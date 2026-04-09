Herramientas digitales para aumentar el ahorro en Afore

AforeMóvil y AforeWeb

Las aportaciones voluntarias en las cuentas individuales no tienen que ser una tarea difícil o en la que se requiera realizar desplazamientos a las oficinas de la administradora.

La Consar cuenta con AforeMóvil y AforeWeb, las herramientas oficiales para ingresar a la cuenta y realizar movimientos. Es decir, se pueden programar aportaciones voluntarias de manera periódica a la Cuenta Individual Afore, desde 50 pesos.

La aplicación está disponible para iOS y Android, mientras que la página oficial es https://www.aforeweb.com.mx/

En cualquiera de las dos, se necesita registrar con la CURP y validar la identidad con una selfie, así como generar una contraseña.

Además de hacer aportaciones, se puede consultar los estados de cuenta, calcular montos estimados de pensión, comparar entre Afores, contactar con la administradora, entre varios trámites.

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📱 Recargas, 🛒 compras , 🎬 entretenimiento y mucho más pueden sumar a tu #Retiro.



Ingresa AforeMóvil o AforeWeb y conoce los beneficios que #GanAhorro acumula en tu cuenta. pic.twitter.com/wN0gGx4FOJ — CONSAR (@CONSAR_mx) April 8, 2026

GanAhorro

Más que otra herramienta digital, es un programa integrado dentro de AforeMóvil y AforeWeb que permite ahorrar para realizar compras cotidianas, como un sistema “cashback destinado al retiro”.

Un porcentaje de cada compra realizada a través de comercios afiliados con GanAhorro se abona automáticamente a la cuenta Afore como ahorro voluntario, sin costo adicional.

En AforeMóvil, se encuentra como un marketplace donde los usuarios pueden encontrar más de 400 productos y servicios que van desde recargas de tiempo libre en telefonía móvil, boletos de cine o parques de diversiones, tarjetas de regalo de tiendas departamentales o restaurantes, transporte, etc.

Ejemplos de empresas afiliadas son Amazon, Spotify, Deezer, Vix Premium, Google Play, Xbox Gold, Uber, Cinépolis, Cinemex o Kidzania.

De acuerdo con Arturo Halgraves, CEO de Puntored México, la empresa que colaboró con Consar para el desarrollo de GanAhorro, el precio es el mismo que en cualquier centro de venta o tiendas de autoservicio, pero un porcentaje se destina al ahorro voluntario.

Además de este beneficio, en ocasiones hay descuentos en los servicios o productos.

Los porcentajes de ahorro varían entre el tipo de servicio. Por ejemplo, si compras un boleto de cine en sala Platino de Cinemex con un costo de 160 pesos, se abona el 30%, es decir 48 pesos a tu Afore como ahorro.