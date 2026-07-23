El registro gratuito para dejar de recibir llamadas de bancos y aseguradoras

¿Qué es el REUS y cómo evita que los bancos te llamen?

El Registro Público de Usuarios (REUS) es una herramienta administrada por la Condusef que permite a las personas solicitar que bancos, aseguradoras, casas de bolsa y otras entidades reguladas dejen de enviar publicidad o realizar llamadas para ofrecer productos financieros.

El registro es completamente gratuito y puede utilizarse por personas que ya son clientes de una institución financiera o quienes nunca han contratado alguno de sus servicios.

La Condusef te da una herramienta para que evites las molestas llamadas publicitarias de los bancos. (Rafael Abdrakhmanov/Getty Images/iStockphoto)

El objetivo es que las empresas respeten la decisión de los usuarios que no desean recibir promociones mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto o correos electrónicos.

Una vez que una persona queda inscrita en el REUS, las instituciones financieras deben consultar periódicamente esa base de datos antes de iniciar campañas de telemarketing. Si el usuario aparece registrado, la publicidad comercial deberá suspenderse en los medios que haya seleccionado.

Casos en que las llamadas del banco continuarán

El REUS no bloquea las llamadas relacionadas con contratos ya existentes, los bancos tendrán que comunicarse para informar sobre movimientos de una cuenta, aclaraciones, cobranza, medidas de seguridad o cualquier otro asunto de un servicio previamente contratado.

El registro únicamente aplica para instituciones financieras supervisadas por las autoridades mexicanas. Otras empresas como telefonía, comercios o plataformas digitales, cuentan con mecanismos distintos para el envío de publicidad.