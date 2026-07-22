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¿Qué pasa si nunca eliges una Afore? Esto ocurre con tu ahorro para el retiro y quién administrará tu cuenta

Todos los trabajadores contratados en un esquema formal tiene una cuenta de Afore, por lo que es importante saber en dónde se encuentra.
mié 22 julio 2026 03:27 PM
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¿Qué pasa si nunca eliges Afore? La solución de la Consar para que tu ahorro para el retiro no quede "flotando"
La Afore es una herramienta que ayudará a los trabajadores en el momento de su retiro. (Jesús Almazán)

Todos los trabajadores contratados bajo un esquema formal cuentan con una cuenta de Afore (Administradora de Fondos para el Retiro), aunque muchos pueden ignorarlo.

Desde el momento en que un trabajador empieza a cotizar en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), también empiezan a depositarse los ahorros para el retiro en su cuenta individual.

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¿Qué pasa si nunca eliges una Afore?

De acuerdo con información de Pensionissste, aunque el trabajador no elija una Afore, la Consar (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro) se encarga de asignarle una, evitando que los ahorros de la persona se queden “flotando”.

Cuando un trabajador inicia su vida laboral y empieza a cotizar en el IMSS o en el ISSSTE (Instituto de Servicios y Seguridad Social para los Trabajadores del Estado), tiene un año para seleccionar la Afore que se encargará de administrar sus aportaciones obligatorias (obrero-patronales y, en algunos casos, del gobierno), así como el ahorro voluntario.

En caso de no hacerlo, la Consar se encargará de asignarle una al trabajador, procurando que sea una Afore que ofrezca altos rendimientos.

Si pasa un año y el trabajador sigue sin haber elegido una Afore, pero la cuenta ya recibió aportaciones obligatorias durante seis bimestres consecutivos y la administradora inicial ya no ofrece buenos rendimientos, la Consar reasignará la cuenta a otra.

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Este mecanismo está establecido por el artículo 76 de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro (LSAR), con la finalidad de proteger los recursos del trabajador.

Aunque parece una buena alternativa, la realidad es que, al no elegir, la Afore podría no adaptarse a las necesidades del trabajador, ni podrá brindar el seguimiento requerido, pues no contará con los datos para hacerle llegar información importante sobre el estado de cuenta.

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¿Por qué es importante que el trabajador elija su Afore?

Que el trabajador elija la Afore que administrará su cuenta puede ser favorable por diversos factores que pueden hacer más fácil su manejo. Estas son algunas de las ventajas:

- El trabajador sabe dónde está su dinero.

- El trabajador es consciente de los beneficios, los términos y las condiciones de la administradora.

- Se pueden comparar comisiones y rendimientos a futuro, y elegir cuál es el que más le conviene.

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¿Cómo puedo saber dónde está mi Afore?

Los trabajadores tienen derecho a saber dónde está su Afore, por lo que existen diferentes herramientas habilitadas por Consar para facilitar la localización de la cuenta.

Estas son algunas alternativas:

- Llamar al número telefónico SARTEL: 55 1328 5000.

- Por internet a través del portal AforeWeb, ingresando al apartado Localiza tu Afore.

- A través de la aplicación AforeMóvil para teléfonos celulares.

En el caso de los trabajadores que cotizan en el IMSS, se requerirá su Número de Seguridad Social (NSS).

En el caso de trabajadores que cotizan en el ISSSTE, será necesario proporcionar su CURP.

Una vez que se identifique la Afore en donde se encuentra la cuenta, se recomienda ponerse en contacto de inmediato para recibir información.

Tags

Afore Retiro citibanamex, afore, retiro jubilación

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