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Por si se te olvidó tu contraseña: Google lanza un nuevo inicio de sesión con selfie

Para que tu cuenta de Google sea privada, esté segura y disponible, la empresa ha lanzado Video Selfie como nuevo método de inicio de sesión.
jue 23 julio 2026 02:25 PM
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Google presentó un sistema de Video Selfie que permitirá verificar la identidad de los usuarios mediante un breve video y recuperar el acceso cuando los otros métodos de autenticación no estén disponibles.
Esta herramienta funcionará como un método adicional de recuperación de cuentas y estará disponible para usuarios elegibles quienes, para configurarla, deberán grabar un breve video siguiendo instrucciones sencillas frente a la cámara. (Tero Vesalainen/Getty Images)

Todos conocemos a alguien que ha perdido su celular o contraseña y la única manera que existe de recuperarla es a través de un mensaje SMS o del correo de recuperación. Es por esto que Google presentó un sistema de Video Selfie que permitirá verificar la identidad de los usuarios mediante un breve video y recuperar el acceso cuando los otros métodos de autenticación no estén disponibles.

Esta herramienta funcionará como un método adicional de recuperación de cuentas y estará disponible para usuarios elegibles quienes, para configurarla, deberán grabar un breve video siguiendo instrucciones sencillas frente a la cámara. La elegibilidad de la cuenta dependerá principalmente del tipo de perfil y de ciertos filtros de seguridad de la plataforma, por ejemplo, si se detecta que hay menores de edad durante el proceso de captura biométrica; esos perfiles quedarán excluidos.

A diferencia del “Face ID” que desbloquea el teléfono de forma instantánea o funciona para iniciar sesión en aplicaciones locales de manera directa, el Video Selfie de Google funciona como mecanismo de recuperación de cuentas donde, para verificar la identidad del usuario solicita movimientos de cabeza y compara el nuevo video con el registrado previamente para verificar que se trate de una persona real y reducir intentos de fraude a través de imágenes o los famosos Deepfakes.

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El Video Selfie de Google forma parte de su estrategia para reducir el manejo de contraseñas tradicionales después de impulsar tecnologías como las Passkeys, la tecnología de verificación de datos sin contraseña basadas en criptografía para un inicio de sesión más rápido. Ante el alza en ciberataques, Google puso especial atención en la protección de las cuentas y ha afirmado proteger 2,400 millones de cuentas mediante su programa Cross-Account Protection, iniciativa para compartir alertas de seguridad entre millones de aplicaciones y sitios web para evitar que un ataque comprometa otros accesos de los usuarios.

Por otro lado, el hecho de sustituir las contraseñas no es nueva debido a que se lanzaron las Passkeys en 2022, y Google informó que esta tecnología ya se ha utilizado para autenticar a los usuarios más de 1,000 millones de veces en más de 400 millones de cuentas de Google. De acuerdo con la organización, este método de acceso ya se utiliza diariamente con mayor frecuencia que los códigos enviados por mensajes SMS y aplicaciones de autenticación tradicionales y se menciona que las Passkeys son 40% más rápidas que las contraseñas y resistentes al phishing, técnica en la que los ciberdelincuentes se hacen pasar por instituciones o personas de confianza para robar información confidencial, mientras que el uso de autenticación biométrica evita que las credenciales puedan reutilizarse o ser robadas en filtraciones.

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Según datos de la Phishing Activity Trends Report, el volumen de ataques ha crecido hasta superar los 3.8 millones anuales a nivel mundial impulsado por herramientas de IA que facilitan los fraudes masivos por lo que Google busca abandonar las contraseñas para que sean menor sencillo robarlas y sustituirlas por las claves de acceso y ahora el Video Selfie.

Con la incorporación de esta herramienta, Google avanza hacia un modelo en el que las contraseñas tradicionales pasan a segundo plano, pues ahora buscan combinar distintos factores de autenticación, como datos biométricos, dispositivos de confianza, y verificación en tiempo real para dificultar ataques y proteger a los usuarios. En un terreno donde la inteligencia artificial ha sido fértil para el provecho de los ciberdelincuentes, ya no se trata de crear contraseñas complejas sino de desarrollar formas más inteligentes para observar quién es realmente el propietario de la cuenta.

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Tags

Google ciberseguridad, internet, nube, tecnología Inteligencia artificial

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