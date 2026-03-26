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¿Debes hacer la declaración anual? Antes verifica cuál es tu régimen fiscal en el SAT

Conocer cuál es el régimen fiscal es indispensable para estar al día con el Servicio de Administración Tributaria en la declaración anual. Así se puede consultar.
jue 26 marzo 2026 02:36 PM
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La Declaración Anual 2025 se presenta entre el 1 al 30 de abril de 2026, en el portal oficial del Servicio de Administración Tributaria (SAT). (michnik101/Getty Images)

Abril es un mes cargado para las personas físicas y el Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) por la presentación de la declaración anual. Diferentes contribuyentes con ingresos por sueldos y salarios, servicios profesionales o arrendamiento tendrán que realizar este trámite de manera obligatoria.

Saber si se requiere hacer, o no, la declaración anual , radica en dos factores principales, principalmente el régimen fiscal, y los ingresos, datos que se pueden consultar en la Constancia de Situación Fiscal (CSF).

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¿Dónde consultar mi régimen fiscal del SAT?

La forma más sencilla y segura para conocer cuál es el régimen en que una persona tributa es con la Constancia de Situación Fiscal ( CSF ). Este documento está dividido por las siguientes secciones de información:

- Datos de identificación del contribuyente: RFC, CURP, nombre, última fecha de cambios
- Datos del domicilio fiscal
- Actividades económicas registradas
- Regímenes fiscales registrados
- Descripción de obligaciones fiscales, y sus fechas señaladas

La CSF puede solicitarse de manera presencial en las oficinas del SAT, o de manera electrónica a través de diferentes medios.

SAT ID

1. Ingresa a https://satid.sat.gob.mx/ y selecciona la casilla “Constancia de Situación Fiscal con CIF”.

2. Proporciona tu RFC y el correo electrónico donde prefieres que te llegue el documento. Actualmente se puede solicitar que la CSF llegue cada mes de manera automática. Si así se desea, selecciona la casilla “Requiero recibir mi Constancia de Situación Fiscal con CIF en formato PDF de manera periódica” .

3. Captura el captcha de autentificación y da clic que no eres un robot.

4. Posteriormente, ingresa un código que habrás recibido en tu correo electrónico.

5. Deberás capturar o adjuntar una identificación oficial, como la credencial del INE. Sigue los pasos señalados por la aplicación.

6. Graba un video con la frase que te proporcionará el sistema, para verificar tu identidad.

7. Firma tu solicitud digital.

SAT ID generará un acuse de solicitud. El personal de la institución verificará los datos y si es aceptada, te enviarán la CSF al correo electrónico.

Este proceso puede tardar menos de un día, o postergarse varios días, por lo que si se requiere el trámite inmediato, quizá no sea la mejor alternativa.

El SAT lo aclara: no te pueden exigir la constancia de situación fiscal para facturar, hay multas para quien lo haga
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SAT Móvil

1. Instala la aplicación SAT Móvil, disponible en la App Store para iOS o Google Play en Android.

2. Acepta los Términos y condiciones de uso.

3. Ingresa tu RFC y Contraseña activa para acceder al espacio personalizado.

4. Selecciona la opción de Constancia de Situación Fiscal.

Esta alternativa es más rápida para consultar la información. Solo se necesita la Contraseña vigente. De lo contrario, se necesitará solicitar su actualización

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¿Qué regímenes fiscales hacen declaración anual?

De acuerdo con el SAT, las personas físicas deberán presentar la declaración en los siguientes casos:

1. Sueldos y salarios:

* Si la totalidad de los ingresos anuales por este concepto excede los 400,000 pesos.
* Si trabajaron para un solo empleador y dejaron de laborar antes del 31 de diciembre de 2025.
* Si obtuvieron ingresos distintos de salarios.
* Si trabajaron de manera simultánea para dos o más empleadores.
* Si los salarios provienen del extranjero o de personas no obligadas a retener el ISR.
* Si obtuvieron ingresos adicionales por indemnización.
* Si los ingresos por jubilación o pensiones exceden el monto previsto en el artículo 93 fracción IV y V de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

2. Servicios profesionales.

3. Actividades empresariales. Incluye a Plataformas tecnológicas, región fronteriza y Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) con coeficiente de utilidad.

4. Arrendamiento de bienes inmuebles.

5. Enajenación o adquisición de bienes.

6. Intereses o dividendos.

Los demás contribuyentes que no estén en estas situaciones, pueden decidir no hacerla, y no tendrán efectos negativos.

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Declaración para dos o más regímenes fiscales

Las personas físicas pueden tener diferentes fuentes de ingresos provenientes de acciones independientes, por ejemplo, ser asalariado y cobrar renta de un inmueble. En cualquier caso, se debe informar al SAT mediante el registro de actividades y de regímenes fiscales correspondientes.

La plataforma de la Declaración Anual permite seleccionar diferentes tipos de ingresos para su presentación, como:

- Sueldos, salarios y asimilados
- Intereses
- Arrendamiento
- Premios
- Enajenación de bienes
- Adquisición de bienes Dividendos
- Actividad empresarial y servicios profesionales (honorarios)
- Plataformas electrónicas

Al momento de hacer la declaración, la plataforma los dividirá para hacer su contabilidad de manera separada , con los ingresos y retenciones según su tipo. Al final, se hará la suma de la base gravable y el total de Impuesto sobre la Renta (ISR) atribuible, así como de deducciones personales.

Para su elaboración, se recomienda tener a la mano las facturas y comprobantes para revisar que la información prellenada del SAT sea correcta, o modificarla según corresponda.

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Regímenes fiscales compatibles para personas físicas

No todas los regímenes podrán congeniar entre sí, por las características y obligaciones de cada uno. Al respecto, la plataforma fiscal TaxDown identificó el siguiente casos:

Régimen por Sueldos y Salarios y Régimen Simplificado de Confianza (RESICO)

Ejemplo: María es asalariada de una empresa, y además gana dinero como freelance.

María debe cumplir con las obligaciones fiscales de cada régimen fiscal. Si por sueldos y salarios obtiene menos de 400,000 pesos, no está obligada a presentar declaración anual. En el caso de RESICO, el régimen está relevado de realizarlo, según el SAT .

Tags

Declaración anual Servicio de Administración Tributaria (SAT) Ingresos

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