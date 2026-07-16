A través del reto “mi primer metro cuadrado”, Macías propone una ruta de ahorro que permita alcanzar, en un periodo de seis meses a un año, el primer monto destinado a la compra de una casa.

“El reto de mi primer metro cuadrado es no te obsesiones con el enganche completo, simplemente piensa en ahorrar para tu primer metro cuadrado. Y si tú ahorras para tu primer metro cuadrado, entonces va a ser mucho más sencillo que puedas avanzar en el ahorro que necesitas después para un enganche”, señala la autora.

Además de ahorrar para una vivienda, Sofía Macías recomienda destinar recursos a la salud, un fondo de emergencia y mantener conversaciones abiertas sobre dinero con la pareja o la familia. (Diana Zavala)

La idea del reto es fijar objetivos de ahorro concretos y alcanzables que permitan, si no comprar la vivienda de contado, al menos reunir el enganche necesario para adquirir la propiedad y, a partir de ahí, iniciar el proceso de financiamiento mediante una hipoteca.

Los precios del metro cuadrado en CDMX

El desafío no es menor. A nivel nacional, el precio promedio de una vivienda fue de 2,024,337 pesos durante el primer trimestre del año, de acuerdo con datos de la Sociedad Hipotecaria Federal ( SHF ).

En la Ciudad de México, el portal inmobiliario Mudafy señala que este año el precio del metro cuadrado más económico se encuentra en la alcaldía Milpa Alta, con un valor de 18,345 pesos; uno de los costos intermedios está en Magdalena Contreras con 38,995 pesos, mientras que el más caro está en Miguel Hidalgo, donde alcanza los 62,478 pesos.

En caso de querer iniciar el reto de “mi primer metro cuadrado” en un plazo de seis meses, contemplando que la persona tenga un salario promedio ante el IMSS de 20,139 pesos , deberá destinar:

- Milpa Alta: 3,057.50 pesos mensuales, un 15.18% de sus ingresos mensuales.

- Magdalena Contreras: 6,500 pesos mensuales, el 32.28% de los ingresos mensuales.

- Miguel Hidalgo: 10,413 pesos mensuales, el 51.71% de los ingresos mensuales.

Sin embargo, adquirir una vivienda no solo implica conocer el precio del metro cuadrado. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ( Infonavit ) establece que las condiciones mínimas de habitabilidad requieren superficies de entre 54 y 63 metros cuadrados, dependiendo del número de personas que vivirán en el inmueble.