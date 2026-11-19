A través de esta estancia prolongada voluntaria o stopover, l os pasajeros pueden permanecer en Ciudad de México más de 24 horas y hasta siete días, convirtiendo una conexión aérea en una oportunidad para conocer y disfrutar la ciudad.

La estancia puede realizarse tanto en el viaje de ida como en el regreso, e incluso en ambos trayectos.

“Para Aeroméxico, esta iniciativa representa una oportunidad para aprovechar la conectividad que genera su principal centro de operaciones en Ciudad de México y fortalecer el papel de la capital como puerta de entrada para viajeros nacionales e internacionales”, destacó la Secretaría de Turismo en un comunicado.

El vicepresidente de Ventas de Aeroméxico para Norteamérica y Latinoamérica de Aeroméxico, José Zapata, recordó que su red de transporte aéreo permite a los pasajeros de distintos mercados acercarse a la capital, quedarse unos días y disfrutar de “todo lo que la ciudad tiene para ofrecer”.

Un ejemplo de esta dinámica es que un pasajero que viaja desde París a Cancún con escala en la CDMX, tiene la opción de permanecer entre cinco y siete días en la capital antes de seguir su vuelo hacia su destino final.

En tanto, la secretaria de Turismo de la CDMX, Alejandra Frausto Guerrero, recordó que diariamente se llevan a cabo más de 3,000 actividades de distintos rubros, por lo que su oferta se amplía desde la gastronomía, cultura, entretenimiento, hoteles, atracciones, actividades, compras y experiencias locales.