¿Qué pasa si nunca eliges Afore? La solución de la Consar para que tu ahorro para el retiro no quede "flotando"

¿Qué pasa si nunca eliges una Afore?

De acuerdo con información de Pensionissste, aunque el trabajador no elija una Afore, la Consar (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro) se encarga de asignarle una, evitando que los ahorros de la persona se queden “flotando”.

Cuando un trabajador inicia su vida laboral y empieza a cotizar en el IMSS o en el ISSSTE (Instituto de Servicios y Seguridad Social para los Trabajadores del Estado), tiene un año para seleccionar la Afore que se encargará de administrar sus aportaciones obligatorias (obrero-patronales y, en algunos casos, del gobierno), así como el ahorro voluntario.

En caso de no hacerlo, la Consar se encargará de asignarle una al trabajador, procurando que sea una Afore que ofrezca altos rendimientos.

Si pasa un año y el trabajador sigue sin haber elegido una Afore, pero la cuenta ya recibió aportaciones obligatorias durante seis bimestres consecutivos y la administradora inicial ya no ofrece buenos rendimientos, la Consar reasignará la cuenta a otra.

Este mecanismo está establecido por el artículo 76 de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro (LSAR), con la finalidad de proteger los recursos del trabajador.

Aunque parece una buena alternativa, la realidad es que, al no elegir, la Afore podría no adaptarse a las necesidades del trabajador, ni podrá brindar el seguimiento requerido, pues no contará con los datos para hacerle llegar información importante sobre el estado de cuenta.