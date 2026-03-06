Las aportaciones al Afore se pueden deducir en la Declaración Anual, pero el SAT tiene un límite

Requisitos para ser deducible
Al igual que otras deducciones personales, las aportaciones complementarias y voluntarias deben estar respaldadas por un comprobante de CFDI o factura. El documento debe tener la información de manera correcta:
- RFC del contribuyente bien escrito
- Código de forma de pago autorizada:
02 - Cheque nominativo
03 - Transferencia electrónica
04 - Tarjeta de crédito
28 - Tarjeta de débito
29 - Tarjeta de servicios
- El apartado de “Uso de CFDI” contenga la clave D06 Aportaciones voluntarias al SAR.
El pago deberá haber sido realizado con una cuenta o tarjeta a nombre del contribuyente para ser válida.
Según el SAT, el mes de febrero del año siguiente a las aportaciones, la institución que las reciba debe emitir un comprobante fiscal que corresponde a la constancia anual y se considera para el prellenado de tu declaración anual.
- El contrato de apertura de cuenta debe decir, al menos, la siguiente información:
- Mencionar que es un plan de retiro.
Los efectos fiscales de las aportaciones al plan personal de retiro, de los rendimientos que generen y del retiro de ambos.
Ahorro voluntario y solidario crece poco en México
De acuerdo con la Radiografía Operativa de las Afores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), en 2025, el ahorro voluntario y solidario creció solo 6,803 pesos.
Entre enero y diciembre de 2024, se contabilizaron 32,402 pesos, y en el mismo periodo de 2025 subió a 39,205 pesos.
Del total de montos de Ahorro Voluntario y Solidario en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 51% comprende a aportaciones complementarias, 23% de ahorro solidario, 18% de corto plazo y 8% de largo plazo.
Las principales instituciones de captación de recursos son:
XXI Banorte - 27%
Profuturo - 26%
Pension ISSSTE - 18%
Sura - 17%
Banamex - 6%
Tanto Coppel, como Principal, Inbursa, Azteca e Intercap tienen 1%.