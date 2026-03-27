Declaración Anual 2025 para freelancer: Guía paso a paso para honorarios

6. La plataforma del SAT mostrará una versión precargada de la declaración, un mensaje sobre las fuentes de información y la fecha de corte de la información. Da clic en Aceptar.

La declaración estará compuesta por los apartados:

- Ingresos

- Deducciones personales

- Determinación

- Pago

Con la actualización del SAT, se deberá terminar de llenar cada apartado antes de seguir con los posteriores, para garantizar que no se quede algo sin revisar.

En cada menú tiene señales o mensajes en rojo para cotejar la información o llenar espacios. La información presentada también podrá borrarse o modificarse, según sea el caso.

7. Ingresos. En este apartado estarán las siguientes secciones:

- Datos de nómina

- Información sobre situación fiscal

- Actividad empresarial y servicios profesionales (Honorarios)

Deberás revisar que la información proporcionada en cada uno de ellos corresponda a tu caso. Para visualizar los ingresos manifestados, puedes dar clic en Detalle. También podrás editar o eliminar los registros, con el ícono que se encuentra del lado derecho.

Para esto, se recomienda contar con los comprobantes emitidos en el ejercicio fiscal.

8. Deducciones autorizadas. En este apartado se mostrará el resultado total de deducciones autorizadas. Puedes revisar en la sección Detalle para ver el desglose. Puedes agregar más en caso de que no estén precargadas. Para esto, da clic en Agregar y llena los apartados:

Tipo de deducción

Concepto

Monto detallado

Una vez concluido con el registro, visualiza la información. Puedes editar o eliminar la información. Si todo es correcto, da clic en Guardar.

También habrá un apartado de Estímulos fiscales, que da más opciones si son acreditadas.

9. Resultado fiscal, que muestra los ingresos obtenidos menos las deducciones autorizadas. Este dato será calculado por el sistema.

El Resultado Fiscal mostrará la Utilidad fiscal (ingresos menos deducciones), PTU pagada en el ejercicio, Pérdidas fiscales de ejercicios anteriores, y Utilidad gravable.

Revisa que la información sea correcta.

10. Pagos provisionales. Se podrá visualizar el detalle de la información precargada de la declaración anual, así como el número de operación y la fecha en que fue realizada. Da clic en Detalle de la sección Pagos provisionales efectuados en el ejercicio.

El sistema abrirá una ventana emergente con la información. Si todo es correcto, da clic en Cerrar.

11. Retenciones de ISR. En el menú de abajo, estará la opción de ISR retenido por personas morales. Da clic en Detalle. Podrás agregar datos de las retenciones que se realizaron en el ejercicio anterior. Para esto, ten a la mano los comprobantes.

Los datos a llenar serán:

RFC del retenedor

Monto de ingreso recibido

ISR retenido

En cada caso, oprime Guardar y luego Cerrar cuando hayas concluido.

12. Estado de posición financiera. Este menú tendrá la pregunta ¿Debes informar el Estado de Posición financiera? Elige Sí o No según sea tu caso.

Si elegiste Sí, deberás revisar los detalles de Activo, Pasivo y Capital. Tras esto, se terminará la primera sección de la declaración, correspondiente a Ingresos.

13. Deducciones personales. Es el segundo menú de la Declaración Anual. Mostrará los tipos de gastos realizados con alertas en rojo para que las revises.

En cada uno tendrá el monto facturado. Mostrará la pregunta. ¿Aceptas y reconoces la información precargada de tus deducciones personales por (tipo de gasto)? Sí o No.

Se podrá visualizar a detalle las facturas emitidas y el documento, y agregar o eliminar en su caso. Realiza el mismo procedimiento en cada tipo de deducción que tengas para verificar que sea correcto. Da clic en Actualizar.

Con ello, se termina el segundo menú de la declaración.