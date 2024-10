Evita estos errores que te pueden llevar a pagar 3 veces el costo de tu hipoteca

“Firmar un contrato donde estipules que vas a comprar en un periodo determinado y tienes un monto de compraventa sin tener una línea de crédito, eventualmente esa operación te genera una penalización que puede ir desde el 10% hasta el 25%”, dijo Luis Sánchez, director de operaciones del broker hipotecario Creditaria.

“De un crédito de 2 millones de pesos, en un crédito caro terminaba pagando 6 millones de pesos y -tres veces el monto-, con una mejor opción, terminaba pagando alrededor de 4.3 millones”, complementó Bernardo Torre, director de la plataforma de asesores hipotecarios FSG Broker.

Fernando Soto-Hay, fundador y director general de Tu hipoteca fácil, señala que hay tres “aspectos que favorecen el éxito” en la compra de una casa o departamento: “el hábito del ahorro, contratar el crédito hipotecario adecuado al perfil de cada persona”, así como evitar una serie de errores que te pueden llevar a tener problemas con tu bolsillo.

Los errores

Al tratarse de montos importantes y de plazos largos, resulta vital tener toda la información a tu alcance para tomar la mejor decisión.

Los expertos consultados detallaron errores que se cometen antes de firmar un crédito hipotecario:

- Contratar un crédito sin antes haber elaborado un presupuesto y plan de pagos, con base en tu capacidad de pago.

- Que las mensualidades sean mayores al 30% del total de tus ingresos.

- Pensar que tu banco de toda la vida es el más adecuado para solicitar el crédito.

- Solicitar la autorización de un crédito simultáneamente en varios bancos.

- Contratar un crédito a tasa variable, que no sea en pesos, a tasa variable y solicitar un monto mayor al 80% del valor del inmueble.

- Solo fijarse en la tasa de interés, y no tomar en cuenta costos de originación y gastos administrativos, así como el costo anual total (CAT).

- Destinar más del 30% de tu ingreso mensual al pago del crédito.

- Contratar un crédito con un coacreditado que no sea tu pareja o un familiar directo.

- Firmar un contrato de compra-venta sin tener el crédito autorizado.

“Un estudio que hacemos con los clientes que solicitan nuestro servicios, 60% de las personas en algún momento de su contratación inicial -que no fue con nosotros- tuvieron un costo muy elevado de su hipoteca porque no fue el mejor producto para ellos”, destacó el directivo de Creditaria.

“El 52% de la población mexicana tiene problemas para solventar su hipoteca”, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda 2020.