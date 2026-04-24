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Finanzas Personales

Solo 4% de los mexicanos contrata un seguro funerario anticipado

Planear estos gastos puede reducir hasta 35% el costo final y evitar decisiones financieras en momentos de vulnerabilidad.
vie 24 abril 2026 05:55 AM
Planes financieros para el más allá: Solo 4% de mexicanos tienen un seguro funerario anticipado
Según la Secretaría de Economía y el Inegi, el sector de Servicios Funerarios y Administración de Cementerios mantiene ocupada a 64.7 mil personas, y contribuye con 738,470 millones de pesos en el PIB. (Nikola Stojadinovic/Getty Images)

Hablar sobre la muerte es una conversación incómoda, y esto impacta directamente en la planeación financiera. En México, solo cuatro de cada 100 personas tienen una previsión funeraria, según Oscar Padilla, director ejecutivo de J. García López.

La cifra se ha mantenido muy baja, aunque ha ido poco a poco en aumento. Entre 2021 y 2022, la cobertura económica para gastos funerarios subió 18%, según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Al final de 2022, 3,125,207 personas tenían este tipo de protección financiera, el 2.4% de la población.

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Para Oscar Padilla, no se trata de una cuestión económica, sino cultural y social. “Hoy en día ni siquiera es un impedimento económico, porque existen sistemas de financiamiento que ponen los servicios funerarios al alcance de cualquier tipo de familia”.

A pesar de que el país tiene una relación profunda con la muerte a nivel cultural, como el Día de Muertos, cuando se trata de servicios funerarios anticipados, “la gente dice: ‘No me hables de eso, me voy a salar.’ Y eso es completamente falso. No hay nada más real que el hecho de que todos nos vamos a morir. Es lo único que tenemos seguro”, comentó el directivo.

Sin embargo, el hecho de postergar esta decisión impacta directamente en los bolsillos, ya que puede representar el doble de gasto que haber contratado un seguro, sin mencionar que ocurre durante un momento vulnerable.

"Te encuentras a una situación emocional que no te permite tomar decisiones de forma clara, a una situación económica donde probablemente no tengas los recursos, y a cuestiones de orden legal", agregó.

¿Quién contrata más?

De acuerdo con Padilla, y datos de la AMIS, el 60% de las personas que contrata planes funerarios a futuro son mujeres de 45 a 55 años, principalmente jefas de familia. Después, le siguen 25% de hombres de 35 a 55 años, y alrededor de 15% son adultos mayores de entre 65 y 80 años, que están previniendo su propia despedida.

“Las mujeres y los hombres normalmente contratan pensando en los miembros de su familia, especialmente en sus padres. Los adultos mayores lo hacen pensando en ellos mismos, para no dejar problemas”-

Elena, de 34 años, contrató un plan funerario después de ver cómo funciona tras una experiencia personal. Se dio cuenta que el proceso era sencillo.

“Tú nada más les marcas (a la funeraria) Ellos lo hicieron todo. Para mí esa facilidad, en un momento tan difícil, fue la diferencia. Y dije: quiero tener eso para mí o para mi mamá. Si me muero yo primero, le quito ese peso de encima. Y si ella muere antes, yo tampoco voy a tener cabeza para organizarlo todo. En esos momentos puedes ser muy vulnerable y la gente abusa.”

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Planes funerarios en México: ¿Cómo funcionan y cuánto cuestan?

De acuerdo con Oscar Padilla, los costos de servicios funerarios pueden variar ampliamente, según el tipo contratado. En general, identificó tres tipos de categorías en el mercado:

Servicios subsidiados, ofrecidos por ISSSTE o IMSS: de 9,000 a 12,000 pesos.

Funerarias de colonia, locales y accesibles: de 13,000 a 21,000 pesos.

Funerarias de cadena, como J.García López o Gayosso: desde 22,000 pesos hasta 150,000-200,000 pesos.

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Sin embargo, el beneficio económico de contratar un plan a futuro representa un ahorro de hasta 35% que contratar en el momento, además de contar con planes financiables en varias mensualidades.

Elena, por ejemplo, el servicio que contrató en Gayosso pudo pagarlo a 36 meses.

