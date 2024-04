¿Por qué es tan importante entender la tasa de interés de un crédito?

En México hay alrededor de 450,000 millones de pesos en tarjetas de crédito, con una cartera vencida cercana a 3%. Sin embargo, “si tomas en cuenta las deudas que los bancos no reconocen y asumen como pérdida ‘castigos’ del último año, la cifra se va como a 10%”, comentó a Expansión Diego Paillés, country manager de Bravo, plataforma de soluciones financieras.

Una tarjeta de crédito puede ser un aliado de tu bolsillo, siempre y cuando lo uses de manera responsable y mes con mes cubras el total de tu deuda, o el mínimo para no generar intereses.

¿Qué es la tasa de interés?

Si bien es frecuente ver o escuchar el término tasa de interés, no todos entienden a qué se refiere.

“La tasa de interés es lo que te va a cobrar el banco, o institución financiera, por lo que te está prestando. Ese dinero tiene un costo”, explicó Marco Antonio Torres, director general del portal inmobiliario EnCasa.

Entre otros factores, la tasa de interés se determina con base en el tipo de producto y en el riesgo del mismo, así como del perfil de quien lo quiere contratar. A mayor riesgo y peor perfil tenga el cliente, la tasa de interés será más alta.

Aunque Banco de México (Banxico) tiene regulado el interés que cobran las instituciones financieras, la tasa de interés promedio que se cobra en México ronda el 38%, coincidieron los entrevistados.

A diferencia de un crédito automotriz o uno hipotecario, en el crédito al consumo -tarjeta de crédito- no siempre queda claro el costo que tendrá el dinero en caso de no cubrir con los montos totales o el pago mínimo para no generar intereses.

Actualmente hay diversas plataformas que te ayudan a comparar los productos de crédito que hay en el mercado. Estas pueden ser útiles para que entiendas el costo que tendrá el dinero y elegir la que te cobre una menor tasa.

“Cuando hemos hecho encuestas y preguntamos ‘¿sabes cuál es tu tasa de interés?’ Menos de 20% sabe realmente cuál es esa tasa y cuánto paga de intereses. Al no entenderlo, hizo que no solucionaran el problema cuando estaban en un mejor momento”, alertó el directivo de Bravo.

Consecuencias

Al no entender el interés que te cobran por el crédito, la primera consecuencia es no tener claro lo que terminas pagando por una tarjeta de crédito, por ejemplo.

En el caso de los créditos al consumo, “siempre deberías de tener el plan de ¿cómo vivir sin deudas? Porque si no liquidas la tarjeta mes a mes”, terminas pagando el equivalente a tu deuda pero de intereses, señaló Paillés.