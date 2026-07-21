¿Qué bienes no te pueden embargar en México? La lista de lo que la ley protege de tus deudas

¿Qué dice la ley sobre los bienes que no se pueden embargar en México?

De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, existen ciertos bienes que no pueden ser embargados por situaciones como deudas.

El artículo 1039 de dicho código decreta que no son susceptibles de embargo los siguientes bienes:

- Bienes que constituyan el patrimonio de la familia desde su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, Oficina Registral o cualquiera otra institución registral, dependiendo de la entidad federativa de la que se trate, en los términos establecidos por el Código Civil.

- El lecho cotidiano, los vestidos y los muebles de uso cotidiano de la persona deudora, su cónyuge o sus hijos, siempre que no se trate de artículos de lujo.

- Instrumentos, aparatos y útiles necesarios para el arte u oficio al que se dedique la persona deudora.

- La maquinaria, instrumentos y animales propios para el cultivo agrícola, en cuanto fueren necesarios para el servicio de la finca a que estén destinados a juicio de la autoridad jurisdiccional, a cuyo efecto oirá el informe de un perito nombrado, por ella a costa de la persona deudora.