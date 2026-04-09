Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Finanzas Personales

Ahorra para tu retiro mientras haces tu super: Herramientas digitales para hacer crecer tu Afore

La Consar cuenta con herramientas digitales que facilitar el ahorro en la cuenta individual de Afore, incluso a partir de los propios gastos.
jue 09 abril 2026 02:21 PM
Woman managing online banking at home.
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) dispone de aplicaciones y sitios digitales que lo hace posible ahorrar para el retiro de manera sencilla y automática. (ArtistGNDphotography/Getty Images)

La gran mayoría de los recursos que administran las Administradoras de Fondos para el Retiro, o Afores, proviene de contribuciones realizadas por el gobierno y los patrones. De las personas con una cuenta de ahorro para el retiro, solo 7.9% realizó aportaciones voluntarias, según un estudio realizado por Vanguard y la asociación México, ¿cómo vamos?

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro ( Consar ) tiene herramientas digitales que facilitan las aportaciones, incluso a través de realizar los gastos mensuales.

Publicidad

Herramientas digitales para aumentar el ahorro en Afore

AforeMóvil y AforeWeb

Las aportaciones voluntarias en las cuentas individuales no tienen que ser una tarea difícil o en la que se requiera realizar desplazamientos a las oficinas de la administradora.

La Consar cuenta con AforeMóvil y AforeWeb, las herramientas oficiales para ingresar a la cuenta y realizar movimientos. Es decir, se pueden programar aportaciones voluntarias de manera periódica a la Cuenta Individual Afore, desde 50 pesos.

La aplicación está disponible para iOS y Android, mientras que la página oficial es https://www.aforeweb.com.mx/

En cualquiera de las dos, se necesita registrar con la CURP y validar la identidad con una selfie, así como generar una contraseña.

Además de hacer aportaciones, se puede consultar los estados de cuenta, calcular montos estimados de pensión, comparar entre Afores, contactar con la administradora, entre varios trámites.

GanAhorro

Más que otra herramienta digital, es un programa integrado dentro de AforeMóvil y AforeWeb que permite ahorrar para realizar compras cotidianas, como un sistema “cashback destinado al retiro”.

Un porcentaje de cada compra realizada a través de comercios afiliados con GanAhorro se abona automáticamente a la cuenta Afore como ahorro voluntario, sin costo adicional.

En AforeMóvil, se encuentra como un marketplace donde los usuarios pueden encontrar más de 400 productos y servicios que van desde recargas de tiempo libre en telefonía móvil, boletos de cine o parques de diversiones, tarjetas de regalo de tiendas departamentales o restaurantes, transporte, etc.

Ejemplos de empresas afiliadas son Amazon, Spotify, Deezer, Vix Premium, Google Play, Xbox Gold, Uber, Cinépolis, Cinemex o Kidzania.

Las aportaciones al afore se pueden deducir, pero también tienen un límite
Finanzas Personales

Las aportaciones al Afore se pueden deducir en la Declaración Anual, pero el SAT tiene un límite

De acuerdo con Arturo Halgraves, CEO de Puntored México, la empresa que colaboró con Consar para el desarrollo de GanAhorro, el precio es el mismo que en cualquier centro de venta o tiendas de autoservicio, pero un porcentaje se destina al ahorro voluntario.

Además de este beneficio, en ocasiones hay descuentos en los servicios o productos.

Los porcentajes de ahorro varían entre el tipo de servicio. Por ejemplo, si compras un boleto de cine en sala Platino de Cinemex con un costo de 160 pesos, se abona el 30%, es decir 48 pesos a tu Afore como ahorro.

Publicidad

El usuario realiza pagos con una tarjeta de crédito o débito registrada en la aplicación móvil o web. Sin embargo, durante una presentación en la Feria de Afores 2025, Halgraves afirmó que se está trabajando en implementar más métodos de pago, como transferencias electrónicas.

Millas para el Retiro

Esta es una aplicación independiente aprobada para Consar, aunque está enfocada a empresas, sindicatos o gremios para facilitar el envío de ahorro voluntario a su Afore, también puede ser utilizada por la persona titular de una cuenta Individual.

El proceso es automatizado, gratuito y sin carga operativa. De acuerdo con Consar, aprovechar la aplicación se resume en:

1. Vincular una tarjeta de crédito o débito

2. Definir un monto basado en los gastos y en cuándo se reciben ingresos

3. Y la app transfiere automáticamente ese monto a la Cuenta Individual

Los montos de ahorro empiezan de 50 pesos, y pueden programarse de forma semanal, quincenal o mensual. Las aportaciones son adaptables a cada presupuesto. También se puede pausar ante alguna situación.

ppr vs ahorro voluntario cual conviene
Finanzas Personales

Invertir para el retiro: ventajas y desventajas del ahorro voluntario y los PPR

Los mexicanos tienen poco ahorro voluntario

De acuerdo con la Radiografía Operativa de las Afores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro ( Consar ), el año pasado el ahorro voluntario y solidario creció solo 6,803 pesos.

Entre enero y diciembre de 2024, se contabilizaron 32,402 pesos, y en el mismo periodo de 2025 subió a 39,205 pesos.

Del total de Ahorro Voluntario y Solidario en el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 51% comprende a aportaciones complementarias, 23% de ahorro solidario, 18% de corto plazo y 8% de largo plazo.

Esta tendencia es similar a los dos meses analizados de 2026. Entre enero y febrero, este ahorro se sitúa en 7,472 pesos. Del total del bimestre, 44% son de aportaciones complementarias, 29% de ahorro solidario, 18% a corto plazo y 19% a largo plazo.

Publicidad

Tags

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro Retiro Afore Ahorro

Más acerca del autor:

Dinero Inteligente
Suscríbete a nuestro newsletter de Dinero Inteligente

Publicidad
Publicidad