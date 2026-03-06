Las aportaciones al Afore se pueden deducir en la Declaración Anual, pero el SAT tiene un límite

Las aportaciones al retiro también se deducen

De acuerdo con el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (o Ley ISR), las aportaciones complementarias de retiro y aportaciones voluntarias realizadas directamente a la subcuenta de retiro en la Afore, así como a cuentas de planes personales de retiro, son deducibles de impuestos.

La ley establece que se consideran planes personales de retiro a aquellas cuentas o canales de inversión que tiene como objetivo recibir y administrar recursos destinados exclusivamente para ser usados cuando la persona titular llegue a los 65 años, o en los casos de invalidez o incapacidad del titular para realizar un trabajo personal remunerado de conformidad con las leyes de seguridad social.

Al respecto, el SAT tiene una lista de 39 instituciones autorizadas para administrar planes personales de retiro. Puedes consultar la lista completa aquí .

Es posible realizar aportaciones voluntarias en línea, utilizando Afore Móvil o Afore Web , herramientas digitales de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Límite deducible

El SAT tiene un límite de aportaciones que se pueden deducir durante la declaración anual, pero no se trata de un monto que se mantiene fijo.

La forma para definir el límite es el que resulte menor del 10% del ingreso anual acumulable del ejercicio, o cinco veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) anuales.

En 2025, la UMA anual tenía un valor de 41,273.52, por lo que una de las referencias equivale a 206,367.6 pesos.

El otro depende del total de ingresos acumulables que tiene cada contribuyente que servirá para el cálculo de impuestos. Por ejemplo, si una persona obtuvo 250,000 pesos en el ejercicio fiscal 2025, el 10% serán 25,000 pesos.

Entonces, el límite de referencia será éste, debido a que es el monto menor.