¿Cómo funciona el simulador de la Declaración Anual para personas físicas del SAT?

Simulador de Declaración Anual 2025 del SAT

Desde el 2 de marzo, y hasta que termine el mes, el SAT mantendrá habilitado elSimulador de la Declaración Anual 2025 de Personas en su portal web oficial, como una herramienta de apoyo que facilita a las y los contribuyentes el cumplimiento de su información fiscal.

En este año, la dependencia informó nuevas actualizaciones que contemplan la información precargada para llenar los formularios de la declaración. Entre ellas, se encuentran:

- Mensajes informativos para dar a conocer al contribuyente su situación en caso de modificar los datos precargados.

- El sitio impide avanzar a los siguientes apartados hasta completar cada uno, en el orden de aparición.

- Detalle de otros ingresos exentos desglosando cada percepción identificada en el CFDI de nómina que los trabajadores hayan obtenido en el ejercicio.

- Muestra información sugerida de los retenedores de los contribuyentes que declaran en el ejercicio, específicamente para Actividad empresarial, Arrendamiento, RESICO y Plataformas Tecnológicas, la cual se consumirá del nuevo visor de retenciones.

- Campos para capturar los intereses pagados por SOFIPOS de quienes tienen estos servicios, por lo que se podrán poner los intereses grravados y exentos.

- En el apartado de Deducciones personales se considerarán los CFDI que no estén clasificados como tales debido a alguna inconsistencia. Esta podrá visualizarse en el aplicativo en el apartado de “Sin clasificación”, con la opción de reclasificarlos o agregarlos manualmente, siempre que se cuente con la documentación soporte correspondiente.

- Se integran nuevas funcionalidades para aplicar los estímulos previstos en el Plan México, dirigidas a contribuyentes que cuentan con Constancia de Autorización.

¿Cómo acceder al simulador?

Se realiza desde el sitio oficial del SAT ( https://www.sat.gob.mx/portal/public/tramites-y-servicios ) o el apartado de Declaración Anual 2025 Personas ( https://www.sat.gob.mx/minisitio/DeclaracionAnual/Personas/index.html ) al dar clic en el banner promocional.

El sitio abrirá una nueva pantalla que solicitará acceso por RFC y contraseña o por e.firma. Posteriormente, abrirá un sitio similar al de Declaración Anual, con opciones:

- Presentar declaración

- Consultar declaración

- Impresión de acuse

- Declaraciones pagadas