La fiebre mundialista llegó al país y además de que el gobierno federal ya publicó el decreto donde se impulsa el trabajo a distancia en las dependencias públicas, además de sugerir lo mismo en la iniciativa privada y que no haya clases; existe la duda si los bancos abrirán este jueves 11 de junio en donde arrancará el Mundial de Futbol 2026.
La presidenta Claudia Sheinbaum precisó que la medida no es obligatoria para la iniciativa privada; sin embargo, llamó a las empresas que tengan la posibilidad de ajustar sus esquemas laborales a optar por modalidades de trabajo a distancia .