La mayoría de los pensionados ya no necesita hacer el trámite

Durante años, los pensionados del IMSS debían acudir periódicamente a una ventanilla para demostrar que seguían con vida y así evitar la suspensión del pago de su pensión. Sin embargo, el Instituto eliminó este requisito para la mayoría de los beneficiarios que residen en México como parte de un proceso de simplificación administrativa.

Datos personales desactualizados pueden trabar todo el trámite. (Expansión/Google AI Studio)

Actualmente, los pensionados que recibieron en su último comprobante la leyenda de que ya no necesitan realizar la comprobación de supervivencia pueden seguir cobrando su pensión sin acudir a las oficinas del IMSS. Para conservar este beneficio, el Instituto recomienda mantener actualizada la información personal, como domicilio, teléfono, correo electrónico y CURP.

¿Quién debe tramitar el certificado de supervivencia?

El trámite sigue vigente para algunos casos específicos, entre las personas pensionadas que sí deben tener este trámite se encuentran las personas que radican en el extranjero cada seis meses a través de la embajada o consulado de México que les corresponda.

También podrán ser citados quienes necesiten aclarar información relacionada con su prestación económica o no tengan actualizados sus datos personales.

El IMSS señala que cuando una persona deba acudir de manera presencial, deberá presentar una identificación oficial vigente y proporcionar su Número de Seguridad Social (NSS). En algunos casos también podrá solicitarse la CURP para actualizar la información registrada en el sistema.