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Sener eleva la apuesta eléctrica y promete 141 centrales en construcción para 2027

La nueva meta supera en 41 centrales la previsión anunciada en septiembre. Los proyectos requerirán 460,000 millones de pesos y forman parte del plan para sumar 32,000 megawatts hacia 2030.
jue 12 noviembre 2026 02:26 PM
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Luz Elena González, titular de la Sener, aseguró que México tendrá más de 140 centrales eléctricas en construcción para finales de 2027. (La promesa es el 70% de las 141 centrales en construcción sean renovables.)

La Secretaría de Energía (Sener) elevó la apuesta para ampliar la capacidad eléctrica del país. El gobierno federal prevé que para finales de 2027 haya 141 centrales eléctricas en construcción en México, 41 más de las que había planteado como meta apenas en septiembre, con inversiones estimadas en 460,000 millones de pesos.

La cifra fue presentada por Luz Elena González , titular de la Sener, durante su comparecencia ante el Senado por el segundo informe de gobierno. La funcionaria aseguró que el ritmo de desarrollo permitirá avanzar en prácticamente dos años con la capacidad de generación contemplada en el plan de fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y en la planeación del sector energético.

“A finales del próximo año vamos a tener más de 140 centrales de generación en construcción, un hito en la historia de México”, aseguró ante los legisladores.

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La expansión forma parte de la meta del gobierno federal de incorporar 32,000 megawatts de capacidad eléctrica hacia 2030, una apuesta que busca garantizar el suministro para los hogares y las empresas ante las necesidades crecientes de energía.

De acuerdo con González, los 141 proyectos representarán inversiones por 460,000 millones de pesos. Hasta ahora, el gobierno ha seleccionado 102 proyectos mixtos y 19 proyectos privados de generación fotovoltaica y eólica, que se ubicarán en las regiones donde se requiere mayor capacidad eléctrica, de acuerdo con la planeación vinculante.

Una meta que crece y también los desafíos

La composición de la nueva capacidad también refleja un cambio en la matriz energética que busca impulsar la administración federal. Del total de 32,000 megawatts previstos, 70% corresponderá a energías renovables, equivalentes a unos 22,000 megawatts, mientras que el 30% restante, alrededor de 10,000 megawatts, será de generación firme con origen fósil.

El objetivo es elevar la participación de las energías renovables en la generación eléctrica nacional de 23% en 2024 a 38% en 2030.

El nuevo compromiso representa una ampliación respecto de lo que la propia secretaria había planteado a principios de septiembre, durante un foro organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). En ese encuentro, González anticipó que México tendría 100 plantas en construcción para 2027.

La cifra presentada ante el Senado supone sumar 41 centrales adicionales a aquella previsión, lo que eleva la escala del programa y también las exigencias para concretar los proyectos dentro de los plazos previstos.

Generación acompañada de redes eléctricas

La construcción de nuevas plantas no será el único frente de inversión. La funcionaria reconoció que ampliar la capacidad de generación requiere desarrollar simultáneamente la infraestructura necesaria para transportar y distribuir la electricidad, de modo que la energía producida pueda llegar a los centros de consumo.

“Todas las inversiones de centrales, se acompañan de inversiones en infraestructura de transmisión y distribución, y son igualmente relevantes, pues de eso depende que la energía llegue a los hogares y a las empresas”, dijo González.

Para fortalecer las redes eléctricas , el gobierno contempla inversiones públicas por 161,226 millones de pesos en transmisión y otros 72,470 millones de pesos en distribución. La secretaria explicó que estos recursos serán totalmente públicos, debido a que ambas actividades son exclusivas del Estado.

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En transmisión, la Sener reporta 35 proyectos terminados, 83 en ejecución y 37 en concurso. Entre las obras de ampliación de capacidad destacan las que se desarrollan en Baja California, Hidalgo, Jalisco, Tabasco y Veracruz.

También se construyen redes eléctricas inteligentes en Coahuila, Guerrero y Oaxaca, mientras que en Nuevo León y Tamaulipas se trabaja en la ampliación de la red y el reemplazo de transformadores. En Querétaro, por su parte, se desarrollan nuevas líneas de transmisión.

En distribución, el programa contempla la construcción de 32 nuevas subestaciones, 57 ampliaciones de red y 1,338 obras de modernización. Sin embargo, durante la comparecencia no se presentaron avances específicos sobre estos proyectos.

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Energías renovables

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