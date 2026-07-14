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Finanzas Personales

Estos pensionados del IMSS aún deben hacer el trámite de supervivencia para seguir cobrando su pensión

El comprobante de supervivencia continúa vigente para algunos pensionados del IMSS, principalmente quienes viven en el extranjero o requieren actualizar su información. Así funciona el trámite.
mar 14 julio 2026 04:28 PM
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pension imss tramites
El trámite necesario para cobrar tu pensión del IMSS. (Instituto Mexicano del Seguro Social /Cuartoscuro)

El comprobante de supervivencia es un documento que todavía deben presentar algunos pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para mantener el pago de su pensión.

Aunque el Instituto eliminó este requisito para la mayoría de los beneficiarios que viven en México y tienen sus datos actualizados, aún existen casos en los que la comprobación sigue siendo obligatoria. Si tienes dudas sobre quién debe realizar el trámite, cuánto cuesta y dónde se obtiene, esto es lo que establece el IMSS.

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La mayoría de los pensionados ya no necesita hacer el trámite

Durante años, los pensionados del IMSS debían acudir periódicamente a una ventanilla para demostrar que seguían con vida y así evitar la suspensión del pago de su pensión. Sin embargo, el Instituto eliminó este requisito para la mayoría de los beneficiarios que residen en México como parte de un proceso de simplificación administrativa.

IMSS
Datos personales desactualizados pueden trabar todo el trámite. (Expansión/Google AI Studio)

Actualmente, los pensionados que recibieron en su último comprobante la leyenda de que ya no necesitan realizar la comprobación de supervivencia pueden seguir cobrando su pensión sin acudir a las oficinas del IMSS. Para conservar este beneficio, el Instituto recomienda mantener actualizada la información personal, como domicilio, teléfono, correo electrónico y CURP.

¿Quién debe tramitar el certificado de supervivencia?

El trámite sigue vigente para algunos casos específicos, entre las personas pensionadas que sí deben tener este trámite se encuentran las personas que radican en el extranjero cada seis meses a través de la embajada o consulado de México que les corresponda.

También podrán ser citados quienes necesiten aclarar información relacionada con su prestación económica o no tengan actualizados sus datos personales.

El IMSS señala que cuando una persona deba acudir de manera presencial, deberá presentar una identificación oficial vigente y proporcionar su Número de Seguridad Social (NSS). En algunos casos también podrá solicitarse la CURP para actualizar la información registrada en el sistema.

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En caso de tener dudas, las personas deberán revisar el último comprobante emitido por el Instituto, ya que ahí aparece la leyenda que indica si el pensionado quedó exento de realizar este procedimiento o si debe actualizar sus datos para obtener el beneficio.

¿Cuánto cuesta y dónde se tramita el comprobante de supervivencia?

El trámite es completamente gratuito, de acuerdo con el IMSS el comprobante de supervivencia no tiene un costo ni por la actualización de datos de las personas pensionadas.

Cuando la comprobación debe realizarse en México, el trámite se lleva a cabo en la ventanilla de Control de Prestaciones Económicas de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) que corresponda al pensionado.

En la Ciudad de México y el Estado de México también puede efectuarse en las subdelegaciones del Instituto , generalmente en un horario de 8:00 a 15:00 horas.

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En el caso de quienes viven fuera del país, la comprobación se realiza en las embajadas y consulados de México, donde se expide el comprobante que acredita la supervivencia y se informa la fecha en la que deberá efectuarse la siguiente validación.

El Instituto también aclara que, aunque muchos pensionados ya no tienen que acudir periódicamente a las ventanillas, puede solicitar su presencia cuando sea necesario realizar alguna aclaración relacionada con la prestación económica que reciben. Si la persona es citada y no acude, el IMSS podrá considerar que la supervivencia no fue comprobada.

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Para resolver dudas, el Instituto pone a disposición de los pensionados el teléfono 800 623 2323, opción 3, donde personal especializado brinda información sobre este y otros trámites relacionados con las pensiones.

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