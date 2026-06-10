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¿Abrirán los bancos este 11 de junio por la inauguración del Mundial 2026 en México?

Cada año, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publica un calendario en el que se enlistan los días en los que no habrá bancos abiertos.
mié 10 junio 2026 10:42 AM
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Tras el exhorto que hizo el gobierno federal sobre que se incentive el trabajo remoto por la inauguración del Mundial, hay dudas sobre si abrirán los bancos. (Foto: ChatGPT)

La fiebre mundialista llegó al país y además de que el gobierno federal ya publicó el decreto donde se impulsa el trabajo a distancia en las dependencias públicas, además de sugerir lo mismo en la iniciativa privada y que no haya clases; existe la duda si los bancos abrirán este jueves 11 de junio en donde arrancará el Mundial de Futbol 2026.

La presidenta Claudia Sheinbaum precisó que la medida no es obligatoria para la iniciativa privada; sin embargo, llamó a las empresas que tengan la posibilidad de ajustar sus esquemas laborales a optar por modalidades de trabajo a distancia .

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¿Habrá bancos el 11 de junio?

Cada año, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publica un calendario en el que se enlistan los días en los que no habrá bancos abiertos, en 2026 quedan los siguientes:

VII. El 16 de septiembre de 2026

VIII. El 2 de noviembre de 2026 y el tercer lunes de dicho mes en conmemoración del 20 de noviembre.

IX. Los sábados y domingos

Con base en el documento oficial, el jueves 11 de junio sí habrá servicios a los cuentahabientes de las diferentes instituciones bancarias.

Además, la CNBV recordó este 10 de junio a través de su cuenta de 𝕏 que los días inhábiles se mantienen con base en el documento que se dio a conocer a inicios de 2026.

De acuerdo con la información oficial, estos días las instituciones de crédito deberán cerrar las puertas de sus sucursales y suspender operaciones. Sin embargo, los cajeros automáticos y la banca móvil sí ofrecen sus servicios a los clientes bancarios.

La legislación establece en el artículo 2 señala que las entidades financieras podrán cerrar sus puertas cuando así lo considere necesario por razones de seguridad nacional o de interés público.

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¿Qué es la CNBV?

La CNBV es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con autonomía técnica y operativa. Tiene facultades para autorizar, regular, supervisar y sancionar a las entidades que forman parte del sistema financiero del país, así como a personas físicas o morales que realicen actividades previstas en las leyes financieras.

Su mandato está definido en la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y abarca desde la vigilancia de bancos, casas de bolsa y aseguradoras, hasta plataformas fintech o cajas de ahorro.

Entre sus funciones principales se encuentra la supervisión de instituciones bancarias para que operen de forma transparente, sólida y conforme a la ley. También busca fomentar un desarrollo financiero sano y equilibrado, en beneficio del público en general.

En otras palabras, actúa como guardián del sistema: revisa que los bancos tengan el capital necesario, que los productos financieros no representen riesgos indebidos y que los recursos que circulan en el sistema no provengan de actividades ilícitas.

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A pesar de que el calendario establece que los bancos sí estarán abiertos, se prevé que las actividades o atención disminuyan de manera generalizada a partir de las 11:30 a las 15:00 horas aproximadamente, por lo que se sugiere a los cuentahabientes tomar precauciones y acudir antes a realizar los trámites que requiera.

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Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026 Instituciones financieras

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