Finanzas Personales

Nu, Finsus o Klar: esta es la mejor sofipo en México y la que da más rendimientos en 2026

Más de 32 millones de mexicanos tienen su dinero en sofipos, pero no todas tienen la misma calidad de atención u ofrecen rendimientos competitivos.
lun 26 enero 2026 05:06 PM
nu-finsus-o-klar-cual-es-la-mejor-sofipo-mexico-2026.jpg
En México, operan 33 Sociedades Financieras Populares, conocidas como Sofipos, autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) (Expansión / ChatGPT)

Los mexicanos cada vez confían más su dinero en las Sociedades Financieras Populares (Sofipos), ya sea por la llegada de jugadores digitales, la promesa de rendimientos o la rapidez para acceder a una línea de crédito. Sin embargo, no todas las instituciones tienen la misma calidad hacia sus clientes.

Te compartimos un repaso de cómo están posicionadas las principales financieras en México.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Sofipos (AMS), al cierre de octubre de 2025, había 32 millones de clientes distribuidos en las 33 instituciones autorizadas. No obstante, hay pocas que lideran el nivel de recursos financieros. Entre ellas, podemos mencionar las cinco principales:

-Nu México
-Finsus (Financiera Sustentable)
-Crediclub
-Stori
-Klar

A continuación, Expansión realiza un análisis comparativo para evaluar cuál está mejor posicionada tanto a nivel financiero como en atención al público y transparencia.

Los aspectos a detallar son estos:

  1. Calificación de NICAP y cumplimiento de reportes de información a la CNBV
  2. Tasas de rendimiento
  3. Atención a usuarios

La información evaluada corresponde a calificaciones realizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), así como otros valores disponibles en sus plataformas web.

Cuál es la mejor sofipo en 2026

Todas tienen la estrella del NICAP

Uno de los principales indicadores para saber si una institución financiera tiene buena salud es el Nivel de Capitalización (NICAP), que indica la capacidad de cubrir los riesgos asociados de las operaciones, como de crédito o de mercado.

En México, existen cuatro categorías, donde el primero indica que tienen los recursos suficientes para cubrir el 131% de las operaciones, y el cuatro cuando tienen menos del 56% e indica una intervención directa de la CNBV.

En ese sentido, las cinco sofipos están en la primera categoría, ya que tienen entre el 220% a 156% de requerimiento del capital.

Sin embargo, dos de las instituciones del listado están entre las sofipos con la morosidad más alta, otro indicador que determina el nivel de cartera vencida o pagos que no están siendo pagados.

A septembre de 2025, el índice de morosidad fue de 9.9%. Klar lo superó con 11.95% y Stori con 13.31%.

Al respecto, la CNBV también evalúa la calidad de la información que las entidades envían, según la consistencia de saldos y cumplir con los plazos establecidos. En ese sentido, a noviembre de 2025, la que tuvo mayor puntuación fue Klar, y la menor fue Finsus.

Los mejores rendimientos según el plazo

Otro atractivo de las sofipos son las ganancias al invertir en ellas mediante depósitos a la vista o con un plazo fijo. Los rendimientos generalmente están en Tasa Anual Fija, pero es importante señalar que existen dos datos más: la Ganancia Anual Total (GAT) nominal, y la real, que se obtiene después de descontar la inflación.

Sin embargo, no todas las instituciones muestran ambos valores de manera accesible. En el caso de Stori, la página web muestra el GAT nominal, pero no los demás datos. Se requiere buscar un documento adicional con las especificaciones de los rendimientos.

Klar presenta un caso similar, pero más desafortunado. Se requiere acceder a otra página que señala el GAT de varios de sus productos, y no mantiene la información actualizada. Al momento de realizar esta publicación (26 de enero de 2026), Klar tiene los valores calculados al 29 de julio del año pasado, con vigencia al 31 de agosto de 2025.

En los Términos y Condiciones, no están estipuladas las tasas de GAT real, sino que tiene un hipervínculo a la misma página descrita anteriormente. De manera que tanto clientes como usuarios que no tengan con una cuenta, no pueden consultar si las tasas de rendimiento siguen siendo vigentes.

Por el contrario, Finsus es la sofipo con mayor claridad en las tasas, al fijar todas en una misma tabla. No obstante, no señala la fecha en que fueron calculadas.

Tanto Nu como Crediclub facilitan la lectura de los rendimientos, y son más transparentes en cuanto a la vigencia.

La atención al público también vale

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ( CONDUSEF ) compartió recientemente las calificaciones del Índice de Desempeño de Atención a Usuarios (IDATU) de las sofipos, un indicador clave que estima qué tan bien responden las instituciones a las reclamaciones de sus clientes.

El IDATU busca ser una herramienta de información y transparencia para que las personas usuarias tomen mejores decisiones a la hora de elegir una institución financiera.

Los resultados comprenden al tercer trimestre de 2025, con un promedio de 9.15 puntos sobre una escala de 10, por lo que es una valoración positiva de manera general. No obstante, las sofipos más grandes en México tienen una evaluación inferior:

Crediclub - 9.43
Nu - 9.42
Finsus - 9.37
Klar - 9.05
Stori - 7.29

Stori es la peor evaluada de todas, según los resultados de Condusef.

