A estas reducciones se sumó la de la refinería Olmeca, en Dos Bocas, Tabasco, uno de los proyectos emblemáticos de la política energética del gobierno federal. El complejo procesó 108,781 barriles diarios en septiembre. La información proporcionada señala una caída de 21.2%, aunque la cifra de agosto reportada, de 25,471 barriles diarios, no coincide con ese porcentaje y requiere verificación.

El comportamiento de estos tres complejos impactó los resultados del conjunto de las siete refinerías que integran el Sistema Nacional de Refinación (SNR). En septiembre, el procesamiento de crudo disminuyó 17.3%, hasta ubicarse en 998,148 barriles diarios, frente a los 1.20 millones de barriles registrados en agosto.

El volumen de septiembre fue el segundo más bajo del año y refleja las dificultades de Pemex para mantener una operación estable en su infraestructura de transformación, en momentos en que el país busca producir más gasolinas y diésel nacionales, reducir las compras al extranjero y enfrentar un mercado de combustibles marcado por la volatilidad de los precios.

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Pemex atribuye la caída a mantenimientos

Ante la reducción de los niveles de procesamiento, Pemex atribuyó el comportamiento de septiembre a su programa anual de mantenimiento. La petrolera, que desde mayo pasado está dirigida por Juan Carlos Carpio, aseguró que los trabajos realizados en tres de sus complejos buscan mejorar su capacidad operativa.

“Se realizaron trabajos de mejora en las refinerías Olmeca y Salina Cruz, así como en la refinería de Tula para integrar las nuevas plantas del proyecto de aprovechamiento de residuales. Estos mantenimientos permiten elevar el nivel de procesamiento y la eficiencia de las plantas, fortalecer su integridad mecánica y atender los sistemas de seguridad industrial”, aseveró la empresa en una tarjeta informativa.

La petrolera también aseguró que durante octubre alcanzó el mayor nivel de procesamiento mensual de sus refinerías desde 2013. Sin embargo, esa afirmación todavía no puede contrastarse con las cifras oficiales, debido a que el reporte correspondiente a ese mes aún no es público.

