Los bancos aprobados y reprobados en atención a clientes por la Condusef

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) dio a conocer qué bancos y sociedades financieras populares (sofipos) obtuvieron las mejores y peores evaluaciones en materia de atención al cliente.

La información se desprende de los resultados del Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (IDATU), correspondientes al tercer trimestre de 2025, enfocado en las instituciones de banca múltiple. Este indicador permite medir qué tan eficaz es la respuesta de las entidades financieras ante los reclamos y solicitudes presentadas por los usuarios ante la Comisión.

El IDATU evalúa, entre otros aspectos, los tiempos de respuesta, la forma en que las instituciones atienden los procesos de defensa y las acciones correctivas que implementan para mejorar su servicio.

También considera si garantizan un trato equitativo en la prestación de productos y servicios financieros, con especial atención a grupos vulnerables, como las personas adultas mayores.