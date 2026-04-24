Solo 4% de los mexicanos contrata un seguro funerario anticipado

Planes funerarios en México: ¿Cómo funcionan y cuánto cuestan?
De acuerdo con Oscar Padilla, los costos de servicios funerarios pueden variar ampliamente, según el tipo contratado. En general, identificó tres tipos de categorías en el mercado:
Servicios subsidiados, ofrecidos por ISSSTE o IMSS: de 9,000 a 12,000 pesos.
Funerarias de colonia, locales y accesibles: de 13,000 a 21,000 pesos.
Funerarias de cadena, como J.García López o Gayosso: desde 22,000 pesos hasta 150,000-200,000 pesos.
Sin embargo, el beneficio económico de contratar un plan a futuro representa un ahorro de hasta 35% que contratar en el momento, además de contar con planes financiables en varias mensualidades.
Elena, por ejemplo, el servicio que contrató en Gayosso pudo pagarlo a 36 meses.
“Lo contraté en 2021, justo cuando acababa de pasar la pandemia. Me dijeron que los paquetes se habían encarecido mucho, pero me ofrecieron un descuento y un plan a meses. Fueron 36 mensualidades de aproximadamente 1,500 a 1,550 pesos cada una, y terminé de pagarlo en 2024.”
En muchos casos, después de contratar el servicio, ya no es necesario realizar pagos adicionales, salvo que se agreguen servicios que no fueron contemplados en la póliza. Estos servicios son familiares, por lo que puede ser utilizado por más personas.
“Y una vez que pagas el plan, el precio queda congelado: no vuelves a pagar nada más y el servicio no pierde vigencia. Tenemos clientes que compraron sus planes desde 1981. Si esa familia no quiere cambiar nada de su plan original, tiene todos los conceptos cubiertos sin pagar un solo centavo adicional”, dijo Oscar Padilla.
¿Qué revisar antes de contratar un seguro funerario?
El CEO de J. García López comentó que lo primero que debe hacer una persona es verificar que se trate de una empresa establecida, que tenga una dirección real, y que la entidad no tenga quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).