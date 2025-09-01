¿Qué es el internet MiFi y por qué CFE lo remata en 1,000 pesos al año?

¿Qué es el internet MiFi?

El internet MiFi es un dispositivo portátil que funciona como un mini router móvil, permitiendo conectarte a internet en cualquier lugar con cobertura celular. A diferencia de un módem de casa, que requiere una línea física y un lugar fijo, el MiFi se conecta a la red móvil y puede compartir señal Wi-Fi con varios dispositivos al mismo tiempo, como teléfonos, laptops o tabletas.

Su principal ventaja es la movilidad: puedes llevarlo a viajes, reuniones o incluso al campo, y mantenerte conectado sin depender de cables ni de un punto fijo. Aunque su velocidad y estabilidad suelen ser menores que las de un internet doméstico por fibra o cable, el MiFi es ideal para quienes necesitan conectividad flexible, especialmente en zonas donde el internet fijo aún no llega.

En México, el programa Internet para Todos de la CFE ofrece este servicio con paquetes económicos, lo que convierte al MiFi en una alternativa práctica frente a los módems tradicionales, combinando portabilidad y datos móviles a bajo costo.

¿Cómo adquirir el MiFi de CFE?

Para adquirir cualquier paquete MiFi de CFE primero debes comprar el paquete inicial de 1,145 pesos, el cual incluye el router que puedes llevar a cualquier lado, los gastos de envío hasta tu hogar y un mes de internet móvil CFE de 5 GB.

Para contratar el servicio entra a la página de CFE Internet , ingresa a los paquetes MiFi, agrega al carrito el que más te convenga, luego te pedirá tu código postal para confirmar si tu zona está dentro del área de servicio y podrás proceder con el pago.

El MiFi es un dispositivo portátil que funciona como un mini router móvil y se conecta a la red celular. (Google AI Studio)

¿Qué contiene el paquete de mil pesos al año?

Luego del paquete inicial y de un mes de la promoción, podrás quedarte con el paquete de 5 GB durante todo el año haciendo un pago único anual de 1,010 pesos.

Este paquete resulta conveniente para quienes suelen moverse de un lugar a otro, ya que ofrece internet para viajes de trabajo o de placer, asegurando conectividad todo el año. También está disponible en pago mensual de 95 pesos o en formato semestral de 510 pesos.

Un paquete de 5 GB de MiFi puede rendir más o menos tiempo según el uso que se le dé. De acuerdo con estimaciones de consumo promedio, así podría distribuirse:

Redes sociales y mensajería: entre 60 y 80 horas con publicaciones ligeras.

Streaming de música: alrededor de 70 horas en calidad estándar.

Streaming de video:

Calidad baja (240p–360p): unas 15 horas.

Calidad media (480p): de 6 a 7 horas.

Alta definición (720p–1080p): entre 3 y 4 horas.

Videollamadas (Zoom, Meet, WhatsApp): de 8 a 10 horas en calidad estándar.

Navegación básica y correos electrónicos: más de 100 horas si se trata de páginas con poco contenido multimedia.

En términos generales, 5 GB alcanzan para varias semanas si el uso se concentra en tareas ligeras como correos, chats o redes sociales. En contraste, si se destina principalmente a ver videos en alta definición, podrían agotarse en apenas uno o dos días.

Otros paquetes MiFi de CFE

También puedes contratar otros paquetes de mayor capacidad:

-10 GB: 165 pesos al mes, 915 al semestre o 1,170 al año.

-20 GB: 265 pesos al mes, 1,560 al semestre o 3,025 al año.

-30 GB: 365 pesos al mes, 2,080 al semestre o 4,050 al año.

-50 GB: 450 pesos al mes, 2,600 al semestre o 5,090 al año.

-80 GB: 785 pesos al mes, 4,200 al semestre o 8,180 al año.

-100 GB: 995 pesos al mes, 5,300 al semestre o 10,290 al año.

El internet MiFi de CFE se ha posicionado como una alternativa accesible y flexible frente al internet fijo. Aunque no sustituye la velocidad y estabilidad de la fibra óptica, resulta una opción atractiva para quienes requieren movilidad o viven en zonas donde aún no llega el servicio doméstico tradicional.