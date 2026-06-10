¿Habrá bancos el 11 de junio?

Cada año, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publica un calendario en el que se enlistan los días en los que no habrá bancos abiertos, en 2026 quedan los siguientes:

VII. El 16 de septiembre de 2026

VIII. El 2 de noviembre de 2026 y el tercer lunes de dicho mes en conmemoración del 20 de noviembre.

IX. Los sábados y domingos

Con base en el documento oficial, el jueves 11 de junio sí habrá servicios a los cuentahabientes de las diferentes instituciones bancarias.

Además, la CNBV recordó este 10 de junio a través de su cuenta de 𝕏 que los días inhábiles se mantienen con base en el documento que se dio a conocer a inicios de 2026.

Consulta los días en que las entidades financieras sujetas a la supervisión de la #CNBV suspenderán operaciones y permanecerán cerradas al público durante 2026. #CalendarioCNBV 🗓️ https://t.co/cqdCYij9WF pic.twitter.com/Jv3IT79Yfp — CNBV (@cnbvmx) June 10, 2026

De acuerdo con la información oficial, estos días las instituciones de crédito deberán cerrar las puertas de sus sucursales y suspender operaciones. Sin embargo, los cajeros automáticos y la banca móvil sí ofrecen sus servicios a los clientes bancarios.

La legislación establece en el artículo 2 señala que las entidades financieras podrán cerrar sus puertas cuando así lo considere necesario por razones de seguridad nacional o de interés público.

