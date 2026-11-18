Mantenimiento simultáneo exhibe problemas de planeación
Para Miriam Grunstein, socia fundadora de Brilliant Energy Consulting, la explicación de Pemex sobre los trabajos realizados de manera simultánea en tres de sus principales refinerías abre interrogantes sobre la planeación operativa del sistema.
La especialista considera que un sistema integrado por apenas siete complejos debería distribuir sus periodos de mantenimiento para evitar que las intervenciones reduzcan de manera significativa la disponibilidad de combustibles.
“El mantenimiento de las refinerías debería tener una planeación, en cambio nuestro sistema se la pasa enfrentando picos y valles en sus cifras de procesamiento. Y esta reducción simultánea es muy llamativa porque la mejor práctica es que vayas dándole mantenimiento a un grupo de refinerías como sucede en Estados Unidos, que no vas a ver una reducción simultánea porque se cae la producción de petrolíferos y eso puede tener un impacto importante”, aseguró.
Grunstein añadió que, en septiembre, alrededor de 40% de las refinerías del país habría entrado en trabajos de mantenimiento al mismo tiempo, una decisión que, desde su perspectiva, no corresponde a una programación adecuada de las intervenciones.
La especialista también señaló los problemas de opacidad en la información de Pemex y las dificultades que enfrenta la refinería de Dos Bocas para operar de manera eficiente e integral.
El complejo fue construido mediante módulos desarrollados por distintas empresas, una configuración que, de acuerdo con Grunstein, ha complicado su integración como una sola instalación industrial.
“Es como un rompecabezas que hicieron distintas empresas y que no se ha podido unificar”, señaló.
Infraestructura envejecida limita el procesamiento
Para Ramsés Pech, socio de Grupo Caravia, las caídas registradas en Salina Cruz, Tula y Dos Bocas también deben analizarse a partir de los problemas estructurales que enfrenta la infraestructura de refinación de Pemex.
El especialista explicó que estos complejos presentan dificultades relacionadas con el envejecimiento de sus instalaciones, los niveles de inyección de crudo y una baja capacidad de utilización.
En algunos casos, señaló, el aprovechamiento de la capacidad instalada se mantiene por debajo de 50%, una condición que limita el volumen de petróleo que las refinerías pueden transformar y, por consecuencia, la disponibilidad de combustibles.
Estas restricciones complican el objetivo de Pemex de elevar la producción nacional de petrolíferos. Aunque la empresa ha destinado recursos a rehabilitar sus instalaciones y construir nuevas plantas, los resultados mensuales todavía muestran variaciones importantes en la operación de su infraestructura.