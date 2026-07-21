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Afore: tipos de retiros parciales que pueden hacer los trabajadores y bajo qué circunstancias

Las personas con cuentas de Afore pueden realizar dos tipos de retiros parciales, aquí explicamos de qué se trata.
mar 21 julio 2026 03:44 PM
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retiros parciales afore
Los trabajadores pueden realizar dos tipos de retiros parciales. (Anylu Hinojosa-Peña)

La cuenta de Afore (Administradora de Fondos para el Retiro) no solo puede ser de utilidad durante la jubilación de los trabajadores.

Actualmente, las Afores ofrecen la posibilidad de realizar retiros voluntarios parciales, aunque se debe cumplir con ciertas características y requisitos para hacerlo.

El retiro que se puede hacer dependerá de la situación actual de cada trabajador.

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¿Cuáles son los tipos de retiro que puedo realizar de la Afore?

De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) , existen dos tipos diferentes de retiros parciales a los que tienen derecho los trabajadores.

La ley establece que estos dos tipos de retiro parciales son por matrimonio y por desempleo.

Cada uno cuenta con diferentes requisitos y características para realizarse.

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Retiro parcial por matrimonio

Este beneficio permite al trabajador hacer un retiro parcial de los recursos en la cuenta de Afore por matrimonio. El interesado recibirá un depósito que equivale a 30 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Los requisitos son estos:

- Tener mínimo 150 semanas cotizadas a partir de 1997.

- No haber obtenido este derecho con anterioridad.

- Estar vigente como asegurado.

- Tener actualizado el Expediente de Identificación de Trabajador.

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Este trámite se puede realizar a través de la aplicación AforeMóvil, donde se desplegaran los pasos a seguir para realizar el retiro:

- La app presentará los requisitos para realizar el retiro.

- Se solicitará una fotografía del rostro del titular para la validación facial.

- Elegir forma de pago: orden de pago o cuenta CLABE.

- Capturar datos y documentos para la solicitud (acta de matrimonio, identificación oficial vigente y estado de cuenta para pago por cuenta CLABE).

- Firmar solicitud con la contraseña.

Al finalizar la solicitud, se notificará que ésta será validada tanto por la respectiva Afore como por el IMSS, y en dos días hábiles se enviará el resultado por correo electrónico.

En caso de que la solicitud sea aprobada, el solicitante podrá disponer de los recursos en máximo cinco días hábiles.

Es importante recalcar que este derecho solo se puede ejercer una vez, se trata de un trámite gratuito y no implica una reducción en las semanas cotizadas registradas ante el IMSS.

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Retiro parcial por desempleo

Este beneficio permite al interesado realizar un retiro parcial de recursos de su cuenta Afore en caso de estar desempleado.

Estos son los requisitos para realizar el trámite:

- Tener 46 días naturales de estar desempleado.

- Tener al menos tres años con la cuenta de ahorro abierta y dos años cotizados ante el IMSS.

- No haber realizado este retiro en los últimos cinco años.

- Tener el Expediente de Identificación de Trabajador actual.

En este caso, existen dos modalidades en las que el trabajador podrá disponer de los recursos. Estas podrán ser elegidas, de acuerdo con el tiempo de cotización ante el IMSS y las características de la cuenta individual.

Modalidad A: La cuenta Afore deberá tener al menos tres años de haber sido abierta y un mínimo de dos años de cotización ante el IMSS. El pago se recibirá en una sola exhibición de 30 días del último salario base con un límite de 10 veces el valor de la UMA.

Modalidad B: Si tu cuenta tiene cinco años o más de haber sido abierta, recibirás lo que resulte menor entre 90 días de tu salario base de cotización de las últimas 250 semanas o el 11.5% de los recursos acumulados en la Subcuenta de Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez (RCV).

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El trámite se puede realizar a través de la aplicación AforeMóvil, siguiendo estos pasos:

- Ingresar al menú de la app y seleccionar la opción Retiro por Desempleo IMSS.

- La aplicación mostrará información relevante sobre los requisitos para realizar el retiro.

- Tomar una fotografía del rostro para realizar una validación facial.

- Se mostrará el tipo de retiro por desempleo al que el interesado tiene derecho y elegir una opción.

- Seleccionar la forma de pago: orden de pago o cuenta CLABE.

- Capturar los datos y documentos para la solicitud (identificación vigente y estado de cuenta bancario, en caso de elegir pago por cuenta CLABE.

- Firmar la solicitud con la contraseña generada para la app AforeMóvil.

- Al validarse la solicitud, se podrá acceder a los recursos en más tardar cinco días hábiles.

La CONSAR recomienda a los trabajadores analizar a profundidad la conveniencia de hacer uso del retiro parcial por desempleo, ya que el retiro podría afectar el monto de la pensión en el futuro.

¿Cuántas veces puedo retirar de mi Afore?

Es importante precisar que los retiros mencionados sugieren contextos extraordinarios en la vida de los trabajadores.

Los retiros parciales se pueden realizar de la siguiente forma:

- En caso de retiro parcial por matrimonio, se trata de una operación única en la vida.
- En caso de retiro parcial por desempleo, se puede solicitar una vez cada cinco años, pero el trámite está sujeto a aprobación.

Tags

bancos, tarjetas de crédito, finanzas personales Afore Retiro

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