La aerolínea que más cobra por equipaje de mano en 2026 en México y cómo evitarlo de acuerdo con Profeco

¿Qué es el equipaje de mano y qué aerolínea te cobra menos por llevarlo?

El equipaje de mano corresponde a las maletas que se colocan en los compartimentos superiores del avión durante el vuelo y que deben respetar un tamaño máximo que regularmente es de 55 cm de alto, 40 cm de largo y 25 cm de ancho, considerando asas y ruedas.

Costo por equipaje de mano en las aerolíneas

Para comparar el costo real del equipaje de mano, se realizó una simulación de vuelo redondo del AICM a Monterrey del 11 al 30 de junio. El resultado muestra que el precio no depende solo de la maleta en cabina, sino del paquete completo que cada aerolínea obliga a contratar.

Viva Aerobus es la que más encarece el boleto al incluir equipaje de mano.Su tarifa base Zero arranca en 1,469 pesos y no incluye maleta en cabina. Para agregarla, el pasajero debe subir de plan:

- Con Switch, el costo sube + 608 pesos (total: $2,077), incluyendo artículo personal y la opción de llevar 10 kg en cabina o 15 kg documentados, además de beneficios como cambios de vuelo y adelanto sujeto a disponibilidad.

- Con Smart, el incremento alcanza +1,893 peoss (total: $3,362), sumando 15 kg de equipaje de mano, 25 kg documentados, selección de asiento y mayor flexibilidad.

Aquí está la clave: no se paga solo por la maleta, sino por un paquete completo, lo que dispara el precio.

Volaris se ubica en segundo lugar, pero con un esquema distinto. Su tarifa más baja (Zero) cuesta 945 pesos y tampoco incluye equipaje de mano. Incluso su tarifa intermedia (Básica, $1,281) añade maleta documentada de 15 kg, pero sigue sin incluir equipaje en cabina.Para tenerlo, es necesario subir hasta Plus, que cuesta 1,943 pesos, lo que implica un incremento de $998 respecto a la tarifa base. Este plan incluye equipaje de mano, maleta documentada de 25 kg, cambios ilimitados, reembolso y servicios adicionales como Volaris TV.