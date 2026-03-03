¿Cómo funciona el simulador de la Declaración Anual para personas físicas del SAT?

Falta menos de un mes para que comience el periodo para que las personas físicas presenten su Declaración Anual 2025, y como cada año, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) habilitó el micrositio y el simulador para que los contribuyentes revisen su información con anticipación.
Con el fin de facilitar la presentación de este informe, el fisco realizó nuevas actualizaciones y mejoras en la plataforma que estarán disponibles durante todo marzo. Expansión realizó una exploración en el sitio para verificar cómo funciona, y a continuación se enlistarán los detalles.
Simulador de Declaración Anual 2025 del SAT
Desde el 2 de marzo, y hasta que termine el mes, el SAT mantendrá habilitado elSimulador de la Declaración Anual 2025 de Personas en su portal web oficial, como una herramienta de apoyo que facilita a las y los contribuyentes el cumplimiento de su información fiscal.
En este año, la dependencia informó nuevas actualizaciones que contemplan la información precargada para llenar los formularios de la declaración. Entre ellas, se encuentran:
- Mensajes informativos para dar a conocer al contribuyente su situación en caso de modificar los datos precargados.
- El sitio impide avanzar a los siguientes apartados hasta completar cada uno, en el orden de aparición.
- Detalle de otros ingresos exentos desglosando cada percepción identificada en el CFDI de nómina que los trabajadores hayan obtenido en el ejercicio.
- Muestra información sugerida de los retenedores de los contribuyentes que declaran en el ejercicio, específicamente para Actividad empresarial, Arrendamiento, RESICO y Plataformas Tecnológicas, la cual se consumirá del nuevo visor de retenciones.
- Campos para capturar los intereses pagados por SOFIPOS de quienes tienen estos servicios, por lo que se podrán poner los intereses grravados y exentos.
- En el apartado de Deducciones personales se considerarán los CFDI que no estén clasificados como tales debido a alguna inconsistencia. Esta podrá visualizarse en el aplicativo en el apartado de “Sin clasificación”, con la opción de reclasificarlos o agregarlos manualmente, siempre que se cuente con la documentación soporte correspondiente.
- Se integran nuevas funcionalidades para aplicar los estímulos previstos en el Plan México, dirigidas a contribuyentes que cuentan con Constancia de Autorización.
Además, de contar con el botón de OrientaSAT, para acceder a asesoría sobre la declaración.
Para revisar la información del ejercicio fiscal 2025, se deberá seleccionar la primera opción y llenar la información según el caso:
Ejercicio: 2025 Tipo de declaración: Normal Periodo: Del Ejercicio
Dar clic en los tipos de ingresos a declarar, y seleccionar si se pagaron impuestos en el extranjero o si tienen la obligación de presentar la declaración, conforme al Artículo 32-H del Código Fiscal de la Federación.
Posteriormente, se da clic en ‘Siguiente’ y mostrará los apartados de información, donde se deberá revisar si coinciden los datos precargados, y responder preguntas que vienen señaladas en el sitio. También se pueden borrar los registros y crear nuevos de manera manual, según la documentación que tenga la persona contribuyente.
Esto permitirá conocer qué información tiene registrada el SAT, para revisar y cotejar, o ajustar si es necesario.
Los movimientos del formulario quedarán registrados, pero también se pueden borrar.
El simulador es, esencialmente, muy similar al oficial de la Declaración Anual, y en casos de tener dudas sobre su navegación, puede servir el videotutorial oficial del SAT.
- Visor de nómina para las personas trabajadoras, con el objetivo de que puedan verificar que los comprobantes sean correctos.
- Visor de comprobantes de nómina para empleadores, con el fin de que consulten los pagos realizados a las y los trabajadores de forma acumulada, así como para que verifiquen la información de forma individual.
- Visor de deducciones personales, para revisar facturas de conceptos clasificados como deducciones personales para la Declaración Anual.
- Visor de retenciones, que permite identificar las operaciones anualizadas que se realizaron con cada retenedor.