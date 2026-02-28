Publicidad

Internacional

Decenas de muertos, vuelos cancelados y 20 provincias de Irán quedan afectados tras ataque de EU-Israel

El ejército israelí afirma haber atacado varias reuniones de altos cargos iraníes en Teherán, durante su operativo conjunto lanzado con Estados Unidos.
sáb 28 febrero 2026 09:03 AM
Donald Trump, Ayatollah Ali Khamenei y Benjamin Netanyahu se disputan el poder en Oriente Medio. (- CHAIM GOLDBERG ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP)

La cifra de muertos y afectaciones relacionadas al ataque de Estados Unidos e Israel en contra de Irán comienza a incrementarse con el paso de las horas, luego de que el presidente Donald Trump anunciara el lanzamiento de misiles en contra de Teherán la madrugada de este sábado.

Al menos 51 estudiantes murieron en una escuela de niñas en la provincia iraní de Hormozgán, cerca del estrecho de Ormuz, indicó un alto cargo provincial citado por medios estatales.

"En el ataque israelí con misiles de esta mañana contra una escuela de educación primaria de niñas en el condado de Minab, 81 alumnos murieron hasta ahora y otras 60 resultaron heridas", indicó el gobernador del condado.

Además, unas 20 de las 31 provincias de Irán se han visto golpeadas por los bombardeos de Estados Unidos e Israel este sábado, indicó la Media Luna Roja iraní.

"Por el momento, más de 20 provincias han sido afectadas por los ataques", declaró el portavoz Mojtaba Jaledi, citado por medios estatales.

El ejército israelí afirmó este sábado haber atacado varias reuniones de altos cargos iraníes en Teherán, durante su operativo conjunto lanzado con Estados Unidos.

"El ataque de esta mañana tuvo lugar de forma simultánea en varios lugares de Teherán, donde estaban reunidos altos cargos políticos y de seguridad", indicó el ejército israelí en un comunicado.

Misiles de Irán golpean varias capitales del Golfo tras ataque de EU-Israel
Internacional

Misiles de Irán golpean varias capitales del Golfo Pérsico tras ataque de EU-Israel

El texto israelí agrega que el ejército "evalúa actualmente los resultados del ataque" y se encuentra "en estado de preparación en varios frentes" por si la campaña "se extiende a otros teatros" de operaciones.

Las fuerzas armadas israelíes se habían preparado para este ataque "en un plan operativo elaborado durante meses", añade.

El ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, instó a la comunidad internacional a exigir cuentas "a los criminales" tras los bombardeos de Israel y Estados Unidos en la república islámica.

En una llamada con su par ruso, el canciller iraní "expresó la importancia de que la comunidad internacional, especialmente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, tome medidas decisivas para frenar las acciones agresivas y exija cuentas a los criminales", indicó la cancillería iraní.

Oleada de suspensión de vuelos

Aerolíneas de todo el mundo cancelaron el sábado sus vuelos hacia Oriente Medio tras un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y el cierre del espacio aéreo en varios países de la región.

Compañías como Lufthansa, Air France y Turkish Airlines se vieron obligadas a cancelar sus vuelos en este corredor aéreo que actúa como puente entre Europa, Asia y África y que concentra una parte esencial del tráfico global, con millones de pasajeros en tránsito cada año.

El Ministerio israelí de Transportes anunció el sábado por la mañana el cierre "del espacio aéreo israelí a los vuelos civiles" y pidió a los viajeros "no acudir a los aeropuertos hasta nuevo aviso".

El espacio aéreo iraní también está cerrado, al igual que los de Catar, Irak, Kuwait y Baréin. El de los Emiratos Árabes Unidos se cerró "parcial y temporalmente", según las autoridades, al igual que el de Siria.

"Debido a la situación de seguridad", Air France anuló el sábado sus vuelos a Tel Aviv y Beirut, indicó la compañía a AFP. Posteriormente amplió las cancelaciones a Dubái y Riad este mismo día, y a Tel Aviv el domingo.

La aerolínea afirma que sigue la situación "en tiempo real".

El grupo Lufthansa, el mayor de Europa, canceló sus vuelos hacia y desde Tel Aviv, Beirut, Amán, Erbil y Teherán hasta el 7 de marzo. También suspendió temporalmente las conexiones con Dubái y Abu Dabi hasta el domingo.

La española Iberia Express canceló su vuelo diario con destino a Tel Aviv hasta el 3 de marzo.

También British Airways suspendió sus vuelos hacia Tel Aviv y Baréin hasta el 3 de marzo, afirmó la empresa.

Otras aerolíneas que cancelaron conexiones con la región fueron Swiss, Norwegian, Scandinavian (SAS), Finnair, Aegean Airlines y Air India.

La agencia de transporte aéreo rusa informó también la interrupción de todos sus vuelos comerciales hacia Irán e Israel.

Estados Unidos e Israel lanzaron este sábado un ataque "de gran envergadura" contra Irán, tras semanas de amenazas de una intervención militar.

