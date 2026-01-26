Nu, Finsus o Klar: esta es la mejor sofipo en México y la que da más rendimientos en 2026

Los mejores rendimientos según el plazo

Otro atractivo de las sofipos son las ganancias al invertir en ellas mediante depósitos a la vista o con un plazo fijo. Los rendimientos generalmente están en Tasa Anual Fija, pero es importante señalar que existen dos datos más: la Ganancia Anual Total (GAT) nominal, y la real, que se obtiene después de descontar la inflación.

Sin embargo, no todas las instituciones muestran ambos valores de manera accesible. En el caso de Stori, la página web muestra el GAT nominal, pero no los demás datos. Se requiere buscar un documento adicional con las especificaciones de los rendimientos.

Klar presenta un caso similar, pero más desafortunado. Se requiere acceder a otra página que señala el GAT de varios de sus productos, y no mantiene la información actualizada. Al momento de realizar esta publicación (26 de enero de 2026), Klar tiene los valores calculados al 29 de julio del año pasado, con vigencia al 31 de agosto de 2025.

En los Términos y Condiciones, no están estipuladas las tasas de GAT real, sino que tiene un hipervínculo a la misma página descrita anteriormente. De manera que tanto clientes como usuarios que no tengan con una cuenta, no pueden consultar si las tasas de rendimiento siguen siendo vigentes.

Por el contrario, Finsus es la sofipo con mayor claridad en las tasas, al fijar todas en una misma tabla. No obstante, no señala la fecha en que fueron calculadas.

Tanto Nu como Crediclub facilitan la lectura de los rendimientos, y son más transparentes en cuanto a la vigencia.