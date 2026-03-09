Alberto Baillères: el legado del empresario que pasó de vender huevos a liderar un imperio en México

Alberto Baillères y su primer negocio vendiendo huevo

Antes de convertirse en uno de los empresarios más importantes de México, Alberto Baillères González comenzó a forjar su experiencia en los negocios en la casa familiar de Cuernavaca, según una entrevista que concedió y que fue retomada por el ITAM .

Mientras estudiaba en la universidad, su padre, Raúl Baillères, le dijo: “Sería bueno que trabajaras, porque una cosa es la academia y otra cosa es la práctica. Así podrás ir aprendiendo lo propio de los negocios”.

Así, Alberto combinó sus estudios con un trabajo en Bancomer como office boy en un programa llamado “puestos especiales”, que lo movía de un departamento a otro para conocer todos los procesos de un banco. Cada experiencia terminaba en un informe que enseñaba disciplina y atención al detalle, y aunque nadie parecía leerlo, el aprendizaje estaba en hacerlo bien.

Al mismo tiempo, decidió transformar la granja familiar en Morelos, que tenía algunas gallinas y vacas para consumo de la casa, en un emprendimiento propio. Su padre le dio la libertad de operarlo, siempre y cuando asumiera los gastos y consultara para decisiones mayores:

“Está bien, pero los gastos e inversiones también tienen que ser por tu cuenta… ¡no vayas a arruinar mi casa!”, le advirtió Raúl Baillères.

La granja creció rápidamente: vendía más de 1,500 huevos al día, producía miel siguiendo consejos de apicultores alemanes y comercializaba leche. Alberto aprendió de todo: desde cuidar a las gallinas hasta administrar el negocio y los recursos, mientras equilibraba clases y su trabajo en el banco. Incluso su primera luna de miel se financió con las ganancias de este pequeño negocio.

Como él mismo recordó: “Desde muy joven empecé a tener una vida muy activa, muy intensa, en cosas que me gustaban y las hacía con gusto. Sin duda, haber nacido bajo la influencia de mi padre fue lo que me llevó a dedicarme a los negocios”.