“Lo contraté en 2021, justo cuando acababa de pasar la pandemia. Me dijeron que los paquetes se habían encarecido mucho, pero me ofrecieron un descuento y un plan a meses. Fueron 36 mensualidades de aproximadamente 1,500 a 1,550 pesos cada una, y terminé de pagarlo en 2024.”

En muchos casos, después de contratar el servicio, ya no es necesario realizar pagos adicionales, salvo que se agreguen servicios que no fueron contemplados en la póliza. Estos servicios son familiares, por lo que puede ser utilizado por más personas.

“Y una vez que pagas el plan, el precio queda congelado: no vuelves a pagar nada más y el servicio no pierde vigencia. Tenemos clientes que compraron sus planes desde 1981. Si esa familia no quiere cambiar nada de su plan original, tiene todos los conceptos cubiertos sin pagar un solo centavo adicional”, dijo Oscar Padilla.

¿Qué revisar antes de contratar un seguro funerario?

El CEO de J. García López comentó que lo primero que debe hacer una persona es verificar que se trate de una empresa establecida, que tenga una dirección real, y que la entidad no tenga quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

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Al respecto, la población puede consultar el Buró Comercial de Profeco* , sobre los principales motivos de reclamación de proveedores de bienes y servicios. Se necesita el nombre comercial de la empresa, o razón social.

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Evita “coyotes” y pagos adicionales

Una situación que suele incrementar la presión económica sobre las familias es que se contrate un servicio, y al final termine costando más del precio inicial.

“Los problemas vienen de los llamados "coyotes", que son pseudofunerarios que operan afuera de hospitales y ministerios públicos. Estos tienen conexiones internas que les avisan cuando alguien fallece, y abordan a la familia antes incluso de que ella misma lo sepa, aprovechando su vulnerabilidad”, apuntó el directivo.

“Le ofrecen el servicio a un precio muy bajo —digamos 7,000 pesos— y una vez que firman, van sumando conceptos: el ataúd, los trámites, la sala de velación, la urna... y al final la familia termina pagando 35,000 o 40,000 pesos, mucho más de lo que costaría en una empresa establecida.”

Una forma de protegerse ante estas situaciones es contar con un plan funerario, ya que establece el costo final, y las especificaciones del servicio. En caso de requerir, se puede ampliar o actualizar, según lo decida el titular.

Sin embargo, los planes anticipados no se salvan del todo. Elena relató que antes de terminar de pagar su seguro, la empresa le informó que anualmente debe realizar una cuota de mantenimiento, pero esta no fue informada al momento de realizar su contrato.

“En el contrato nunca venía eso. Nada más ahorita me empezaron a decir que tengo que pagar cada año."

La usuaria señaló que la funeraria solo acepta pagos en efectivo en las oficinas, y no mediante transferencia, y no ha podido acudir para realizarlo. Duda si tendrá recargos, aunque la deuda no aparece reportada en el Buró de Crédito.

El negocio de los funerales en México

El sector de Servicios Funerarios y Administración de Cementerios contribuye con 738,470 millones de pesos en el PIB, según datos del tercer trimestre de 2025, de la Secretaría de Economía y el Inegi.

De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 2025, este mercado registró 13,056 unidades económicas, principalmente localizadas en el Estado de México (1,493), Puebla (1,131) y Oaxaca (980).

La gran mayoría de los negocios de este ramo son pequeños: 12,344 tienen entre 0 a 10 empleados y 661 empresas tienen entre 11 y 50 trabajadores. En contraste, solo 12 tienen entre 51 y 100 empleados, y 39 superan los 101 colaboradores.

Al tercer trimestre del año pasado, empleó 64.7 mil personas, de las cuales 89.8% son hombres y 10.2% mujeres. El salario promedio mensual reportado fue de apenas 2,733 pesos.

*Nota: La plataforma de Buró Comercial en ocasiones tiene fallas en mostrar resultados con los nombres, y adjudica este comportamiento por errores de captura. En el caso de “Servicios Funerarios”, Profeco tiene registrados 481 entidades. En el caso de la plataforma “Quejas recibidas a nivel nacional en materia de Servicios”, la plataforma no tiene disponible información.

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