Por eso, más que mirar solo si el dinero “paga impuestos” o no, la clave está en entender cómo debe manejarse cada operación. Ahí entran préstamos, donativos, herencias, ventas de inmuebles, traspasos entre cuentas propias, movimientos entre familiares, viáticos y hasta gastos hechos con tarjetas de terceros.

“Todo ingreso, si no se estructura, puede generar un problema”, advierte Jesús Guillermo Mendieta González, integrante de la comisión técnica de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México.

Declarar mal también es un problema, aunque el ingreso sea real

Para ilustrarlo, el experto pone un ejemplo cotidiano: la diferencia en el tratamiento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) entre productos y servicios. Algunos bienes, como alimentos no preparados o medicamentos están gravados a tasa 0%, mientras que otros, como la venta de comida preparada, se les debe trasladar el 16%.

“Una persona que vende alimentos o medicamentos, que en estricta teoría deberían estar tasados al 0%, si los factura al 16% y paga así los impuestos, también lo está haciendo mal”, explica Jesús.

La situación inversa también ocurre: quien vende comida preparada y la reporta a tasa 0%, pese a que ese tipo de servicio sí debe pagar el IVA al 16%, también incurre en una declaración indebida.

Los traspasos entre cuentas propias deben identificarse como tales

Entre los movimientos que más dudas generan están las transferencias entre cuentas personales. En apariencia son operaciones simples, pero si no se distinguen correctamente en los registros bancarios, pueden prestarse a interpretaciones equivocadas en una revisión.

“En el concepto de la transferencia debes poner ‘traspaso entre cuentas propias’ o ‘depósito entre cuentas propias’”, explica el contador.