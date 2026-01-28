Publicidad

Economía

Casi 2 millones de mexicanos retiraron dinero de su Afore por desempleo en 2025

Es la segunda cifra más alta desde la pandemia, cuando por causas económicas y la necesidad de tener recursos, millones tuvieron que sacrificar una parte de sus ahorros.
mié 28 enero 2026 07:40 AM
Cada vez más mexicanos vacían su afore pero no por desempleo: la razón revela un problema mayor
En 2025, aumentó 13.2% el número de personas que hicieron retiros de su Afore por desempleo. (Jesús Almazán)

En 2025 fue el segundo año en que más mexicanos acudieron a su ahorro para el retiro para ayudar a su economía.

El año pasado, 1.94 millones de personas hicieron retiros por desempleo, lo que significó un aumento de 13.2% en comparación con 2024. La cifra es la segunda más alta desde 2021 cuando, derivado de las consecuencias de la pandemia, 2 millones de personas hicieron retiros de su Afore.

A pesar de que la tasa de desempleo se ubicó en 2.4% en diciembre pasado, que pudo indicar que los mexicanos no necesitan este dinero, el especialista y fundador de "Yo Jubilado", Moisés Pérez Peñaloza, dijo a Expansión que los aumentos en los retiros por desempleo tienen dos causas: falsos gestores que ayudan a hacer estos retiros a cambio de dinero y la preferencia de los mexicanos de usar el dinero de manera inmediata.

"Sigue habiendo un número muy importante de gente en la economía informal que en algún momento cotizaron al IMSS, pero están viendo que no van a poder alcanzar las semanas mínimas obligatorias para la solicitud de una pensión", explicó.

En 2026, el IMSS pide a los trabajadores al menos 875 semanas cotizadas para poder acceder a una pensión y para 2030, se requerirán al menos 1,000 tras la reforma de pensiones aprobada en 2020.

Por montos, los retiros por desempleo de 2025 ascendieron a 38,883 millones de pesos, la cifra más alta en la historia, que se explica por el aumento de los salarios registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Fueron los hombres quienes solicitaron más este apoyo, con 24,454 millones de pesos frente a los 14,664 millones que retiraron las mujeres.

Sobre estos montos históricos retirados, el experto destacó que como las Afores reciben cada año más dinero de las aportaciones de empleadores, los salarios están subiendo y las Afores han registrado plusvalías récord, esto solo se ha traducido en montos más altos.

"El rendimiento promedio que pagó el sistema (de las Afores) fue 16.8%, fue un año espectacularmente alto de rendimiento", comentó. "Si alguien quiere ahorrar, una buena decisión fue haber dejado su dinero en su Afore; entonces, creo que las personas que están optando por el retiro por desempleo, sencillamente es para el gasto habitual".

Los retiros por desempleo son un beneficio que ofrecen las Afores a los trabajadores. Se le otorga a quienes perdieron su empleo y tienen más de 46 sin cotizar ante el IMSS.

Para acceder a este beneficio se tienen que cumplir requisitos adicionales como haber cotizado por al menos tres años ante el IMSS, tener su expediente biométrico actualizado y no haber dispuesto de este beneficio en los últimos cinco años. Cada vez que una persona retira dinero de su Afore por este concepto, se le descuentan semanas cotizadas.

"El SAR es una red de protección para la jubilación, pero cuenta con este mecanismo para que cada persona trabajadora pueda acceder a una parte de sus recursos en el presente y así contribuir a una mejor posibilidad de sostenerse financieramente y acceder a buenas oportunidades", destacó la Asociación Mexicana de Afores (Amafore) en un comunicado.

Moisés Pérez añadió que el 'boom' de los retiros por desempleo ocurrió en pandemia y que estos hicieron la función de una especie de seguro por desempleo.

¿Como planean sortear su retiro los mexicanos?

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2024 señala que aumentó el porcentaje de mexicanos que planea dejar en manos del gobierno su retiro.

Mientras que en 2021, un 57% de los mexicanos decía que cubriría su gasto con los apoyos que da el gobierno, en la encuesta de 2024, el porcentaje aumentó a 68%.

Un 67% de los mexicanos dijo que para solventar su retiro necesitaría seguir trabajando.

