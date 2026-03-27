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Finanzas Personales

Declaración Anual 2025 para freelancer: Guía paso a paso para honorarios

Los profesionales que reciben ingresos por honorarios deberán presentar su declaración anual en abril. La plataforma del SAT facilita una versión prellenada editable para que sea más sencillo.
vie 27 marzo 2026 02:20 PM
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Los contribuyentes en el régimen de Actividades Empresariales y Servicios Profesionales y reciben ingresos en honorarios deben realizar su declaración anual en abril de 2026. (Guillermo Spelucin Runciman/Getty Images)

Entre quiénes deben presentar declaración anual están las personas que se dedican a prestar sus servicios a través de honorarios. Los contribuyentes en el régimen de Actividades Empresariales y Servicios Profesionales tendrán la facilidad de contar con el prellenado de sus ingresos, retenciones y deducciones personales autorizadas en el sistema del Servicio de Administración Tributaria ( SAT ).

En caso de que sea la primera vez en realizar esta declaración, Expansión comparte una guía de llenado paso a paso y tips para que sea una tarea más sencilla.

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Obligaciones de honorarios

Las personas que perciben ingresos por honorarios están obligadas a presentar la declaración anual, de acuerdo con los lineamientos del SAT. Ejercer su profesión de manera independiente no las exime de sus contribuciones con el erario público, ni de su formalización.

Entre sus obligaciones principales está expedir recibos de honorarios, facturas o CFDI a las empresas, personas o dependencias de gobierno a la cual prestan sus servicios, las cuales detallan los ingresos recibidos, así como las retenciones para pagos provisionales de ISR con tasas que van del 1.92% al 35%.

La emisión de estos comprobantes facilita la presentación de la declaración, ya que sirven como insumo de información principal con la cual el SAT realiza el prellenado.

Además, la propuesta del SAT contendrá las deducciones personales autorizadas durante el ejercicio fiscal, lo que puede ayudar al contribuyente a reducir la base gravable del ISR final y pagar menos impuestos.

Guía de llenado de la declaración anual

Para presentar la declaración anual, se requiere acceder al sistema con:

- Contraseña

- e.firma vigente

La segunda será esencial para quienes resulten tener saldo a favor igual o superior a 10,000 pesos, y solicitar su devolución automática.

1. Ingresa al Portal del SAT en https://www.sat.gob.mx/portal/public/home y da clic en Trámites y servicios.

2. Da clic en Declaraciones para personas.

3. Selecciona la opción de Anual y en Pasos a seguir en 1. Ingresa al servicio, da clic en el ícono. El portal abrirá una nueva pestaña para acceder. Podrás entrar con tu RFC y contraseña; o con la e.firma y la clave privada.

4. El sitio abrirá el menú principal de la declaración. Al inicio, mostrará un mensaje relacionado sobre habilitar el Buzón Tributario. Da clic en Aceptar.

El menú tendrá las siguientes opciones:

- Presentar declaración
- Consulta declaración
- Impresión de acuse
- Declaraciones pagadas

Selecciona la primera.

5. En Presentar declaración, ingresarás a una configuración y formulario para especificar el ejercicio y los ingresos a inbformar.Si es tu primera declaración, deberás seleccionar lo siguiente:

Ejercicio: 2025
Tipo de declaración: Normal
Periodo: Del Ejercicio

En el apartado Ingresos a declarar, se mostrarán las casillas preseleccionadas del tipo de ingresos que recibiste durante el ejercicio. En este caso, será el apartado de Actividades empresariales y servicios profesionales (honorarios), si solo se obtuvo por esa vía.

Posteriormente, selecciona alguna de las opciones de las preguntas:

- ¿Obtuviste ingresos y pagaste impuestos en el extranjero o tienes impuesto pendiente de acreditar? Sí o No.

- ¿Estás obligado a presentar información sobre tu situación fiscal (ISSIF) en términos del Art. 32-H del CFF? Sí o No.

Da clic en Siguiente.

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6. La plataforma del SAT mostrará una versión precargada de la declaración, un mensaje sobre las fuentes de información y la fecha de corte de la información. Da clic en Aceptar.

La declaración estará compuesta por los apartados:

- Ingresos
- Deducciones personales
- Determinación
- Pago

Con la actualización del SAT, se deberá terminar de llenar cada apartado antes de seguir con los posteriores, para garantizar que no se quede algo sin revisar.

En cada menú tiene señales o mensajes en rojo para cotejar la información o llenar espacios. La información presentada también podrá borrarse o modificarse, según sea el caso.

7. Ingresos. En este apartado estarán las siguientes secciones:

- Datos de nómina
- Información sobre situación fiscal
- Actividad empresarial y servicios profesionales (Honorarios)

Deberás revisar que la información proporcionada en cada uno de ellos corresponda a tu caso. Para visualizar los ingresos manifestados, puedes dar clic en Detalle. También podrás editar o eliminar los registros, con el ícono que se encuentra del lado derecho.

Para esto, se recomienda contar con los comprobantes emitidos en el ejercicio fiscal.

