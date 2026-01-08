¿Fonacot es del gobierno?

Sí. El Instituto Fonacot es un organismo que forma parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) que tiene la facultad de otorgar préstamos en efectivo a las personas trabajadoras.

El objetivo de los créditos es para que puedan comprar bienes o servicios, así como afrontar imprevistos o situaciones complicadas. De acuerdo con el Instituto, los créditos suelen tener intereses más bajos del mercado, y pueden pagarse vía nómina.

Tipos de créditos Fonacot

El sitio oficial especifica que existen tres tipos de créditos, dos de los cuales son para poblaciones específicas:

Crédito en Efectivo

Dispone a la persona trabajadora un crédito en efectivo que le permita tener liquidez inmediata para utilizarlo en la compra de bienes y servicios para aumentar su calidad de vida para sí y su familia, así como para enfrentar pagos inesperados.

Crédito Mujer Efectivo

Como su nombre lo indica, está orientado para apoyar a mujeres trabajadoras formales, con tasas preferenciales.

Crédito a Damnificados

Un apoyo específico para personas trabajadoras en zonas afectadas, ya sea por eclaratorias de Emergencia y/o Desastres Naturales. El objetivo es que tengan acceso rápido a un crédito en efectivo para recuperar bienes de consumo duradero y otros servicios que se perdieron durante estas situaciones.

¿Cuánto me pueden prestar?

El monto es variable, pero puede ser de hasta cuatro meses de tu sueldo. Para calcular el total del crédito, Fonacot considera los siguientes aspectos:

El total de percepciones fijas, permanentes y en efectivo que aparecen en tu recibo de nómina.

El total de deducciones que aparecen en tu recibo de nómina.

La antigüedad en tu centro de trabajo.

La capacidad de pago mensual que tengas como resultado del análisis de tu recibo de nómina (percepciones menos deducciones).

La capacidad de descuento que quieras que se aplique a tu sueldo mensual (10%, 15% o 20%).*

El resultado de la calificación de tu Centro de Trabajo, realizada por el Instituto.

El plazo seleccionado de tu crédito.

El resultado de la consulta de tu historial de pago a una sociedad de información crediticia.

Tasas de interés y plazos de pago

De acuerdo con el sitio oficial de Fonacot, estas son las tasas y plazos establecidos por el Instituto en sus diferentes créditos:

Nota: Según el sitio oficial, la última actualización de dicha sección fue realizada el 1 de marzo de 2024. Verifica los montos al realizar una solicitud de información.

Requisitos para créditos

Para poder solicitar un crédito Fonacot, es importante que tu centro de trabajo esté afiliado con el Instituto, además de cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de 18 años de edad.

Tener una antigüedad mínima de 6 meses en tu trabajo actual (para eventuales en dos o más Centros de Trabajo con un máximo de 5 días hábiles de baja entre cada uno).

Recibir ingresos a partir de un salario mínimo en la zona central en adelante.

Correo electrónico personal.

Número de celular para llamada de validación en el momento.

2 referencias personales con número telefónico.

Además de la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente con fotografía y firma.

Estado de cuenta, listado o resumen de movimientos u hoja de contrato de apertura de cuenta (no mayor a 3 meses) a tu nombre y con la CLABE interbancaria.

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

Los últimos cuatro recibos de nómina consecutivos expedidos por tu centro de trabajo. El más reciente no debe exceder de 16 días anteriores a la fecha de inicio de solicitud del crédito. En este último caso, debes considerar la fecha de registro del periodo pagado para ser vigente: Mensual: no deberá exceder de 31 días. Quincenal, catorcenal o semanal: no deberá exceder de 16 días. Por comisión: 4 recibos de nómina en los que se muestre la comisión.

Número de Cliente y NIP de Fonacot

De acuerdo con el sitio oficial, también pueden solicitar documentos adicionales como:

Constancia de antigüedad por parte del Centro de Trabajo.

Carta u oficio por parte del Centro de Trabajo donde confirme percepciones fijas permanentes en efectivo.

Carta u oficio donde indique las claves y conceptos de percepciones y/o deducciones.

Constancia de semanas cotizadas en el IMSS.​

Cómo hacer una cita con Fonacot

Si no cuentas con Número de Cliente, deberás obtener primero un folio de pre-registro en el portal de citas del Instituto. Para ello, necesitas:

CURP

Número de Seguridad Social (NSS)

Registro Federal de Contribuyentes (RFC)

Comprobante de domicilio

Número telefónico de dos referencias personales.

Es importante que los contactos de las dos personas estén confirmados, debido a que recibirán un mensaje o llamada telefónica para validar.