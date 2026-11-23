Ante este escenario, el directivo prevé que el ritmo de incorporación de nuevos suscriptores de Megacable disminuya. La empresa estima que podría sumar alrededor de 70,000 usuarios, frente a los 100,000 que proyectaba anteriormente.
La estrategia apunta a que, ante la menor disponibilidad de nuevos hogares por conectar, los operadores busquen oportunidades en zonas donde todavía existe espacio para ampliar la cobertura y captar usuarios.
“Aún hay una gran cantidad de kilómetros y rutas que solo son cubiertas por uno o dos operadores y no por tres. Ahí es donde nos estamos enfocando: en áreas muy estratégicas para poder atraer mejores suscriptores y no tanto en la retención”, aseguró Fernández Pendones.
Por su parte, Francisco Valim, CEO de Izzi y Sky, reconoció durante una llamada con analistas que la madurez del mercado ha comenzado a reflejarse en el desempeño comercial de sus empresas. Las altas brutas se mantienen en niveles similares a los del segundo trimestre de este año, alrededor de 9,000, de acuerdo con el directivo.
Valim señaló que este comportamiento también se observa en otros mercados, como el brasileño, donde los operadores de banda ancha registran crecimientos de un solo dígito.
“Tener un crecimiento bajo de un solo dígito en esta industria es lo que se espera en el futuro. Ya lo han visto con Telmex, con Totalplay, con nosotros y con Megacable, que también están disminuyendo su crecimiento. Así que, muy pronto, todos alcanzaremos tasas de crecimiento muy similares”, dijo durante la llamada con analistas con motivo de la presentación de los resultados del tercer trimestre del año.
La batalla por los clientes de mayor valor
Con un mercado que comienza a mostrar límites para incorporar nuevos suscriptores, los operadores reorientan sus estrategias hacia la rentabilidad de su base de clientes. El objetivo es privilegiar a los usuarios que generan mayores ingresos y contribuyen a sostener el crecimiento del negocio, una estrategia que también aplican las compañías de telefonía móvil.
Enrique Yamuni, CEO de Megacable, explicó en una llamada con analistas que, ante la desaceleración en la incorporación de suscriptores, la empresa está concentrando sus esfuerzos en atraer clientes que aporten crecimiento sostenible y valor a largo plazo. Actualmente, la compañía registra un ingreso promedio por usuario (ARPU, por sus siglas en inglés) de 429.5 pesos.
Izzi y Sky también han reorientado su estrategia hacia los clientes de mayor valor, con el objetivo de elevar su ARPU y mejorar sus ingresos y estabilidad financiera.
El desplazamiento de Televisa por parte de Megacable representa algo más que un cambio en el orden de los principales operadores de internet fijo. Ocurre en la antesala de una nueva etapa para el sector, en la que la expansión de redes y la captación masiva de usuarios podrían ceder protagonismo frente a la capacidad de las empresas para atraer clientes más rentables y generar mayores ingresos por cada conexión.