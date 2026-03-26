¿Debes hacer la declaración anual? Antes verifica cuál es tu régimen fiscal en el SAT

¿Dónde consultar mi régimen fiscal del SAT?

La forma más sencilla y segura para conocer cuál es el régimen en que una persona tributa es con la Constancia de Situación Fiscal ( CSF ). Este documento está dividido por las siguientes secciones de información:

- Datos de identificación del contribuyente: RFC, CURP, nombre, última fecha de cambios

- Datos del domicilio fiscal

- Actividades económicas registradas

- Regímenes fiscales registrados

- Descripción de obligaciones fiscales, y sus fechas señaladas

La CSF puede solicitarse de manera presencial en las oficinas del SAT, o de manera electrónica a través de diferentes medios.

SAT ID

1. Ingresa a https://satid.sat.gob.mx/ y selecciona la casilla “Constancia de Situación Fiscal con CIF”.

2. Proporciona tu RFC y el correo electrónico donde prefieres que te llegue el documento. Actualmente se puede solicitar que la CSF llegue cada mes de manera automática. Si así se desea, selecciona la casilla “Requiero recibir mi Constancia de Situación Fiscal con CIF en formato PDF de manera periódica” .

3. Captura el captcha de autentificación y da clic que no eres un robot.

4. Posteriormente, ingresa un código que habrás recibido en tu correo electrónico.

5. Deberás capturar o adjuntar una identificación oficial, como la credencial del INE. Sigue los pasos señalados por la aplicación.

6. Graba un video con la frase que te proporcionará el sistema, para verificar tu identidad.

7. Firma tu solicitud digital.

SAT ID generará un acuse de solicitud. El personal de la institución verificará los datos y si es aceptada, te enviarán la CSF al correo electrónico.

Este proceso puede tardar menos de un día, o postergarse varios días, por lo que si se requiere el trámite inmediato, quizá no sea la mejor alternativa.

SAT Móvil

1. Instala la aplicación SAT Móvil, disponible en la App Store para iOS o Google Play en Android.

2. Acepta los Términos y condiciones de uso.

3. Ingresa tu RFC y Contraseña activa para acceder al espacio personalizado.

4. Selecciona la opción de Constancia de Situación Fiscal.

Esta alternativa es más rápida para consultar la información. Solo se necesita la Contraseña vigente. De lo contrario, se necesitará solicitar su actualización