La diferencia es de apenas 369 suscriptores, equivalente a menos de 0.01% de la base de clientes de Televisa. Sin embargo, el resultado coloca a la compañía presidida por Enrique Yamuni en el segundo puesto del mercado, solo detrás de Telmex, que cuenta con 12.1 millones de clientes.

Aunque la ventaja es marginal, el cambio de posiciones refleja la evolución competitiva del segmento fijo. En los últimos cinco años, Megacable redujo la distancia que la separaba de uno de los grupos más consolidados del sector, al que ahora supera en número de suscriptores y que hace cuatro años intentó adquirirla .

La estrategia de Megacable para sumar más usuarios

El avance de Megacable responde, en buena medida, a su plan quinquenal de expansión de red de fibra óptica, con el que buscó ampliar su cobertura y entrar a nuevos mercados. La estrategia comenzó en el último trimestre de 2021, como respuesta al crecimiento de competidores como Izzi y Totalplay, que reforzaron su presencia nacional ante el incremento de la demanda de conectividad que detonó la pandemia.

Desde entonces, la compañía amplió su infraestructura. Su red de fibra óptica pasó de 66,674 kilómetros al cierre de 2021 a 111,855 kilómetros en septiembre de este año, un crecimiento de 67.7%, de acuerdo con sus reportes financieros.

Para Televisa, en cambio, la pérdida del segundo lugar ocurre en un momento de presión operativa. Sus filiales Izzi y Sky enfrentan desconexiones de clientes, menores ingresos y una mayor competencia, factores que han limitado su desempeño en términos de participación de mercado. Ahora, el grupo busca fortalecer su posición mediante la operación de AT&T.

El internet fijo se acerca a su techo de crecimiento

El dinamismo que la pandemia imprimió al mercado de internet fijo y que permitió a operadores como Megacable ampliar su base de clientes comienza a agotarse. Tanto Megacable como Televisa advierten que el segmento se aproxima a un punto de saturación, particularmente en las zonas urbanizadas, donde la penetración del servicio es cada vez mayor.

Raymundo Fernández Pendones, director general adjunto de Megacable, aseguró en conferencia con analistas que la penetración de la banda ancha en el país está cerca de alcanzar su punto máximo en determinadas zonas. Esta situación limitará el crecimiento de todos los operadores del mercado fijo.