Cada vez más mexicanos vacían su afore pero no por desempleo: la razón revela un problema mayor

A pesar de que la tasa de desempleo se ubicó en 2.4% en diciembre pasado, que pudo indicar que los mexicanos no necesitan este dinero, el especialista y fundador de "Yo Jubilado", Moisés Pérez Peñaloza, dijo a Expansión que los aumentos en los retiros por desempleo tienen dos causas: falsos gestores que ayudan a hacer estos retiros a cambio de dinero y la preferencia de los mexicanos de usar el dinero de manera inmediata.

"Sigue habiendo un número muy importante de gente en la economía informal que en algún momento cotizaron al IMSS, pero están viendo que no van a poder alcanzar las semanas mínimas obligatorias para la solicitud de una pensión", explicó.

En 2026, el IMSS pide a los trabajadores al menos 875 semanas cotizadas para poder acceder a una pensión y para 2030, se requerirán al menos 1,000 tras la reforma de pensiones aprobada en 2020.

Por montos, los retiros por desempleo de 2025 ascendieron a 38,883 millones de pesos, la cifra más alta en la historia, que se explica por el aumento de los salarios registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Fueron los hombres quienes solicitaron más este apoyo, con 24,454 millones de pesos frente a los 14,664 millones que retiraron las mujeres.

Sobre estos montos históricos retirados, el experto destacó que como las Afores reciben cada año más dinero de las aportaciones de empleadores, los salarios están subiendo y las Afores han registrado plusvalías récord, esto solo se ha traducido en montos más altos.

"El rendimiento promedio que pagó el sistema (de las Afores) fue 16.8%, fue un año espectacularmente alto de rendimiento", comentó. "Si alguien quiere ahorrar, una buena decisión fue haber dejado su dinero en su Afore; entonces, creo que las personas que están optando por el retiro por desempleo, sencillamente es para el gasto habitual".