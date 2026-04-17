Más allá de los Cetes: Las 3 Afores que lideran los rendimientos al tercer trimestre de 2026

Sin embargo, existen otras alternativas, no tan caras y de trámites engorrosos, que comienzan a destacar y al que pueden tener acceso la mayoría de los mexicanos.

Las Afores son un ejemplo, pues sus tasas de rendimiento ya superan a las de los Cetes, de acuerdo a datos de la Consar. Y aunque son opciones para un plazo mayor de inversión, su facilidad de acceso y montos requeridos las convierten en una alternativa importante para frenar el deterioro del poder adquisitivo de las personas.

Cualquier persona puede tener un cuenta de Afore, no importa si laboras como freelance o eres dueño de un negocio, e incluso las amas de casa también pueden cotizar.

¿Cómo invierten las Afores?

Cada una de las 10 Afores que existe en el mercado mexicano cuenta con una Sociedad de Inversión Especializada en Fondos para el Retiro (Siefore), la cual se encarga de gestionar los recursos de los trabajadores. A su vez, estas entidades dividen la administración del dinero de acuerdo a la edad del cotizante y a la tolerancia al riesgo, pues a mayor edad las inversiones serán más conservadoras.

Una Siefore es el fondo de inversión en el cual las Afores invierten los recursos de los trabajadores para generar rendimientos.

Ante ese escenario, revisar en qué Afore se encuentran tus ahorros, conocer cuáles reportan mejores rendimientos y entender el proceso para cambiarte a la que más te convenga te permitirá tomar decisiones sobre tu dinero para el retiro.