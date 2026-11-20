Esta reorganización es posible, en parte, por la operación industrial que Mazda tiene en Guanajuato. La producción nacional del sedán le da margen para ajustar configuraciones y responder a las condiciones del mercado mexicano. El movimiento ocurre, además, en un mercado donde las marcas buscan contener los precios y defender sus posiciones frente a nuevos competidores.

Mazda3 Sedán elimina la caja manual y la versión mild-hybrid

La gama del Mazda3 Sedán 2027 queda integrada por cuatro versiones, todas con transmisión automática de seis velocidades, según la ficha técnica del modelo. La configuración de entrada i cuesta 413,900 pesos, apenas 1,000 pesos más que la versión automática equivalente del modelo 2026.

Los aumentos son mayores en los siguientes escalones. La versión i Sport pasa de 442,900 a 452,900 pesos, un incremento de 10,000 pesos, mientras que la i Grand Touring sube 17,000 pesos, de 482,900 a 499,900 pesos. La Signature, por su parte, conserva su precio de 552,900 pesos.

Mazda elimina la transmisión manual de la versión de entrada y deja de ofrecer la configuración con tecnología mild-hybrid (MHEV), que en el año modelo 2026 tenía un precio de 502,900 pesos.





Precios y versiones del Mazda3 Sedán 2027

i: 413,900 pesos.

i Sport: 452,900 pesos.

i Grand Touring: 499,900 pesos.

Signature: 552,900 pesos.

Mazda3 Hatchback baja de precio en su versión más equipada

El Hatchback también recibe ajustes, aunque con una lógica distinta. Mazda conserva sus tres versiones y mantiene la estructura mecánica, pero modifica los precios de cada configuración y amplía el equipamiento de seguridad en las versiones intermedias.

La i Sport pasa de 458,900 a 462,900 pesos, un aumento de 4,000 pesos. La i Grand Touring sube 14,000 pesos, hasta 512,900 pesos. En cambio, la Signature baja de 568,900 a 562,900 pesos.

Mazda utiliza el precio de esta configuración para ajustar su posicionamiento frente a los compradores que buscan un compacto con mayores prestaciones y equipamiento.

Precios y versiones del Mazda3 Hatchback 2027

i Sport: 462,900 pesos.

i Grand Touring: 512,900 pesos.

Signature: 562,900 pesos.

Como parte de los beneficios comerciales del año modelo 2027, Mazda ofrece seis años de garantía y los primeros dos servicios de mantenimiento incluidos.

Más asistencias para conducir, menos alternativas mecánicas

La otra apuesta de Mazda está en la seguridad. Las versiones i Sport incorporan elementos del paquete de asistencias Mazda i-Activsense, entre ellos el monitor de punto ciego y la alerta de tráfico cruzado trasero, dos tecnologías que ayudan al conductor a detectar vehículos que podrían quedar fuera de su campo de visión.

En las versiones i Grand Touring y Signature, el paquete se amplía con control crucero adaptativo por radar, frenado inteligente, asistencia de mantenimiento de carril y alertas de atención del conductor. Las configuraciones superiores también incorporan una cámara de visión de 360 grados.

A estos elementos se suman, dependiendo de la versión, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, quemacocos y sistema de sonido Bose.

En el apartado mecánico, Mazda concentra la oferta en dos motores de gasolina. Las versiones i, i Sport e i Grand Touring utilizan un bloque atmosférico de 2.5 litros, con 186 caballos de fuerza y 186 libras-pie de torque.

La Signature conserva el motor turbo de 2.5 litros, que entrega 227 caballos de fuerza y 310 libras-pie de torque. Esta configuración está asociada a una transmisión automática de seis velocidades y al sistema de tracción integral i-ACTIV AWD, que distribuye la fuerza entre las cuatro ruedas para mejorar la adherencia.