a energías renovables, equivalentes a unos 22,000 megawatts, mientras que el 30% restante, alrededor de 10,000 megawatts, será de generación firme con origen fósil.

El objetivo es elevar la participación de las energías renovables en la generación eléctrica nacional de 23% en 2024 a 38% en 2030.

El nuevo compromiso representa una ampliación respecto de lo que la propia secretaria había planteado a principios de septiembre, durante un foro organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). En ese encuentro, González anticipó que México tendría 100 plantas en construcción para 2027.

La cifra presentada ante el Senado supone sumar 41 centrales adicionales a aquella previsión, lo que eleva la escala del programa y también las exigencias para concretar los proyectos dentro de los plazos previstos.

Generación acompañada de redes eléctricas

La construcción de nuevas plantas no será el único frente de inversión. La funcionaria reconoció que ampliar la capacidad de generación requiere desarrollar simultáneamente la infraestructura necesaria para transportar y distribuir la electricidad, de modo que la energía producida pueda llegar a los centros de consumo.

“Todas las inversiones de centrales, se acompañan de inversiones en infraestructura de transmisión y distribución, y son igualmente relevantes, pues de eso depende que la energía llegue a los hogares y a las empresas”, dijo González.