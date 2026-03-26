¿Primera vez con la declaración anual? Consejos para que el SAT no te tome desprevenido

Antes que nada, ¿estás obligado a declarar?

La declaración anual es un ejercicio que puede ser obligatorio o no. Todo depende de tu situación fiscal y de dónde provengan los ingresos que recibes. El SAT enlistó los siguientes casos donde sí debe presentarse:

1. Sueldos y salarios:

* Si la totalidad de los ingresos anuales por este concepto excede los 400 mil pesos.

* Si trabajaron para un solo empleador y dejaron de laborar antes del 31 de diciembre de 2025.

* Si obtuvieron ingresos distintos de salarios.

* Si trabajaron de manera simultánea para dos o más empleadores.

* Si los salarios provienen del extranjero o de personas no obligadas a retener el ISR.

* Si obtuvieron ingresos adicionales por indemnización.

* Si los ingresos por jubilación o pensiones exceden el monto previsto en el artículo 93 fracción IV y V de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

2. Servicios profesionales.

3. Actividades empresariales. Incluye a Plataformas tecnológicas, región fronteriza y Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) con coeficiente de utilidad.

4. Arrendamiento de bienes inmuebles.

5. Enajenación o adquisición de bienes.

6. Intereses o dividendos.

Los demás contribuyentes que no estén en estas situaciones, pueden decidir no hacerla, y no tendrán consecuencias. Por el contrario, si las presentan, incluso podrán solicitar saldo a favor.

Leer: Los casos en que Resico sí presenta declaración

Ya sea que estés obligado, o decidas hacer la declaración, deberás presentarla entre el miércoles 1 y el jueves 30 de abril de 2026, que es el plazo oficial que da el SAT. De lo contrario, podrían generarse consecuencias negativas, como multas.

¿Qué necesito para hacer la declaración anual?

Para hacer este informe, se requiere de:

- Contraseña, o

- e.firma activa

La contraseña se puede generar o actualizar desde herramientas digitales, como en SAT ID y SAT Móvil, la aplicación oficial. La e.firma también puede renovarse en línea hasta 24 horas antes de su vencimiento, o bien, hasta un año después de su vencimiento a través de la plataforma SAT ID.

En caso de no contar con ella, o no se pueda actualizar en línea, se requiere sacar una cita en las oficinas del SAT para tramitar una nueva. La e.firma es esencial para personas que tengan saldo a favor superior a 10,000 pesos.