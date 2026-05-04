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¿Qué aerolínea te cobra más por el equipaje de mano y qué dice Profeco al respecto?

No todas cobran igual por subir una maleta a cabina: así cambian los precios entre aerolíneas y lo que establece la ley en México.
lun 04 mayo 2026 03:29 PM
La aerolínea que más cobra por equipaje de mano en 2026 en México y cómo evitarlo de acuerdo con Profeco
De acuerdo con la Profeco, si el pasajero decide viajar sin equipaje, la aerolínea puede ofrecer tarifas preferenciales. (AJ_Watt/Getty Images)

Viajar ligero no siempre significa pagar menos por el equipaje de mano. Lo que en otros países se mantiene como un beneficio básico, en México puede convertirse en un cargo adicional.

Si planeas viajar en estas fechas —o moverte entre ciudades durante el Mundial de 2026— conviene mirar más allá del boleto. Aquí te decimos qué aerolínea cobra menos por el equipaje de mano y qué dice la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sobre estos cargos.

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¿Qué es el equipaje de mano y qué aerolínea te cobra menos por llevarlo?

El equipaje de mano corresponde a las maletas que se colocan en los compartimentos superiores del avión durante el vuelo y que deben respetar un tamaño máximo que regularmente es de 55 cm de alto, 40 cm de largo y 25 cm de ancho, considerando asas y ruedas.

Costo por equipaje de mano en las aerolíneas

Para comparar el costo real del equipaje de mano, se realizó una simulación de vuelo redondo del AICM a Monterrey del 11 al 30 de junio. El resultado muestra que el precio no depende solo de la maleta en cabina, sino del paquete completo que cada aerolínea obliga a contratar.

Viva Aerobus es la que más encarece el boleto al incluir equipaje de mano.Su tarifa base Zero arranca en 1,469 pesos y no incluye maleta en cabina. Para agregarla, el pasajero debe subir de plan:

- Con Switch, el costo sube + 608 pesos (total: $2,077), incluyendo artículo personal y la opción de llevar 10 kg en cabina o 15 kg documentados, además de beneficios como cambios de vuelo y adelanto sujeto a disponibilidad.

- Con Smart, el incremento alcanza +1,893 peoss (total: $3,362), sumando 15 kg de equipaje de mano, 25 kg documentados, selección de asiento y mayor flexibilidad.

Aquí está la clave: no se paga solo por la maleta, sino por un paquete completo, lo que dispara el precio.

Volaris se ubica en segundo lugar, pero con un esquema distinto. Su tarifa más baja (Zero) cuesta 945 pesos y tampoco incluye equipaje de mano. Incluso su tarifa intermedia (Básica, $1,281) añade maleta documentada de 15 kg, pero sigue sin incluir equipaje en cabina.Para tenerlo, es necesario subir hasta Plus, que cuesta 1,943 pesos, lo que implica un incremento de $998 respecto a la tarifa base. Este plan incluye equipaje de mano, maleta documentada de 25 kg, cambios ilimitados, reembolso y servicios adicionales como Volaris TV.

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Aeroméxico queda fuera de la lógica de “extra” y entra en la de tarifa integrada. En este caso, el equipaje de mano ya está incluido en las categorías con precio disponible:

- Clásica desde 8,411 pesos, con equipaje de mano de 15 kg, selección de asiento y cambios con costo.

- Flex desde 9,919 pesos, que añade cambios ilimitados, mejor asiento y mayor acumulación de puntos.

A diferencia de las low cost, aquí no hay un “salto” específico por la maleta, porque el equipaje forma parte del paquete desde el inicio, aunque con un precio base mucho más alto.

¿Realmente deben cobrarte por el equipaje de mano? Esto dice Profeco

La Profeco, en conjunto con la Secretaría de Economía, emitió un boletín para informar a los usuarios sobre sus derechos como pasajeros . De acuerdo con este documento, los viajeros pueden documentar sin costo entre 15 y 25 kilogramos de equipaje, dependiendo de la capacidad de la aeronave.

Además, tienen derecho a llevar hasta dos piezas de equipaje de mano que, en conjunto, no excedan los 10 kilogramos, siempre que respeten las dimensiones máximas de 55 cm de largo, 40 cm de ancho y 25 cm de alto. En caso de exceder estos límites, y según la disponibilidad, la aerolínea puede solicitar un pago adicional.

El boletín también señala que, si el pasajero decide viajar sin equipaje, la aerolínea puede ofrecer tarifas preferenciales. Asimismo, cada pieza de equipaje debe contar con un talón conforme a las Normas Oficiales Mexicanas, dividido en dos partes: una para el pasajero como comprobante y otra que se coloca en la maleta.

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Vivaaerobus Volaris GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.

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