Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Finanzas Personales

Las aportaciones al Afore se pueden deducir en la Declaración Anual, pero el SAT tiene un límite

Las aportaciones complementarias y voluntarias al Afore son una de las deducciones personales que cuentan en la Declaración Anual del SAT, pero tiene sus especificaciones.
vie 06 marzo 2026 12:09 PM
Las aportaciones al afore se pueden deducir, pero también tienen un límite
Puedes deducir tus aportaciones complementarias de retiro y aportaciones voluntarias realizadas directamente a la subcuenta de retiro (Afore), así como a las cuentas de planes personales de retiro. (andreswd/Getty Images)

Queda poco tiempo para que las personas físicas presenten su Declaración Anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), donde las deducciones personales tienen un papel relevante para reducir la carga fiscal.

Una de ellas tiene doble beneficio, ya que no solo disminuye el gravamen final para calcular los impuestos, sino que contribuye a tener una mejor pensión para jubilarse. Se trata de las aportaciones complementarias y voluntarias a los sistemas de retiro, y para aplicar, debe tener una serie de requisitos.

Publicidad

Las aportaciones al retiro también se deducen

De acuerdo con el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (o Ley ISR), las aportaciones complementarias de retiro y aportaciones voluntarias realizadas directamente a la subcuenta de retiro en la Afore, así como a cuentas de planes personales de retiro, son deducibles de impuestos.

La ley establece que se consideran planes personales de retiro a aquellas cuentas o canales de inversión que tiene como objetivo recibir y administrar recursos destinados exclusivamente para ser usados cuando la persona titular llegue a los 65 años, o en los casos de invalidez o incapacidad del titular para realizar un trabajo personal remunerado de conformidad con las leyes de seguridad social.

Al respecto, el SAT tiene una lista de 39 instituciones autorizadas para administrar planes personales de retiro. Puedes consultar la lista completa aquí .

Es posible realizar aportaciones voluntarias en línea, utilizando Afore Móvil o Afore Web , herramientas digitales de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

¿Por qué debo hacer la declaración del SAT si ya pagué ISR durante el año?
Finanzas Personales

¿Por qué debo hacer la declaración del SAT si ya pagué ISR durante el año?

Límite deducible

El SAT tiene un límite de aportaciones que se pueden deducir durante la declaración anual, pero no se trata de un monto que se mantiene fijo.

La forma para definir el límite es el que resulte menor del 10% del ingreso anual acumulable del ejercicio, o cinco veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) anuales.

En 2025, la UMA anual tenía un valor de 41,273.52, por lo que una de las referencias equivale a 206,367.6 pesos.

El otro depende del total de ingresos acumulables que tiene cada contribuyente que servirá para el cálculo de impuestos. Por ejemplo, si una persona obtuvo 250,000 pesos en el ejercicio fiscal 2025, el 10% serán 25,000 pesos.

Entonces, el límite de referencia será éste, debido a que es el monto menor.

Publicidad

Requisitos para ser deducible

Al igual que otras deducciones personales, las aportaciones complementarias y voluntarias deben estar respaldadas por un comprobante de CFDI o factura. El documento debe tener la información de manera correcta:

- RFC del contribuyente bien escrito

- Código de forma de pago autorizada:

02 - Cheque nominativo
03 - Transferencia electrónica
04 - Tarjeta de crédito
28 - Tarjeta de débito
29 - Tarjeta de servicios

- El apartado de “Uso de CFDI” contenga la clave D06 Aportaciones voluntarias al SAR.

El pago deberá haber sido realizado con una cuenta o tarjeta a nombre del contribuyente para ser válida.

Según el SAT, el mes de febrero del año siguiente a las aportaciones, la institución que las reciba debe emitir un comprobante fiscal que corresponde a la constancia anual y se considera para el prellenado de tu declaración anual.

- El contrato de apertura de cuenta debe decir, al menos, la siguiente información:
- Mencionar que es un plan de retiro.

Los efectos fiscales de las aportaciones al plan personal de retiro, de los rendimientos que generen y del retiro de ambos.

simulador-declaracion-anual.png
Finanzas Personales

¿Cómo funciona el simulador de la Declaración Anual para personas físicas del SAT?

Ahorro voluntario y solidario crece poco en México

De acuerdo con la Radiografía Operativa de las Afores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), en 2025, el ahorro voluntario y solidario creció solo 6,803 pesos.

Entre enero y diciembre de 2024, se contabilizaron 32,402 pesos, y en el mismo periodo de 2025 subió a 39,205 pesos.

Del total de montos de Ahorro Voluntario y Solidario en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 51% comprende a aportaciones complementarias, 23% de ahorro solidario, 18% de corto plazo y 8% de largo plazo.

Las principales instituciones de captación de recursos son:

XXI Banorte - 27%
Profuturo - 26%
Pension ISSSTE - 18%
Sura - 17%
Banamex - 6%

Tanto Coppel, como Principal, Inbursa, Azteca e Intercap tienen 1%.

Publicidad

Visor de deducciones

El SAT cuenta con un visor de deducciones personales donde se cargan todos los gastos aplicables para reducir el total de ingresos acumulables. Tiene información sobre sus características, límites de gasto o datos que debe decir una factura para ser aceptada.

Te compartimos una guía para revisar esta información.

Tags

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro Declaración anual Servicio de Administración Tributaria (SAT) Deducciones

Más acerca del autor:

Dinero Inteligente
Suscríbete a nuestro newsletter de Dinero Inteligente

Publicidad
Publicidad