Pensión IMSS marzo 2026: fecha exacta del próximo pago y dónde cobrarlo

¿Cuándo depositan la pensión IMSS en septiembre de 2026?

De acuerdo con el calendario oficial del instituto, el próximo pago de pensión será depositado el lunes 2 de marzo de 2026. El depósito se realizará directamente en la cuenta bancaria registrada por cada persona durante su trámite de pensión.

En los casos en que la pensión se pague a través de una Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) o de una aseguradora, las condiciones de entrega dependen de lo establecido por esas instituciones. Por ello es importante mantener contacto con la entidad correspondiente para conocer la fecha exacta de acreditación.

Así quedan las fechas de pago para lo que resta de 2026

Si aún no conoces todas las fechas de pago, aquí te dejamos la lista completa para que puedas planear tus finanzas:

- 1 de Abril

- 4 de Mayo

- 1 de Junio

- 1 de Julio

- 3 de Agosto

- 1 de Septiembre

-1 de Octubre

- 2 de Noviembre

- 1 de Diciembre

Bancos y entidades financieras autorizadas para cobrar la pensión

La institución tiene convenios con diversas entidades financieras para asegurar que los pensionados reciban su pago sin cobro de comisiones. Además, estas instituciones participan como receptoras de cuotas del Seguro Social, aportaciones a la vivienda y pagos de Afore.

El listado de entidades con convenio vigente 2023-2025 incluye:

Attendo, Banco Azteca, Bancrea, Banorte, Bayport, BX+, CI Banco, Consubanco, Consupago, Crediapoyo, Credifiel, Crédito Express, Crédito Fácil, Crédito Maestro, Dimex, Exitus Credit, Falgo, CFI Apoyo, Profuturo GNP, HSBC, Inbursa, Libertad, Más Nómina, Mifel, Monte de Piedad, Opcipres, PRE15NA y Scotiabank.

Tipos de pensiones en el IMSS

Hay diversas modalidades de pensión que cubren diferentes situaciones de los asegurados y sus familiares.

- Pensión de cesantía en edad avanzada o vejez. Se otorga a quienes cumplen 60 años en el primer caso y 65 años en el segundo.