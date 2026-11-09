La apuesta ocurre en un momento complicado para la petrolera. En septiembre, la producción conjunta de petróleo crudo y condensados de Pemex fue de 1.61 millones de barriles diarios, de acuerdo con sus cifras más recientes. Un mes antes, la extracción de petróleo crudo apenas rondaba los 1.3 millones de barriles diarios.

Para alcanzar los 1.8 millones de barriles diarios, la empresa necesita sumar alrededor de 190,000 barriles a su producción actual. Los dos proyectos que Carpio colocó como pilares de esa recuperación tienen capacidad para aportar hasta 280,000 barriles diarios cuando alcancen su nivel máximo de extracción.

Sin embargo, la producción de ambos yacimientos no depende exclusivamente de Pemex. En Zama participan Harbour Energy, Talos Energy y Zamajal, empresa en la que tiene participación Carlos Slim, mientras que Trión es desarrollado junto con la australiana Woodside Energy. En ambos casos, la inversión privada y la capacidad operativa de los socios serán determinantes para concretar los volúmenes que la petrolera contempla en sus proyecciones.

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Zama, un desarrollo compartido con Carlos Slim

El megayacimiento Zama fue descubierto en 2017 por Talos Energy frente a las costas de Tabasco, durante las actividades de exploración de la Ronda 1. El hallazgo se convirtió en uno de los descubrimientos petroleros más relevantes de los últimos años, aunque su desarrollo enfrentó dificultades desde el inicio.

El yacimiento se extendía tanto en un área contractual de Talos como en una zona perteneciente a Pemex. Esta situación desató una disputa por el control del proyecto y la distribución de sus participaciones, que terminó con una decisión de la Secretaría de Energía para unificar el campo y dejar a la petrolera estatal como operador.

Los retrasos y los cambios en la estrategia de desarrollo llevaron a Pemex a ceder la operación a Harbour Energy a finales de 2025. Con ello, la empresa privada asumió la responsabilidad de avanzar en un proyecto que también involucra capital mexicano.

Actualmente, la participación está distribuida entre Pemex, con 50.4%; Harbour Energy, con 26.3%; Zamajal, con 17.8%, y Talos Energy, con 4.5%. La participación de Zamajal incorpora a Carlos Slim a la estructura accionaria de uno de los proyectos de los que depende la recuperación petrolera de Pemex.