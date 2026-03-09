Publicidad

Finanzas Personales

Aguinaldo, PTU y las prestaciones laborales que pagan impuesto en la declaración anual 2025

Pocos saben que las prestaciones laborales también pagan impuestos al SAT y se incluyen en la declaración anual de personas físicas.
lun 09 marzo 2026 06:00 PM
prestaciones-declaracion-anual.png
El aguinaldo, la prima vacacional y otras prestaciones tienen rangos exentos del pago de ISR. Si superan el límite, se gravan y se contemplan en la declaración anual. (Milan Markovic/Getty Images - ChatGPT)

Las prestaciones laborales como el aguinaldo, la prima vacacional o las utilidades no solo benefician a las personas que las reciben, sino también al Servicio de Administración Tributaria (SAT), debido a que están consideradas dentro de la declaración anual.

Esto se debe a que estos ingresos sí gravan Impuesto sobre la Renta (ISR), pero no en su totalidad, sino que hay partes exentas del pago de contribuciones fiscales. Entonces, ¿cómo se ven dentro de la declaración? Te explicamos cómo se aplica en estos casos.

Prestaciones laborales que pagan impuestos

Al contrario a la creencia popular, las prestaciones laborales si pagan impuestos, aunque en menor cantidad a un ingreso común. El artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta específica que se aplican exenciones de ISR a prestaciones y pagos extraordinarios vinculados al salario.

Es decir, se establece un monto que es inmune a los impuestos. Si la cantidad de la prestación supera ese rango, solo el resto será gravable. La autoridad suele fijar los límites con la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

De acuerdo con Salvador Rotter, integrante de la Comisión de Desarrollo de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), se aplica el valor de la UMA vigente en el ejercicio fiscal.

Es decir, que para el periodo de 2025, se aplican los valores correspondientes a ese año, aunque la declaración ocurra en 2026.

En ese sentido, para calcular las partes exentas de ISR, se aplica:

UMA diaria en 2025: 113.14 pesos
UMA anual en 2025: 41,273.52 pesos

El SAT lo resumen de la siguiente manera:

Aguinaldo - 30 UMA diarias (3,394.20 pesos)
PTU (Participación de los Trabajadores en las Utilidades) - 15 UMA diarias (1,697.10 pesos)
Prima vacacional - 15 UMA diarias (1,697.10 pesos)
Prima dominical - 1 UMA diaria por cada domingo laborado (113.14 pesos)

Otros ingresos con exención son:

Tiempo extra - 50% de la remuneración que se reciba
Indemnización - 90 UMA diarias por cada año de servicio (10,182.60 pesos)
Jubilación en parcialidades - 15 UMA anuales (619,102.80 pesos)
Jubilación pago único - 90 UMA anuales (3,714,616.80 pesos)

¿Cómo se declaran?

De hecho, la declaración anual ya los tiene contemplados de manera automática, debido a que sus pagos fueron notificados a través de los recibos de nómina que emitió el patrón o la empresa que los otorgó.

Por ejemplo, cuando se ve el desglose de ingresos por meses, se podrá notar los meses en que fueron pagadas las prestaciones, como diciembre con el aguinaldo.

Esta información puede consultarse antes de presentar la declaración, a través del visor de Comprobantes de nómina (para las y los trabajadores). De hecho, también incluye los conceptos de las prestaciones, por lo que el SAT tiene notificado que los pagos extraordinarios que no están vinculados al sueldo y salario, es por aguinaldo, prima vacacional o por indemnización.

Te compartimos un tutorial para saber cómo acceder y revisar la información.

La información que está en el visor, el SAT la utiliza para la precarga de los datos que pueden ser aceptados por la persona contribuyente, o modificarse de manera manual al realizar la declaración.

Si se tiene que cargar la información, se recomienda contar con los recibos de nómina emitidos con los conceptos de las prestaciones.

¿Cómo se calcula el ISR?

De acuerdo con Rolando Silva, vicepresidente de Fiscal del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), el ISR se causa de manera anual conforme a la tabla del artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), pero se realizan retenciones provisionales según el monto de pago y el periodo en que se realizan, sea quincenal o mensual.

Para los pagos provisionales, se emplean tablas que están en la Miscelánea Fiscal, Anexo 8 . Los patrones y empresas retienen y trasladan el ISR y otras deducciones, pero es a final de año cuando se obtiene la base final para establecer el monto de impuestos.

Cuando los contribuyentes que presenten sus declaraciones anuales, conocen cuánto fue el monto retenido definitivo.

A continuación, un ejemplo de cómo se realiza la retención mensual:

