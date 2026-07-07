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TV Azteca es declarada oficialmente en concurso mercantil para reestructurar su deuda financiera

La empresa tendrá hasta un año para negociar con sus acreedores bajo la supervisión de un conciliador, como parte de un proceso para reorganizar sus pasivos y fortalecer su estructura financiera.
mar 07 julio 2026 11:51 AM
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TV Azteca es declarada oficialmente en concurso mercantil para reestructurar su deuda financiera
El proceso concursal permitirá a la empresa preservar valor, reorganizar pasivos y fortalecer la estructura financiera.
 (Daniel Augusto)

TV Azteca iniciará su reestructura financiera. Una jueza federal declaró a la televisora en concurso mercantil, cuyo proceso permitirá a la empresa propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego alcanzar un acuerdo con sus acreedores por un periodo de un año.

La entrada formal de TV Azteca en estado de concurso mercantil se da luego de que en marzo presentó una solicitud voluntaria en México, ante el Poder Judicial. La decisión se dio tras saldar su deuda con el fisco, estimada en más 5,000 millones de pesos por impagos de los ejercicios fiscales 2009 y 2013, y concluyó acogerse a la figura de concurso mercantil con la finalidad de alcanzar un acuerdo de pagos con sus acreedores.

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El proceso concursal permitirá a la empresa preservar valor, reorganizar pasivos y fortalecer la estructura financiera.

“Esta decisión forma parte de una estrategia responsable emprendida desde hace muchos años con el objetivo de fortalecer su posición financiera y asegurar la viabilidad del negocio en el largo plazo”, informó la empresa a Expansión el día de su solicitud para acogerse a concurso mercantil.

Sin que hasta ahora se tenga claridad del número de acreedores que enfrentan impagos por parte de TV Azteca, el documento de declaración concursal detalla que los reclamantes de deudas residentes y extranjeros cuentan con hasta 45 días para presentar solicitudes de reconocimiento de crédito.

De acuerdo con el último dato público de la empresa, en septiembre de 2022, su deuda ascendía a 9,800 millones de pesos , de los cuales alrededor de 8,100 millones estaban sujetos a un proceso de reestructuración.

Además, desde 2023, la televisora está envuelta en un litigio internacional con fondos de inversión de Estados Unidos, que exigen que se declare en bancarrota bajo el Capítulo 11 por impagos de bonos que suman 63.3 millones de dólares. Mientras que en paralelo afronta un conflicto con AT&T por un adeudo fiscal que, según la compañía estadounidense, la empresa dejó pendiente cuando vendió Iusacell en 2015.

Designarán conciliador

Ahora que la empresa inicia su proceso concursal, en el documento de la jueza federal instó al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles que dentro del término de cinco días designe conciliador hacer del conocimiento de los acreedores su nombramiento y señalar un domicilio dentro de la jurisdicción del juzgado para el cumplimiento de las obligaciones que impone la Ley de Concursos Mercantiles.

El papel del conciliador en el concurso mercantil será fundamental para lograr la reestructura financiera de la compañía. Esta figura estará a cargo de proponer el reconocimiento de los créditos de cada uno de los acreedores, es decir, cuánto han invertido cada uno en la compañía, con la finalidad de determinar la deuda total que tiene la empresa.

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Dentro de las funciones de un conciliador también está el ajuste de la deuda de la empresa a la que representa. Para ello, se revisa cuánto capital se tiene en caja, los activos y, a partir de ese análisis, el conciliador y la empresa diseñan una propuesta de pago para negociarla con sus acreedores.

Además, el conciliador determinará cuáles son los activos que formarán parte de la masa concursal que se tendrá como garantía de pago, en caso de que no se llegue a un acuerdo.

Cambios operativos

TV Azteca desde su solicitud de entrada a concurso mercantil ha comenzado a ejecutar cambios en su operación. El pasado 17 de marzo dio un paso para salir de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La televisora concluyó los requerimientos legales para cancelar la inscripción en el Registro Nacional de Valores (RNV) de la totalidad de las acciones representativas del capital social de la empresa.

Tras la el movimiento, la empresa constituyó un fideicomiso para adquirir la totalidad de los valores que se encuentran entre el público inversionista.

La televisora dejó de reportar sus estados financieros desde 2023, luego de que el Juzgado Sexagésimo Tercero de lo Civil de la Ciudad de México le ordenara abstenerse de divulgar información sobre su situación financiera para ‘no causar incertidumbre’. La empresa iniciaba entonces una disputa con sus acreedores en Estados Unidos, la cual se mantiene hasta ahora.

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Telecomunicaciones

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