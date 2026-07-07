TV Azteca es declarada oficialmente en concurso mercantil para reestructurar su deuda financiera

El proceso concursal permitirá a la empresa preservar valor, reorganizar pasivos y fortalecer la estructura financiera.

“Esta decisión forma parte de una estrategia responsable emprendida desde hace muchos años con el objetivo de fortalecer su posición financiera y asegurar la viabilidad del negocio en el largo plazo”, informó la empresa a Expansión el día de su solicitud para acogerse a concurso mercantil.

Sin que hasta ahora se tenga claridad del número de acreedores que enfrentan impagos por parte de TV Azteca, el documento de declaración concursal detalla que los reclamantes de deudas residentes y extranjeros cuentan con hasta 45 días para presentar solicitudes de reconocimiento de crédito.

De acuerdo con el último dato público de la empresa, en septiembre de 2022, su deuda ascendía a 9,800 millones de pesos , de los cuales alrededor de 8,100 millones estaban sujetos a un proceso de reestructuración.

Además, desde 2023, la televisora está envuelta en un litigio internacional con fondos de inversión de Estados Unidos, que exigen que se declare en bancarrota bajo el Capítulo 11 por impagos de bonos que suman 63.3 millones de dólares. Mientras que en paralelo afronta un conflicto con AT&T por un adeudo fiscal que, según la compañía estadounidense, la empresa dejó pendiente cuando vendió Iusacell en 2015.

Designarán conciliador

Ahora que la empresa inicia su proceso concursal, en el documento de la jueza federal instó al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles que dentro del término de cinco días designe conciliador hacer del conocimiento de los acreedores su nombramiento y señalar un domicilio dentro de la jurisdicción del juzgado para el cumplimiento de las obligaciones que impone la Ley de Concursos Mercantiles.

El papel del conciliador en el concurso mercantil será fundamental para lograr la reestructura financiera de la compañía. Esta figura estará a cargo de proponer el reconocimiento de los créditos de cada uno de los acreedores, es decir, cuánto han invertido cada uno en la compañía, con la finalidad de determinar la deuda total que tiene la empresa.