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El registro gratuito para dejar de recibir llamadas de bancos y aseguradoras

Las llamadas para ofrecer créditos y seguros pueden disminuir si te registras ante la Condusef, lo que obliga a las instituciones financieras a excluirte de sus campañas de marketing.
jue 23 julio 2026 06:00 PM
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Llamadas
Si las llamadas publicitarias continúan después del registro, los usuarios pueden presentar una queja ante la Condusef. (Georgijevic/Getty Images)

En México, es común recibir llamadas cada semana en las que un operador ofrece una tarjeta de crédito, un préstamo o un seguro, sin embargo existe una forma de reducir ese tipo de publicidad.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) administra un registro gratuito que permite a los usuarios solicitar que bancos y otras instituciones financieras dejen de contactarlos con fines comerciales. Te explicamos cuál es el registro, cómo funciona y qué hacer si las llamadas continúan.

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¿Qué es el REUS y cómo evita que los bancos te llamen?

El Registro Público de Usuarios (REUS) es una herramienta administrada por la Condusef que permite a las personas solicitar que bancos, aseguradoras, casas de bolsa y otras entidades reguladas dejen de enviar publicidad o realizar llamadas para ofrecer productos financieros.

El registro es completamente gratuito y puede utilizarse por personas que ya son clientes de una institución financiera o quienes nunca han contratado alguno de sus servicios.

bloquear llamadas de bancos
La Condusef te da una herramienta para que evites las molestas llamadas publicitarias de los bancos. (Rafael Abdrakhmanov/Getty Images/iStockphoto)

El objetivo es que las empresas respeten la decisión de los usuarios que no desean recibir promociones mediante llamadas telefónicas, mensajes de texto o correos electrónicos.

Una vez que una persona queda inscrita en el REUS, las instituciones financieras deben consultar periódicamente esa base de datos antes de iniciar campañas de telemarketing. Si el usuario aparece registrado, la publicidad comercial deberá suspenderse en los medios que haya seleccionado.

Casos en que las llamadas del banco continuarán

El REUS no bloquea las llamadas relacionadas con contratos ya existentes, los bancos tendrán que comunicarse para informar sobre movimientos de una cuenta, aclaraciones, cobranza, medidas de seguridad o cualquier otro asunto de un servicio previamente contratado.

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El registro únicamente aplica para instituciones financieras supervisadas por las autoridades mexicanas. Otras empresas como telefonía, comercios o plataformas digitales, cuentan con mecanismos distintos para el envío de publicidad.

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Paso a paso: así puedes registrarte para dejar de recibir llamadas del banco

Para registrarte en el REUS se puede hacer a través de internet y, se pedirá la siguiente información: números telefónicos en los que no quieres recibir llamadas y correos electrónicos en los que ya no se desean mensajes, además del nombre completo de la persona a la que le pertenecen.

Esta información se hará llegar a instituciones financieras, la Condusef, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las autoridades fiscalizadoras, los Órganos Jurisdiccionales Locales y Federales.

Además del REUS, algunos bancos permiten desactivar el envío de promociones desde sus aplicaciones o sucursales.
Además del REUS, algunos bancos permiten desactivar el envío de promociones desde sus aplicaciones o sucursales. (Captura de pantalla)

¿Qué pasa después de registrarse?

Al concluir el registro, es importante señalar que las instituciones financieras cuentan con un plazo para actualizar sus bases de datos, por lo que las llamadas pueden seguir durante algunas semanas antes de desaparecer.

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En caso de que el banco continúe realizando llamadas publicitarias, el usuario puede presentar una queja ante la propia Condusef para que revise si la institución incumplió con las disposiciones aplicables.

También es recomendable revisar los consentimientos que se encuentran en los contratos de un producto financiero. En muchos contratos existe una cláusula mediante la cual el cliente autoriza el envío de promociones, por lo que revocar ese consentimiento puede ayudar a disminuir el número de llamadas.

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Además del REUS, algunas instituciones permiten desactivar desde sus aplicaciones móviles o sucursales el envío de ofertas personalizadas, una opción que puede complementar el registro y reducir aún más la publicidad financiera.

Tags

Comisión Nacional para la protección y la Defensa de Usuarios de Servicios Financieros bancos, tarjetas de crédito, finanzas personales

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