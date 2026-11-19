Aeroméxico y la Secretaría de Turismo de la CDMX lanzaron una iniciativa de stopover (estancia prolongada voluntaria) que permite a los usuarios de la aerolínea permanecer hasta siete días en la capital, y cuyo objetivo principal es promover los lugares turísticos y fortalecer el papel de la capital como puerta de entrada para viajeros nacionales e internacionales.
Aeroméxico ofrece hasta 7 días de escala en la CDMX pero solo en viajes que salgan desde estos aeropuertos
Aeroméxico y la Secretaría de Turismo de la CDMX lanzaron una iniciativa de stopover (estancia prolongada voluntaria) que permite a los usuarios de la aerolínea permanecer hasta siete días en la capital, y cuyo objetivo principal es promover los lugares turísticos y fortalecer el papel de la capital como puerta de entrada para viajeros nacionales e internacionales.
A través de esta estancia prolongada voluntaria o stopover, l os pasajeros pueden permanecer en Ciudad de México más de 24 horas y hasta siete días, convirtiendo una conexión aérea en una oportunidad para conocer y disfrutar la ciudad.
La estancia puede realizarse tanto en el viaje de ida como en el regreso, e incluso en ambos trayectos.
“Para Aeroméxico, esta iniciativa representa una oportunidad para aprovechar la conectividad que genera su principal centro de operaciones en Ciudad de México y fortalecer el papel de la capital como puerta de entrada para viajeros nacionales e internacionales”, destacó la Secretaría de Turismo en un comunicado.
El vicepresidente de Ventas de Aeroméxico para Norteamérica y Latinoamérica de Aeroméxico, José Zapata, recordó que su red de transporte aéreo permite a los pasajeros de distintos mercados acercarse a la capital, quedarse unos días y disfrutar de “todo lo que la ciudad tiene para ofrecer”.
Un ejemplo de esta dinámica es que un pasajero que viaja desde París a Cancún con escala en la CDMX, tiene la opción de permanecer entre cinco y siete días en la capital antes de seguir su vuelo hacia su destino final.
En tanto, la secretaria de Turismo de la CDMX, Alejandra Frausto Guerrero, recordó que diariamente se llevan a cabo más de 3,000 actividades de distintos rubros, por lo que su oferta se amplía desde la gastronomía, cultura, entretenimiento, hoteles, atracciones, actividades, compras y experiencias locales.
¿Desde qué aeropuertos se podrá hacer escala de 7 días en la CDMX?
Dependiendo de la ruta, la conexión puede realizarse a través del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México o del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.
“Nuestro objetivo es que quienes transitan por nuestra capital no la vean únicamente como un punto de conexión hacia otro destino, sino que encuentren en ella una razón para hacer una pausa, quedarse y descubrir todo lo que la Ciudad de México tiene para ofrecer”, señaló Jennie Shrem Serur, directora general del Instituto de Promoción Turística.
¿Sabías que tu escala en Ciudad de México puede convertirse en una parte más de tu viaje? ✈️ Con Stopover Aeroméxico puedes quedarte hasta 7 días en Ciudad de México y convertir tu escala en un destino más. 🏙️ Disfruta de todo lo que la capital tiene para ofrecer y haz de tu próxima conexión una experiencia inolvidable. ¡Aprovecha Stopover en tu siguiente vuelo!
— Aeroméxico (@Aeromexico) November 18, 2026
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¿Para qué tipos de viajes aplica la escala de 7 días de Aeroméxico?
El producto está disponible en las distintas cabinas y familias tarifarias de Aeroméxico. Los costos, condiciones y equipaje permitido varían de acuerdo con la tarifa seleccionada.
A los pasajeros que estén interesados y que tengan alguna duda, se les recomienda acercarse al personal de la aerolínea para conocer los términos y condiciones.