En caso de tener dudas, las personas deberán revisar el último comprobante emitido por el Instituto, ya que ahí aparece la leyenda que indica si el pensionado quedó exento de realizar este procedimiento o si debe actualizar sus datos para obtener el beneficio.
¿Cuánto cuesta y dónde se tramita el comprobante de supervivencia?
El trámite es completamente gratuito, de acuerdo con el IMSS el comprobante de supervivencia no tiene un costo ni por la actualización de datos de las personas pensionadas.
Cuando la comprobación debe realizarse en México, el trámite se lleva a cabo en la ventanilla de Control de Prestaciones Económicas de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) que corresponda al pensionado.
En la Ciudad de México y el Estado de México también puede efectuarse en las subdelegaciones del Instituto , generalmente en un horario de 8:00 a 15:00 horas.
En el caso de quienes viven fuera del país, la comprobación se realiza en las embajadas y consulados de México, donde se expide el comprobante que acredita la supervivencia y se informa la fecha en la que deberá efectuarse la siguiente validación.
El Instituto también aclara que, aunque muchos pensionados ya no tienen que acudir periódicamente a las ventanillas, puede solicitar su presencia cuando sea necesario realizar alguna aclaración relacionada con la prestación económica que reciben. Si la persona es citada y no acude, el IMSS podrá considerar que la supervivencia no fue comprobada.