Finanzas Personales

Si tu factura no tiene estos datos, el SAT no te dejará deducir el gasto

Para que un gasto pueda deducirse en la declaración anual, la factura debe cumplir con ciertos requisitos fiscales. Conoce qué debe incluir y quiénes pueden aplicar deducciones en su declaración.
mar 10 marzo 2026 02:37 PM
Las deducciones personales pueden aplicarse en la declaración anual por personas físicas que obtienen ingresos bajo determinados regímenes fiscales. (Expansión|ChatGPT)

Millones de contribuyentes en México ya se preparan para la declaración anual y es normal que revisen sus gastos con la intención de deducir impuestos.

Sin embargo, para que un gasto sea considerado deducible no basta con haberlo realizado. También es necesario contar con una factura completa.

Ante esta situación surge una duda frecuente entre los contribuyentes: qué información debe contener una factura para que un gasto pueda ser deducible al presentar la declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

¿Quiénes pueden aplicar deducciones personales en su declaración anual?

Las deducciones personales pueden aplicarse en la declaración anual por personas físicas que obtienen ingresos bajo determinados regímenes fiscales.

Entre quienes pueden utilizar este beneficio se encuentran los contribuyentes que perciben ingresos por alguno de los siguientes conceptos:

- Sueldos y salarios

- Actividades empresariales y profesionales

- Plataformas tecnológicas (siempre que presenten declaración anual)

- Arrendamiento

- Intereses

- Dividendos

- Premios

- Enajenación de bienes

- Adquisición de bienes

Las personas que tributan en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) no pueden utilizar deducciones personales dentro de su declaración anual. Tampoco quienes realizan actividades empresariales, enajenan bienes o prestan servicios a través de internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas o sistemas similares, salvo que presenten declaración anual correspondiente a ese mismo ejercicio.

Finanzas Personales

El arte de no pagar con dinero: cómo algunos saldan sus impuestos al SAT con pagos en especie

Los datos que debe tener tu factura para que una factura pueda deducir impuestos

Los datos que sí o sí debe tener tu factura para que un gasto sea deducible son los siguientes:

RFC del receptor

Debe aparecer el Registro Federal de Contribuyentes de la persona que solicita la factura y que aplicará la deducción en su declaración anual.

Código postal del receptor

Es el código postal asociado al domicilio fiscal del contribuyente que recibe la factura.

Régimen fiscal del receptor

La factura debe indicar el régimen fiscal bajo el cual tributa la persona que realiza el gasto.

Uso del CFDI

Debe especificarse el uso fiscal que se dará al comprobante, de acuerdo con el tipo de producto o servicio adquirido.

Forma de pago

La factura debe señalar el medio mediante el cual se realizó el pago, el cual debe coincidir con el utilizado en la operación. Entre las opciones se encuentran:

- Cheque nominativo

- Transferencia electrónica

- Tarjeta de crédito o débito

- Tarjeta de servicios

(Servicio de Administración Tributaria (SAT))

Cuál es el límite para aplicar deducciones personales

El monto total de las deducciones personales no puede exceder de cinco Unidades de Medida y Actualización (UMA) anuales o del 15% del total de los ingresos anuales del contribuyente, incluidos los ingresos exentos, aplicándose el monto que resulte menor entre ambos.

Para 2026, el valor anual de la UMA es de 42,794.64 pesos, por lo que el límite de cinco UMA equivale a 213,973.20 pesos.

Gastos que tienen reglas especiales de deducción

Algunos gastos considerados dentro de las deducciones personales cuentan con reglas particulares o límites específicos que deben revisarse en cada caso.

Entre estos conceptos se encuentran:

- Gastos médicos por incapacidad y discapacidad

- Donativos

- Aportaciones voluntarias y complementarias de retiro

- Depósitos en cuentas especiales para el ahorro

- Colegiaturas

Para evitar problemas con el fisco puedes visitar

