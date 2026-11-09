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Pemex pone su meta petrolera de 2028 en manos de privados con los proyectos Zama y Trion

Los campos Zama y Trion podrían aportar hasta 280,000 barriles diarios para que Pemex alcance una producción de 1.8 millones, pero su desarrollo depende de Harbour Energy, Woodside Energy y otros socios privados.
lun 09 noviembre 2026 10:03 PM
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Pemex confía en Zama y Trion para elevar su producción petrolera, aunque el desarrollo de ambos megayacimientos depende de socios privados. (Expansión/ChatGPT)

El objetivo de Pemex de recuperar su producción petrolera y alcanzar los 1.8 millones de barriles diarios en 2028 tiene dos nombres propios: Zama y Trion. Ambos megayacimientos podrían aportar hasta 280,000 barriles diarios en conjunto, pero su desarrollo depende, en buena medida, de empresas privadas que comparten la propiedad y la operación de los proyectos con la petrolera estatal.

Durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados, Juan Carlos Carpio Fragoso, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), aseguró que la producción de ambos campos permitirá a la empresa alcanzar su objetivo, pese a que actualmente enfrenta uno de los niveles de extracción más bajos de los que se tiene registro.

“Con relación a los proyectos Zama y Trion, avanzamos hacia 1.8 millones de barriles diarios en 2028”, dijo el funcionario en su discurso inicial.

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La apuesta ocurre en un momento complicado para la petrolera. En septiembre, la producción conjunta de petróleo crudo y condensados de Pemex fue de 1.61 millones de barriles diarios, de acuerdo con sus cifras más recientes. Un mes antes, la extracción de petróleo crudo apenas rondaba los 1.3 millones de barriles diarios.

Para alcanzar los 1.8 millones de barriles diarios, la empresa necesita sumar alrededor de 190,000 barriles a su producción actual. Los dos proyectos que Carpio colocó como pilares de esa recuperación tienen capacidad para aportar hasta 280,000 barriles diarios cuando alcancen su nivel máximo de extracción.

Sin embargo, la producción de ambos yacimientos no depende exclusivamente de Pemex. En Zama participan Harbour Energy, Talos Energy y Zamajal, empresa en la que tiene participación Carlos Slim, mientras que Trión es desarrollado junto con la australiana Woodside Energy. En ambos casos, la inversión privada y la capacidad operativa de los socios serán determinantes para concretar los volúmenes que la petrolera contempla en sus proyecciones.

Lee: Producción petrolera de Pemex se desploma a su mes más bajo desde que se tiene registro

Zama, un desarrollo compartido con Carlos Slim

El megayacimiento Zama fue descubierto en 2017 por Talos Energy frente a las costas de Tabasco, durante las actividades de exploración de la Ronda 1. El hallazgo se convirtió en uno de los descubrimientos petroleros más relevantes de los últimos años, aunque su desarrollo enfrentó dificultades desde el inicio.

El yacimiento se extendía tanto en un área contractual de Talos como en una zona perteneciente a Pemex. Esta situación desató una disputa por el control del proyecto y la distribución de sus participaciones, que terminó con una decisión de la Secretaría de Energía para unificar el campo y dejar a la petrolera estatal como operador.

Los retrasos y los cambios en la estrategia de desarrollo llevaron a Pemex a ceder la operación a Harbour Energy a finales de 2025. Con ello, la empresa privada asumió la responsabilidad de avanzar en un proyecto que también involucra capital mexicano.

Actualmente, la participación está distribuida entre Pemex, con 50.4%; Harbour Energy, con 26.3%; Zamajal, con 17.8%, y Talos Energy, con 4.5%. La participación de Zamajal incorpora a Carlos Slim a la estructura accionaria de uno de los proyectos de los que depende la recuperación petrolera de Pemex.

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El desarrollo contempla una primera etapa de extracción de hasta 60,000 barriles diarios, con la posibilidad de alcanzar una producción máxima de 180,000 barriles diarios una vez que el campo llegue a su madurez.

No obstante, todavía no existe una fecha específica para el inicio de producción. En su último reporte financiero, correspondiente al tercer trimestre, Grupo Carso señaló que el proyecto contempla acelerar su primera etapa de desarrollo.

La falta de una fecha definida representa uno de los principales desafíos para las proyecciones de Pemex, que necesita que Zama avance a tiempo para contribuir al cumplimiento de su objetivo de 2028.

Trion depende de Woodside para arrancar en 2028

El segundo pilar de la estrategia es Trion, un yacimiento descubierto por Pemex en 2012 en aguas ultraprofundas del Golfo de México, con un tirante de agua de 2,500 metros.

En 2017, la petrolera estatal firmó un acuerdo con BHP Petroleum para desarrollar el campo. Sin embargo, tras la fusión de esa compañía con Woodside Energy en 2022, la firma australiana quedó al frente de la operación y con 60% de participación, mientras que Pemex conserva el 40% restante.

A diferencia de Zama, el campo Trion ya tiene una fecha prevista para comenzar a producir. El proyecto contempla iniciar operaciones en 2028 y alcanzar un pico de extracción de hasta 100,000 barriles diarios de petróleo.

De acuerdo con el último reporte trimestral de Woodside Energy, el desarrollo registraba un avance de 71% al cierre del tercer trimestre, mientras que la construcción de su unidad flotante de producción (FPU) tenía un progreso de 96%.

La empresa australiana tiene a su cargo la operación y buena parte de la responsabilidad técnica y financiera de un desarrollo que requiere infraestructura especializada por la profundidad a la que se encuentra el yacimiento.

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