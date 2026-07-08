Liga MX, NFL y conciertos: el plan del Estadio Azteca para pagar su deuda millonaria con Banorte desde 2027

¿Cuánto le debe Ollamani a Banorte por la remodelación del Estadio Azteca?

Con el Mundial 2026 ya concluido, Grupo Ollamani deberá enfrentar el pago del crédito que financió la remodelación del Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte.

Al 31 de marzo de 2026, la empresa reportó una deuda de 2,297.7 millones de pesos con Banorte, de acuerdo con su informe financiero del primer trimestre . El banco no es propietario del estadio; únicamente adquirió los derechos de nombre del inmueble y otorgó el financiamiento para las obras.

La deuda proviene de un crédito originalmente autorizado por 2,100 millones de pesos. Sin embargo, conforme avanzó la remodelación, Ollamani dispuso recursos adicionales, incluido un financiamiento de 208.4 millones de pesos para cubrir necesidades de liquidez relacionadas con la devolución del IVA de las inversiones realizadas en el estadio.

En total, el monto de capital dispuesto ascendió a 2,308.4 millones de pesos. No obstante, el saldo contable de la deuda reportado al cierre de marzo fue de 2,297.7 millones, debido a los ajustes financieros propios del crédito.

El financiamiento tiene un plazo de 12 años y vencerá en marzo de 2037. Hasta enero de 2027, Ollamani solo pagará intereses de forma trimestral; a partir del 1 de febrero de 2027 comenzará a amortizar el capital mediante pagos semestrales.

Regresa el futbol de la Liga MX

Con el Mundial 2026 concluido, el principal objetivo de Grupo Ollamani será convertir al Estadio Azteca en un negocio más rentable. La apuesta para lograrlo comienza con el regreso del futbol de la Liga MX, que volverá a ser la principal fuente de actividad del inmueble.

El América regresará a su casa histórica, mientras que Cruz Azul continuará como inquilino del estadio tras conquistar el título de liga. A ellos se sumará el Atlante, que volverá a jugar en Primera División después de 12 años y también disputará sus partidos como local en el inmueble.

La incorporación de un tercer equipo incrementará de forma importante el número de encuentros. De acuerdo con el calendario de la Liga MX , el Estadio Azteca asegurará al menos 24 partidos de temporada regular por torneo entre los tres clubes, sin contar los encuentros de liguilla si alguno logra clasificar.

Antes de la remodelación, cuando solo jugaba el América, el inmueble albergaba alrededor de ocho partidos de temporada regular por torneo; con la llegada de Cruz Azul esa cifra prácticamente se duplicó y ahora volverá a crecer con el Atlante.

Más partidos significan también mayores ingresos por boletaje, alimentos y bebidas, estacionamiento, palcos y publicidad, factores que serán clave para que Ollamani fortalezca el flujo de efectivo con el que deberá hacer frente al crédito contratado para modernizar el estadio.

Uno de los aspectos a seguir será el precio de los boletos. Tras la remodelación, el inmueble ofrece nuevas zonas de hospitalidad, servicios y experiencias para los aficionados, por lo que el costo de las entradas podría ajustarse para reflejar estas mejoras y contribuir a la rentabilidad del recinto.