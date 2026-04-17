Los Certificados de la Tesorería (Cetes) han dejado de ser la opción más atractiva para los inversionistas mexicanos, ya que el aceleramiento de la inflación y la relajación de la política monetaria por parte del Banco Central han jugado en contra de los rendimientos de estos instrumentos, cuya tasa anual líder se ubica en 6.6% actualmente.
Más allá de los Cetes: Las 3 Afores que lideran los rendimientos al tercer trimestre de 2026
Sin embargo, existen otras alternativas, no tan caras y de trámites engorrosos, que comienzan a destacar y al que pueden tener acceso la mayoría de los mexicanos.
Las Afores son un ejemplo, pues sus tasas de rendimiento ya superan a las de los Cetes, de acuerdo a datos de la Consar. Y aunque son opciones para un plazo mayor de inversión, su facilidad de acceso y montos requeridos las convierten en una alternativa importante para frenar el deterioro del poder adquisitivo de las personas.
Cualquier persona puede tener un cuenta de Afore, no importa si laboras como freelance o eres dueño de un negocio, e incluso las amas de casa también pueden cotizar.
¿Cómo invierten las Afores?
Cada una de las 10 Afores que existe en el mercado mexicano cuenta con una Sociedad de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro (Siefore), la cual se encarga de gestionar los recursos de los trabajadores. A su vez, estas entidades dividen la administración del dinero de acuerdo a la edad del cotizante y a la tolerancia al riesgo, pues a mayor edad las inversiones serán más conservadoras.
Una Siefore es el fondo de inversión en el cual las Afores invierten los recursos de los trabajadores para generar rendimientos.
Ante ese escenario, revisar en qué Afore se encuentran tus ahorros, conocer cuáles reportan mejores rendimientos y entender el proceso para cambiarte a la que más te convenga te permitirá tomar decisiones sobre tu dinero para el retiro.
¿Afores más atractivas que los Cetes?
La mayoría de los rendimientos que ofrecen las Siefores ya superan a la tasa que te ofrece el Cete a 28 días, que es considerado el bono con el menor nivel de riesgo que en el mercado nacional.
El Cete a 28 días tiene un rendimiento de 6.6%, al cual si le restamos la inflación actual, de 4.59%, arroja un rendimiento real de 2.01 puntos porcentuales, que es lo que obtendrías porque le estás eliminando el alza de precios.
Cabe aclarar que los Cetes son una alternativa de inversión a corto plazo, mientras que las Afore son inversiones de mayor tiempo.
¿Qué Siefores dieron el mejor rendimiento?
A continuación te mencionamos las tres mejores Siefores generacionales que dieron los mejores rendimientos al cierre de marzo de 2026, así como sus promedios (sin descontar la inflación), según la Consar:
Siefore básica inicial
Profuturo: 9.50%
XXI-Banorte: 9.01%
Sura: 8.98%
Promedio: 8.35%
Siefore básica 95-99 (personas nacidas en entre esos años)
Profuturo: 9.46%
XXI-Banorte: 8.98%
Sura: 8.96%
Promedio: 8.36%
Siefore básica 90-94
Profuturo: 9.46%
Sura: 8.91%
Inbursa: 8.83%
Promedio: 8.35%
Siefore básica 80-84
Profuturo: 9.32%
Sura: 8.8%
Inbursa: 8.66%
Promedio: 8.20%
Siefore básica 85-89
Profuturo: 9.47%
Sura: 8.85%
XXI-Banorte: 8.76%
Promedio: 8.28%
Siefore básica 75-79
Profuturo: 9.17%
Sura: 8.64%
Inbursa: 8.51%
Promedio: 8.06%
Siefore básica 70-74
Profuturo: 8.86%
Sura: 8.47%
XXI-Banorte: 8.27%
Promedio: 7.9%
Siefore básica 65-69
Profuturo: 8.49%
Sura: 8.23%
Inbursa: 8.01%
Promedio: 7.74%
Siefore básica 60-64
Profuturo: 8.01%
Inbursa: 7.81%
Sura: 7.78%
Promedio: 7.33%
Siefore básica de pensiones (SB0)
Corresponde a personas de 60 años y mayores que están próximos a realizar retiros totales por pensión o negativa de pensión, así como los trabajadores del ISSSTE con bono redimido.
Coppel: 7.68%
Azteca: 7.65%
PensionISSSTE: 7.57%
Promedio: 7.29%