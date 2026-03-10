¿Quiénes pueden aplicar deducciones personales en su declaración anual?

Las deducciones personales pueden aplicarse en la declaración anual por personas físicas que obtienen ingresos bajo determinados regímenes fiscales.

Entre quienes pueden utilizar este beneficio se encuentran los contribuyentes que perciben ingresos por alguno de los siguientes conceptos:

- Sueldos y salarios

- Actividades empresariales y profesionales

- Plataformas tecnológicas (siempre que presenten declaración anual)

- Arrendamiento

- Intereses

- Dividendos

- Premios

- Enajenación de bienes

- Adquisición de bienes

Las personas que tributan en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) no pueden utilizar deducciones personales dentro de su declaración anual. Tampoco quienes realizan actividades empresariales, enajenan bienes o prestan servicios a través de internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas o sistemas similares, salvo que presenten declaración anual correspondiente a ese mismo ejercicio.

Los datos que debe tener tu factura para que una factura pueda deducir impuestos

Los datos que sí o sí debe tener tu factura para que un gasto sea deducible son los siguientes:

RFC del receptor

Debe aparecer el Registro Federal de Contribuyentes de la persona que solicita la factura y que aplicará la deducción en su declaración anual.

Código postal del receptor

Es el código postal asociado al domicilio fiscal del contribuyente que recibe la factura.

Régimen fiscal del receptor

La factura debe indicar el régimen fiscal bajo el cual tributa la persona que realiza el gasto.

Uso del CFDI

Debe especificarse el uso fiscal que se dará al comprobante, de acuerdo con el tipo de producto o servicio adquirido.

Forma de pago

La factura debe señalar el medio mediante el cual se realizó el pago, el cual debe coincidir con el utilizado en la operación. Entre las opciones se encuentran:

- Cheque nominativo

- Transferencia electrónica

- Tarjeta de crédito o débito

- Tarjeta de servicios