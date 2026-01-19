El SAT puede auditarte si cometes alguna de estas operaciones en 2026 por querer pagar menos impuestos

La entidad ya aclaró que esto se trata de un error, y que no tiene la facultad de realizarlo de manera arbitraria. Sin embargo, sí existen condiciones por lo que puede realizar fiscalización electrónica a sus contribuyentes, particularmente a quienes tengan incongruencias o presenten una conducta fiscal sospechosa.

Realizar alguna de las siguientes acciones puede darle paso al SAT para inspeccionar tus finanzas.

Cuando sí el SAT puede iniciar una auditoría

El SAT puede iniciar un proceso de auditoría cuando el contribuyente no haya cumplido con el pago de sus impuestos, sea persona física o moral, o tengan las siguientes conductas:

- Operaciones con factureras o nomineras. Esto ocurre cuando se emite una factura por una compra o gasto de un proveedor que no tiene la infraestructura para darlo, con la intención de pagar menos impuestos. Es como contratar una “asesoría de marketing” por 1 millón de pesos a una empresa externa que no tiene oficinas ni empleados.

- Pérdidas fiscales recurrentes. Cuando el contribuyente gasta más de lo que gana por mucho tiempo. En esta situación, el SAT puede sospechar de que se están ocultando ingresos o está inflando gastos, debido a que es ilógico que pueda mantener esa tendencia.

- Simulen o abusen de deducciones. Las deducciones tienen que ser congruentes y estar en línea a lo que establece el SAT para ser deducibles de impuestos. Un ejemplo de abuso sería poner como “gastos de negocio” la despensa de su casa.

- Ingresos no declarados. Los pagos en efectivo también cuentan.

- Abuso de estímulos fiscales, o sean realizados por otro fin al que fueron solicitados.