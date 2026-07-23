Por si se te olvidó tu contraseña: Google lanza un nuevo inicio de sesión con selfie

Todos conocemos a alguien que ha perdido su celular o contraseña y la única manera que existe de recuperarla es a través de un mensaje SMS o del correo de recuperación. Es por esto que Google presentó un sistema de Video Selfie que permitirá verificar la identidad de los usuarios mediante un breve video y recuperar el acceso cuando los otros métodos de autenticación no estén disponibles.

Esta herramienta funcionará como un método adicional de recuperación de cuentas y estará disponible para usuarios elegibles quienes, para configurarla, deberán grabar un breve video siguiendo instrucciones sencillas frente a la cámara. La elegibilidad de la cuenta dependerá principalmente del tipo de perfil y de ciertos filtros de seguridad de la plataforma, por ejemplo, si se detecta que hay menores de edad durante el proceso de captura biométrica; esos perfiles quedarán excluidos.

A diferencia del “Face ID” que desbloquea el teléfono de forma instantánea o funciona para iniciar sesión en aplicaciones locales de manera directa, el Video Selfie de Google funciona como mecanismo de recuperación de cuentas donde, para verificar la identidad del usuario solicita movimientos de cabeza y compara el nuevo video con el registrado previamente para verificar que se trate de una persona real y reducir intentos de fraude a través de imágenes o los famosos Deepfakes.