8. Deducciones autorizadas. En este apartado se mostrará el resultado total de deducciones autorizadas. Puedes revisar en la sección Detalle para ver el desglose. Puedes agregar más en caso de que no estén precargadas. Para esto, da clic en Agregar y llena los apartados:

Tipo de deducción
Concepto
Monto detallado

Una vez concluido con el registro, visualiza la información. Puedes editar o eliminar la información. Si todo es correcto, da clic en Guardar.

También habrá un apartado de Estímulos fiscales, que da más opciones si son acreditadas.

9. Resultado fiscal, que muestra los ingresos obtenidos menos las deducciones autorizadas. Este dato será calculado por el sistema.

El Resultado Fiscal mostrará la Utilidad fiscal (ingresos menos deducciones), PTU pagada en el ejercicio, Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, y Utilidad gravable.

Revisa que la información sea correcta.

10. Pagos provisionales. Se podrá visualizar el detalle de la información precargada de la declaración anual, así como el número de operación y la fecha en que fue realizada. Da clic en Detalle de la sección Pagos provisionales efectuados en el ejercicio.

El sistema abrirá una ventana emergente con la información. Si todo es correcto, da clic en Cerrar.

11. Retenciones de ISR. En el menú de abajo, estará la opción de ISR retenido por personas morales. Da clic en Detalle. Podrás agregar datos de las retenciones que se realizaron en el ejercicio anterior. Para esto, ten a la mano los comprobantes.

Los datos a llenar serán:

RFC del retenedor
Monto de ingreso recibido
ISR retenido

En cada caso, oprime Guardar y luego Cerrar cuando hayas concluido.

12. Estado de posición financiera. Este menú tendrá la pregunta ¿Debes informar el Estado de Posición financiera? Elige Sí o No según sea tu caso.

Si elegiste Sí, deberás revisar los detalles de Activo, Pasivo y Capital. Tras esto, se terminará la primera sección de la declaración, correspondiente a Ingresos.

13. Deducciones personales. Es el segundo menú de la Declaración Anual. Mostrará los tipos de gastos realizados con alertas en rojo para que las revises.

En cada uno tendrá el monto facturado. Mostrará la pregunta. ¿Aceptas y reconoces la información precargada de tus deducciones personales por (tipo de gasto)? Sí o No.

Se podrá visualizar a detalle las facturas emitidas y el documento, y agregar o eliminar en su caso. Realiza el mismo procedimiento en cada tipo de deducción que tengas para verificar que sea correcto. Da clic en Actualizar.

Con ello, se termina el segundo menú de la declaración.

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14. Determinación. En este apartado, se mostrarán las siguientes opciones:

- Determinación del ISR por deducción sin documentación que reúna los requisitos fiscales: Esta sección se muestra cuando se aplica a facilidades administrativas que permite aplicar tipo de deducciones para efectos de determinación de ISR.

- Determinación del ISR: Contempla la utilidad gravable, deducciones personales, base gravable, estimulos acreditables, pagos provisionales, ISR retenido, ISR a favor, Impuesto a favor del ejercicio, y qué se desea hacer con el saldo.

En esta parte, se solicita la Devolución o Compensación. En el primer caso, se debe seleccionar el campo para seleccionar una CLABE intercanbaria para recibir el saldo a favor. Verifica que sea correcto.

Si da Impuesto a cargo, se mostrarán en el prellenado el monto.

- Datos informativos: Tendrá la pregunta ¿Informas otros ingresos exentos? (Préstamos, donativos y o premios, etc. que en lo individual o en su conjunto, excedan de $600,000.00) Sí o No. Selecciona según corresponda.

Guarda la información.

15. Pago. La última sección de la declaración tomará la información del apartado anterior, con el resultado simple de:

A favor: Total de impuestos a favor.

A cargo: Total de impuestos a pagar al SAT, con el desglose de información. En esta sección, estará la pregunta ¿Opta por pagar en parcialidades? Sí o No. En caso afirmativo, se pueden elegir hasta seis parcialidades.

16. Vista previa y envío de la declaración. Una vez termines de capturar la información en Ingresos, Deducciones Personales, Determinación y Pago, da clic en el botón Revisar para verificar la información del formulario.

Podrás descargar o imprimir el archivo. Si estás de acuerdo con la información declarada, selecciona Enviar declaración. De lo contrario, da clic en Regresar a formulario para editar lo necesario.

Para finalizar, da clic en Aceptar.

17. Descarga el acuse de recibo, la cual tendrá la cantidad a pagar en la declaración, si en el caso, con las líneas de captura para pagar.

Contacto para dudas

En caso de tener dudas o requerir orientación sobre la Declaración Anual 2025 de personas , se dispone de los siguientes medios de atención:

MarcaSAT: 55 627 22 728, opción 2, subopción 0.

Atención personalizada de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas, excepto días inhábiles.

Asistencia telefónica virtual: 24 horas, 7 días de la semana.

Chat uno a uno en chat.sat.gob.mx

OrientaSAT

Oficina Virtual previa cita en: citas.sat.gob.mx

Casos de aclaración a través del Portal del SAT

En el Portal del SAT estará disponible un calendario informativo que permitirá a las personas contribuyentes identificar los días en los que se registra mayor ingreso al sistema durante los 30 días en que puede presentarse la declaración, con el fin de facilitar la planeación de este trámite.

Tags

Declaración anual Servicio de Administración Tributaria (SAT) Impuestos Ingresos ISR

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