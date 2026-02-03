¿Por qué rebotan tus transferencias? Conoce los límites de depósito de tu cuenta bancaria en 2026

¿Qué tipo de cuentas bancarias existen?

En México, existen cuatro tipos de cuentas bancarias para diferentes necesidades, según BBVA:

Nivel 1 - Para personas que buscan una cuenta de uso sencillo y que no realizan transacciones bancarias, como jóvenes que recién comienzan a manejar sus finanzas. Tiene un límite de 750 Udis (Unidades de Inversión), aproximadamente 6,521.90 pesos al cierre de enero de 2026.

Nivel 2 - Personas que realizan un número moderado de transacciones bancarias, clientes que deseen tener mayores beneficios financieros en su cuenta bancaria, como seguros. Tiene un límite de 3,000 Udis. Aproximadamente 26,087.63 pesos.

Nivel 3 - Orientada a personas con mayor poder adquisitivo que realizan un alto volumen de transacciones bancarias y buscan una cuenta con beneficios adicionales, como servicios personalizados y atención exclusiva. Tiene un límite máximo de 10,000 Udis. Aproximadamente 86,958.77 pesos.

Nivel 4 - Para personas de alto poder adquisitivo que buscan una mejor experiencia bancaria. Similar al Nivel 3, son para clientes que buscan servicios personalizados y exclusivos, pero no tienen límite de depósitos.

De acuerdo con el Sistema de Información Económica del Banco de México (Banxico), el valor de las UDIS es de 8.695877 pesos.

Según BBVA, las cuentas digitales bancarias de los niveles 1 y 2 son para personas físicas, mientras que en los niveles 3 y 4 pueden ser tanto para personas físicas como empresas.