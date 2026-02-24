Cuidado con tus facturas: el error común por el que el SAT puede multarte en tu declaración anual

Requisitos para una factura correcta

De acuerdo con el SAT, cada factura que recibe un contribuyente debe contener los siguientes elementos:

- Clave RFC de quien expida la factura.

- Régimen fiscal en que tributen, conforme a la Ley del ISR.

- Si se tiene más de un local o establecimiento, se deberá señalar el domicilio del local o establecimiento en el que se expidan las facturas.

- Número de folio y el sello digital del SAT.

- Sello digital del contribuyente que expide la factura.

- Lugar y fecha de expedición.

- Clave RFC de la persona a favor de quien se expide la factura, o quien la recibe.

- Nombre o razón social de la persona que recibe el comprobante.

- Régimen fiscal del receptor.

- Código postal del domicilio fiscal del receptor.

- Uso del comprobante.

- Cantidad, unidad de medida y clase de los bienes, mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que amparen.

- Valor unitario consignado en número.

- Importe total señalado en número o en letra.

- Especificación si la operación se pagó en una sola exhibición o en parcialidades.

- Cuando proceda, los montos de los impuestos trasladados, desglosados por tasa de impuesto y, en su caso, el total de impuestos retenidos.

- Forma en que se realizó el pago (efectivo, transferencia electrónica de fondos, cheque nominativos o tarjeta de débito, de crédito, de servicio o la denominada monedero electrónico que autorice el SAT).

- Número y fecha del documento aduanero, tratándose de ventas de primera mano de mercancías de importación.

Esta lista engloba la información principal que deben verificar las personas de que sea correcta.

Además, debe tener:

- Fecha y hora de certificación.

- Número de serie del certificado digital del SAT con el que se realizó el sellado.