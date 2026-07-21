Este trámite se puede realizar a través de la aplicación AforeMóvil, donde se desplegaran los pasos a seguir para realizar el retiro:

- La app presentará los requisitos para realizar el retiro.

- Se solicitará una fotografía del rostro del titular para la validación facial.

- Elegir forma de pago: orden de pago o cuenta CLABE.

- Capturar datos y documentos para la solicitud (acta de matrimonio, identificación oficial vigente y estado de cuenta para pago por cuenta CLABE).

- Firmar solicitud con la contraseña.

Al finalizar la solicitud, se notificará que ésta será validada tanto por la respectiva Afore como por el IMSS, y en dos días hábiles se enviará el resultado por correo electrónico.

En caso de que la solicitud sea aprobada, el solicitante podrá disponer de los recursos en máximo cinco días hábiles.

Es importante recalcar que este derecho solo se puede ejercer una vez, se trata de un trámite gratuito y no implica una reducción en las semanas cotizadas registradas ante el IMSS.

Retiro parcial por desempleo

Este beneficio permite al interesado realizar un retiro parcial de recursos de su cuenta Afore en caso de estar desempleado.

Estos son los requisitos para realizar el trámite:

- Tener 46 días naturales de estar desempleado.

- Tener al menos tres años con la cuenta de ahorro abierta y dos años cotizados ante el IMSS.

- No haber realizado este retiro en los últimos cinco años.

- Tener el Expediente de Identificación de Trabajador actual.

En este caso, existen dos modalidades en las que el trabajador podrá disponer de los recursos. Estas podrán ser elegidas, de acuerdo con el tiempo de cotización ante el IMSS y las características de la cuenta individual.

Modalidad A: La cuenta Afore deberá tener al menos tres años de haber sido abierta y un mínimo de dos años de cotización ante el IMSS. El pago se recibirá en una sola exhibición de 30 días del último salario base con un límite de 10 veces el valor de la UMA.

Modalidad B: Si tu cuenta tiene cinco años o más de haber sido abierta, recibirás lo que resulte menor entre 90 días de tu salario base de cotización de las últimas 250 semanas o el 11.5% de los recursos acumulados en la Subcuenta de Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez (RCV).