Solo 4% de los mexicanos contrata un seguro funerario anticipado

Para Oscar Padilla, no se trata de una cuestión económica, sino cultural y social. “Hoy en día ni siquiera es un impedimento económico, porque existen sistemas de financiamiento que ponen los servicios funerarios al alcance de cualquier tipo de familia”.

A pesar de que el país tiene una relación profunda con la muerte a nivel cultural, como el Día de Muertos, cuando se trata de servicios funerarios anticipados, “la gente dice: ‘No me hables de eso, me voy a salar.’ Y eso es completamente falso. No hay nada más real que el hecho de que todos nos vamos a morir. Es lo único que tenemos seguro”, comentó el directivo.

Sin embargo, el hecho de postergar esta decisión impacta directamente en los bolsillos, ya que puede representar el doble de gasto que haber contratado un seguro, sin mencionar que ocurre durante un momento vulnerable.

"Te encuentras a una situación emocional que no te permite tomar decisiones de forma clara, a una situación económica donde probablemente no tengas los recursos, y a cuestiones de orden legal", agregó.

¿Quién contrata más?

De acuerdo con Padilla, y datos de la AMIS, el 60% de las personas que contrata planes funerarios a futuro son mujeres de 45 a 55 años, principalmente jefas de familia. Después, le siguen 25% de hombres de 35 a 55 años, y alrededor de 15% son adultos mayores de entre 65 y 80 años, que están previniendo su propia despedida.

“Las mujeres y los hombres normalmente contratan pensando en los miembros de su familia, especialmente en sus padres. Los adultos mayores lo hacen pensando en ellos mismos, para no dejar problemas”-

Elena, de 34 años, contrató un plan funerario después de ver cómo funciona tras una experiencia personal. Se dio cuenta que el proceso era sencillo.

“Tú nada más les marcas (a la funeraria) Ellos lo hicieron todo. Para mí esa facilidad, en un momento tan difícil, fue la diferencia. Y dije: quiero tener eso para mí o para mi mamá. Si me muero yo primero, le quito ese peso de encima. Y si ella muere antes, yo tampoco voy a tener cabeza para organizarlo todo. En esos momentos puedes ser muy vulnerable y la gente abusa.”